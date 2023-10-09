У погибшего остались маленькие дети. Как наказали пьяного водителя Toyota Rav 4 за наезд на палатку с рыбаками в Чанах?

Известно, что на момент гибели у рыбака была беременная жена и трое маленьких детей.

Трагедия произошла 11 декабря 2022 года на озере Большие Чаны в Купинском районе. Размыслов выпив солидное количество спиртного выехал на лёд, где на тот момент находилось множество рыбаков. Установлено, что мужчина разогнал Toyota Rav 4 не менее, чем до 70 км/ч. В результате Размыслов не справился с управлением, и автомобиль наехал на палатку, в которой находился человек. Рыбак получил «сочетанную травму тела» и скончался на месте происшествия.