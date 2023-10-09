У погибшего остались маленькие дети. Как наказали пьяного водителя Toyota Rav 4 за наезд на палатку с рыбаками в Чанах?

В Купинском районном суде Новосибирской области вынесли решение по делу омича Павла Размыслова, который пьяным сел за руль Toyota Rav 4 наехал на палатку с рыбаками. В результате один человек погиб, а виновника осудили за причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).
— Размыслов признан виновным и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы, — сообщили в суде.
Известно, что на момент гибели у рыбака была беременная жена и трое маленьких детей.
Трагедия произошла 11 декабря 2022 года на озере Большие Чаны в Купинском районе. Размыслов выпив солидное количество спиртного выехал на лёд, где на тот момент находилось множество рыбаков. Установлено, что мужчина разогнал Toyota Rav 4 не менее, чем до 70 км/ч. В результате Размыслов не справился с управлением, и автомобиль наехал на палатку, в которой находился человек. Рыбак получил «сочетанную травму тела» и скончался на месте происшествия.
Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.286 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»), позже обвинение переквалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). В первом случае водителю грозило бы наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Расследование дела велось под контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
На сегодня приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
Весной Новосибирский областной суд ужесточил приговор водителю, который въехал в остановку с людьми на скорости 157 км/ч. После обжалования первоначального решения водителю назначили 9 лет 6 месяцев лишения свободы.