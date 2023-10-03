Отлично учился и занимался хоккеем: директор бердского лицея № 6 — о смерти ребенка по дороге в школу

В Бердске утром 3 октября по дороге в лицей умер пятиклассник. Директор учебного заведения
Зоя Родина рассказал НГС подробности трагедии.
— Ребенка сегодня утром привезли на машине в школу. Скажу так, ребятишки шли в школу спокойно, никто никого не толкал и не бежал, это видно по камерам видеонаблюдения. По дороге в здание лицея он внезапно упал. Из-за чего это произошло, выясняют следователи судмедэксперты. Сегодня у нас были представители Следственного комитета, всё осмотрели, — рассказала руководитель лицея.
По словам директора, мальчик лишь в этом году перевелся в бердский лицей из школы в селе Лебедевка в Искитимском районе. Как отметила Родина, мальчик отлично учился и воспитывался в хорошей семье. Также ребенок занимался хоккеем в местном клубе «Кристалл».
Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее НГС рассказывал, как на уроке физкультуры в селе Сокур Мошковского района умер второклассник.