Отлично учился и занимался хоккеем: директор бердского лицея № 6 — о смерти ребенка по дороге в школу

В Бердске утром 3 октября по дороге в лицей умер пятиклассник. Директор учебного заведения



Зоя Родина рассказал НГС подробности трагедии.



— Ребенка сегодня утром привезли на машине в школу. Скажу так, ребятишки шли в школу спокойно, никто никого не толкал и не бежал, это видно по камерам видеонаблюдения. По дороге в здание лицея он внезапно упал. Из-за чего это произошло, выясняют следователи судмедэксперты. Сегодня у нас были представители Следственного комитета, всё осмотрели, — рассказала руководитель лицея.

