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Отлично учился и занимался хоккеем: директор бердского лицея № 6 — о смерти ребенка по дороге в школу

Мальчик учился в пятом классе

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Трагедия произошла утром 3 октября

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В Бердске утром 3 октября по дороге в лицей умер пятиклассник. Директор учебного заведения

Зоя Родина рассказал НГС подробности трагедии.

— Ребенка сегодня утром привезли на машине в школу. Скажу так, ребятишки шли в школу спокойно, никто никого не толкал и не бежал, это видно по камерам видеонаблюдения. По дороге в здание лицея он внезапно упал. Из-за чего это произошло, выясняют следователи судмедэксперты. Сегодня у нас были представители Следственного комитета, всё осмотрели, — рассказала руководитель лицея.

По словам директора, мальчик лишь в этом году перевелся в бердский лицей из школы в селе Лебедевка в Искитимском районе. Как отметила Родина, мальчик отлично учился и воспитывался в хорошей семье. Также ребенок занимался хоккеем в местном клубе «Кристалл».

Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее НГС рассказывал, как на уроке физкультуры в селе Сокур Мошковского района умер второклассник.

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