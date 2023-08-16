«13 ударов в голову, челюсть сломана, амнезия»: водителя избили после ДТП в Новосибирске — видео жестокого нападения

Водителя грузовика жестоко избили после ДТП, которое произошло в пятницу, 11 августа, на улице Залесского в Новосибирске. Мужчина получил 13 ударов в голову, сотрясение мозга и перелом челюсти, а теперь может лишиться прав. О шокирующей истории НГС рассказал друг водителя Евгений, который теперь ищет свидетелей нападения.
Короткое, но яростное избиение попало в объектив камеры видеонаблюдения.
По словам Евгения, грузовики «Газель» и Hino столкнулись около половины второго дня. После этого к водителю Hino подбежал неизвестный мужчина, которого пострадавший посчитал вторым участником ДТП, и начал его избивать.
— Участковый, когда смотрел это видео, насчитал 13 ударов в голову, — рассказал Евгений журналистам. — Сейчас Александр, водитель Hino, в 34-й больнице. У него сотрясение мозга, перелом челюсти, проблемы с памятью.
В ближайшее время пострадавшему предстоит операция, кроме того, мужчина может лишиться прав: после избиения он уехал с места ДТП.
— Он, видимо, не поставил машину на ручник, она поехала. Нападавший моему другу на это показал, Александр сел за руль и поехал в больницу. Он был растерянный, дезориентированный, не понимал, что делает, — добавил Евгений. — А второй участник ДТП вызвал ГИБДД, 50 минут их дожидался и потом сказал, что Александр уехал.
По словам Евгения, полиция приняла заявление пострадавшего водителя, но вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.
НГС обратился за комментариями в ГУ МВД России по НСО и отдел ГИБДД по Новосибирску, но пока не получил их.
Ранее НГС писал о том, как массовая драка из-за ДТП произошла в самом центре Новосибирска. Один из ее участников оказался в больнице.