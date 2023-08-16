«13 ударов в голову, челюсть сломана, амнезия»: водителя избили после ДТП в Новосибирске — видео жестокого нападения

— Он, видимо, не поставил машину на ручник, она поехала. Нападавший моему другу на это показал, Александр сел за руль и поехал в больницу. Он был растерянный, дезориентированный, не понимал, что делает, — добавил Евгений. — А второй участник ДТП вызвал ГИБДД, 50 минут их дожидался и потом сказал, что Александр уехал.