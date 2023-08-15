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Автомобили двух новосибирцев продадут для пополнения казны — в чем они провинились

Выручку за автомобили направят в бюджет

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Основанием для изъятия автомобиля может быть только решение суда

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Приставы конфисковали по автомобилю у двух жителей Новосибирской области. Транспортные средства продадут на аукционе, вырученные средства направят в бюджет, сообщили 15 августа в региональном управлении Службы судебных приставов.

— В первом случае житель Чановского района лишился своего автомобиля из-за пристрастия к алкоголю. Мужчину привлекали к административной ответственности за вождение в алкогольном состоянии. За повторное правонарушение водителя привлекли уже к уголовной ответственности, — рассказали приставы.

За нарушение ст. 264.1 УК нарушителя приговорили к 250 часам исправительных работ, лишению прав на вождение на 2 года и конфискации авто. Оспорить решение суда мужчине не удалось.

Другой автомобиль, марки «Нива», выставленный приставами на аукцион, изъяли у браконьера из Чистоозерного района. Мужчина без разрешения на охоту застрелил косулю, за что наказан штрафом в 10 тысяч рублей и конфискацией транспортного средства.

В июле приставы заставили медицинскую компанию заплатить 700 тысяч рублей сотруднице из Новосибирска. Ей не заплатили зарплату за девять месяцев, справедливость не восстановили и при увольнении.

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