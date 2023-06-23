Приставы заставили медицинскую компанию заплатить 700 тысяч рублей сотруднице из Новосибирска

— Компания, занимающаяся оптовой торговлей медицинскими изделиями, на протяжении 9 месяцев не в полном объеме выплачивала своей сотруднице заработную плату. При увольнении данные обстоятельства не были учтены. Судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя организации об уголовной ответственности, а также наложил арест на счета предприятия, — сообщили 23 июня в УФССП.

