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Приставы заставили медицинскую компанию заплатить 700 тысяч рублей сотруднице из Новосибирска

Ей не заплатили зарплату за девять месяцев, справедливость не восстановили и при увольнении

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Приставы отказались назвать наименование недобросовестного работодателя

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Новосибирская компания заплатила 700 000 рублей своей бывшей сотруднице после решения суда и вмешательства приставов. Ключевым аргументом в пользу этого стал арест счета компании, уточнили в УФССП по Новосибирской области.

— Компания, занимающаяся оптовой торговлей медицинскими изделиями, на протяжении 9 месяцев не в полном объеме выплачивала своей сотруднице заработную плату. При увольнении данные обстоятельства не были учтены. Судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя организации об уголовной ответственности, а также наложил арест на счета предприятия, — сообщили 23 июня в УФССП.

Суд у работодателя бывшая сотрудница выиграла, но решение добровольно не исполнялось вплоть до ареста счетов компании. Теперь же женщина получила свои деньги.

В УФССП отказались назвать НГС наименование организации, о которой идет речь.

Сегодня судебные приставы приехали к зданию Park Cafe в Первомайском сквере — они осматривали генератор.

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