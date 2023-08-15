Сотрудники ФСБ не дали двум жителям новосибирского села совершить госизмену

В Новосибирской области сотрудники органов безопасности не дали двум местным жителям совершить госизмену.
Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области установили, что
— Он выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, — передали в ведомстве.
Сотрудники УФСБ в его доме обнаружили и изъяли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами.
— Также установлено, что перейти на сторону противника сельчанин готовился вместе со своим
ФСБ сообщили, что у сельчан были условия для совершения преступления по статье 275 УК РФ «Государственная измена». По этой причине мужчинам вынесли официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения граждане понесут уголовное наказание.
Венгеровский районный суд Новосибирской области признал виновным
Весной 2023 года четырех физиков арестовали по подозрению в госизмене. Ученые попросили защиты.