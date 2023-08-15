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Сотрудники ФСБ не дали двум жителям новосибирского села совершить госизмену

Мужчинам вынесли предостережение

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У одного из мужчин обнаружили арсенал оружия

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В Новосибирской области сотрудники органов безопасности не дали двум местным жителям совершить госизмену.

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области установили, что 33-летний житель села Кыштовка намеревался участвовать в деятельности против безопасности России.

— Он выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, — передали в ведомстве.

Сотрудники УФСБ в его доме обнаружили и изъяли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами.

— Также установлено, что перейти на сторону противника сельчанин готовился вместе со своим 29-летним родственником, жителем Новосибирской области, ранее предпринявшим попытки установления контакта с представителями силовых структур Украины, — добавили в пресс-службе ФСБ по Новосибирской области.

ФСБ сообщили, что у сельчан были условия для совершения преступления по статье 275 УК РФ «Государственная измена». По этой причине мужчинам вынесли официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения граждане понесут уголовное наказание.

Венгеровский районный суд Новосибирской области признал виновным 33-летнего жителя Кыштовки за преступление по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия). Мужчину приговорили к ограничению свободы на 1 год.

Весной 2023 года четырех физиков арестовали по подозрению в госизмене. Ученые попросили защиты.

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ФСБОружиеГосизменаНовосибирская область
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