Приговоренного к трем пожизненным ангарского маньяка будут судить еще за три убийства

Ранее Попков был трижды приговорен к пожизненному сроку более чем за 80 аналогичных преступлений, а в январе 2023 года признался в совершении двух других убийств. Глава регионального управления СК РФ полагает, что до сих пор могут быть известны не все преступления бывшего милиционера. Следователи из Приангарья проинформировали коллег из других регионов, в которые ездил Попков до ареста, о том, что на их территории также могут быть эпизоды преступлений, связанных с ангарским маньяком.

— Возможности работы с ним (Михаилом Попковым. — Прим. ред.) не исчерпаны, и это небезосновательно, — подчеркнул Ситников.