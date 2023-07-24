Приговоренного к трем пожизненным ангарского маньяка будут судить еще за три убийства

Следователи завершили расследование по трем эпизодам убийств, в которых обвиняется бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, известный также как ангарский маньяк. Об этом 24 июля сообщил руководитель следственного управления СКР по Иркутской области Анатолий Ситников во время пресс-конференции. По словам Ситникова, убийства были совершены в начале 2000-х в Иркутске. Сейчас материалы дела готовятся к передаче в суд.
Ранее Попков был трижды приговорен к пожизненному сроку более чем за 80 аналогичных преступлений, а в январе 2023 года признался в совершении двух других убийств. Глава регионального управления СК РФ полагает, что до сих пор могут быть известны не все преступления бывшего милиционера. Следователи из Приангарья проинформировали коллег из других регионов, в которые ездил Попков до ареста, о том, что на их территории также могут быть эпизоды преступлений, связанных с ангарским маньяком.
— Возможности работы с ним (Михаилом Попковым. — Прим. ред.) не исчерпаны, и это небезосновательно, — подчеркнул Ситников.
Попков в 2015 году был приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства женщин и 2 покушения на убийство. 10 декабря 2018-го суд признал его виновным в совершении еще 56 преступлений. Третий пожизненный срок он получил в 2021 году. Судами установлено, что с 1992 по 2010 год Михаил Попков совершил не менее 80 убийств в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутском, Ангарском и Усольском районах. Жертвами были женщины разного социального статуса и общественного положения в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность осужденного к убийству которого следствием была установлена в 1999 году.