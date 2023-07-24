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Жители Первомайки вызвали полицию из-за «выстрелов» — что ответили в МВД

Инцидент произошел рано утром на улице Твардовского

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Полицейские пришли к выводу, что на Твардовского никто не стрелял

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Жители улицы Твардовского Первомайского района вызвали полицию из-за звуков, похожих на выстрелы.

Об этом сообщили сегодня со ссылкой на местных жителей журналисты kp.ru. По данным издания, звуки выстрелов люди услышали в 5 часов утра в районе поворота на ПАТП-4, затем на место приехали полицейские. Происшествие прокомментировали в пресс-службе областного главка МВД:

— В полицию поступило сообщение о хлопках на улице Твардовского, на место выехали полицейские. Информация не подтвердилась, никого не обнаружили, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее НГС писал о том, как мужчина устроил стрельбу во дворе ЖК «Ельцовский». Его действия попали на видео.

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