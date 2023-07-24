Жители Первомайки вызвали полицию из-за «выстрелов» — что ответили в МВД

Жители улицы Твардовского Первомайского района вызвали полицию из-за звуков, похожих на выстрелы.
Об этом сообщили сегодня со ссылкой на местных жителей журналисты kp.ru. По данным издания, звуки выстрелов люди услышали в 5 часов утра в районе поворота на
— В полицию поступило сообщение о хлопках на улице Твардовского, на место выехали полицейские. Информация не подтвердилась, никого не обнаружили, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее НГС писал о том, как мужчина устроил стрельбу во дворе ЖК «Ельцовский». Его действия попали на видео.