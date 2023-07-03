«Распылили сначала баллончик»: следователи показали место, где двое подростков чуть не убили 15-летнего сверстника

Следователи показали место, где двое подростков в Плотниково избили до полусмерти и порезали 15-летнего сверстника — одного отправили под стражу, второго под домашний арест.
По данным следствия, ночью 29 июня 15-летний и 14-летний обвиняемый встретились с потерпевшим на реке Иня.
— Между ними завязался конфликт. В ходе ссоры юноши жестоко избили подростка, сначала распылив перцовый баллончик, а затем взяв нож, нанесли потерпевшему множественные удары в область жизненно-важных органов. Довести умысел на убийство до конца им не удалось из-за того, что потерпевшему подростку была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Подросткам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное группой лиц». 15-летнего обвиняемого отправили по стражу, а 14-летнего под домашний арест.
Жители села Плотниково в Новосибирской области заявили, что поводом для нападения 15-летних подростков на ровесника могли быть деньги.