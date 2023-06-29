Родители Веры Пехтелевой заявили, что убийца их дочери, осужденный на 17 лет, на свободе

Буквально год назад родители кемеровчанки Веры Пехтелевой выдохнули с облегчением — убийцу их дочери Владислава Канюса отправили в колонию строгого режима на долгие 17 лет. Родственники решением остались не совсем довольны — они хотели пожизненного срока для человека, который больше трех часов убивал Веру. Но несколько дней назад родители ужаснулись от известия, что осужденный, возможно, вышел на свободу и может участвовать в СВО. Пехтелевы опасаются, что молодой человек может начать мстить по возвращении домой. Наши коллеги из NGS42.RU вспоминают эту громкую историю и рассказывают о последних событиях.
«Я хотел, чтобы она замолчала»
В середине января 2020 года 23-летняя Вера Пехтелева пришла к своему бывшему парню Владиславу забрать вещи из общежития. Молодой человек уговорил девушку выпить и поговорить — он надеялся, что сможет ее вернуть. В какой-то момент у них начался конфликт: Влад утверждал, что Вера ему изменяла. От слов довольно быстро он перешел к рукоприкладству. Под утро соседи услышали истошные крики девушки. Они стали звонить в службу «112» и умоляли прислать кого-нибудь и помочь девушке, но им лишь отвечали: «Ждите, полиция приедет».
Как выяснилось на суде, Влад должен был тогда приехать к брату Святославу в Новосибирск. Но не приехал и перестал выходить на связь. Святослав с другом отправились в Кемерово. Брат Канюса вместе с соседями решили вскрыть квартиру. Они нашли на полу бездыханное тело девушки с оранжево-красным лицом и следами крови вокруг рта и Владислава, сидящего в ванной с ножом в руках в невменяемом состоянии.
История получила широкий резонанс через год, когда о ней заговорили звезды российского шоу-бизнеса — Валерия, стендап-комик Илья Соболев, депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина и другие. В это время уголовное дело уже рассматривалось в суде.
Согласно показаниям судмедэксперта, Вера погибла от совокупности повреждений — на ее теле насчитали больше 100 травм, ушибов, гематом и резаных ран. Больше всего досталось лицу, шее и голове. Выяснилось, что Канюс душил девушку проводом от утюга несколько раз — после первого Вера еще была жива.
В своих показаниях Канюс утверждал, что конфликт начала Вера — она оскорбляла его, и он разозлился.
— Я затягивал шнур на шее Веры, так как хотел ее припугнуть. Хотел, чтобы она потеряла сознание. Хотел, чтобы она заснула минут на 15. После того как я убрал шнур с ее шеи, она стала издавать звуки, похожие на то, что она кашляла или хрипела, — зачитывала судья показания Канюса во время одного из судебных заседаний.
А отвечая на вопрос следователя, понимал ли Влад, что причиняет своими действиями страдания Пехтелевой, он ответил: «Я хотел, чтобы настала тишина. Я не задумывался о ее страданиях. <....> Нанося ей удары, мне не нравилось, что она кричала. Я хотел, чтобы она замолчала».
В первый раз суд отправил дело на переквалификацию дела на более тяжкую статью. После этого Владиславу предъявили обвинения уже по трем статьям: «Изнасилование» (статья 131 УК РФ), «Незаконное лишение человека свободы» (статья 127 УК РФ) и «Убийство с особой жестокостью» (статья 105 УК РФ).
28 июля 2022 года судья Кемеровского областного суда огласил вердикт — Владислава Канюса приговорили к 17 годам в колонии строгого режима. При этом его признали виновным только в убийстве. Его освободили от наказания по статье о лишении свободы из-за истекшего срока давности и оправдали по обвинению в изнасиловании. Родные Веры пытались обжаловать приговор, но Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил его без изменений.
«Нам ничего не говорят»
Шоком для родителей Веры стала попавшая в руки фотография, на которой в военной форме и с оружием в руках запечатлен парень, сильно похожий на Влада Канюса. Как рассказал NGS42.RU отец погибшей Евгений Пехтелев, они считают, что осужденный мог попасть в ряды ЧВК «Вагнер».
— Насколько мы знаем, его перевели в Ростов-на-Дону. Из исправительной колонии № 44 города Белово его якобы отправили в ИК-18 Новосибирска. Мы отправили туда запрос, хотя по решению суда они должны сообщать нам о каждом его перемещении. Они нам ничего не говорят, не рассказывают, — сказал NGS42.RU Пехтелев.
Родители переживают, что Канюс, если он действительно находится в зоне СВО, может в дальнейшем получить помилование и начать мстить родным Веры.
Редакция NGS42.RU обратилась за уточнением информации о Владиславе Канюсе в пресс-службу группы компаний «Конкорд», связанной с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Также мы направили запрос в ГУФСИН по Кемеровской области. Ответа из обеих структур на данный момент мы не получили.
В ростовском ГУФСИН сотрудник пресс-службы сообщил, что ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переводе к ним они не могут, так как это относится к персональным данным.
«Информация платная»
Содержание в колонии, особенно строгого режима, предполагает, что пользоваться телефоном и выходить в интернет отбывающим наказание нельзя. Однако страница в соцсети, где опубликованы фото осужденного Канюса, в том числе с убитой Верой Пехтелевой, сейчас активна. На странице также был размещен пост, в котором пользователь высказывал свою точку зрения относительно уголовного дела. Утром в четверг, 29 июня, этот пост был удален.
Мы написали в личные сообщения пользователю, на странице которого опубликованы фото Влада, — попросили комментарий по поводу информации, что он якобы попал в ЧВК «Вагнер». На это парень нам ответил, что «информация платная», и поинтересовался, сколько мы готовы заплатить.
Почему Пехтелевым могли не сообщить о переводе Канюса?
По словам Евгения Пехтелева, заранее о переводе Канюса в другое исправительное учреждение им никто не сообщил, что возмутило родственников погибшей девушки. Мы поинтересовались у адвоката, должны ли были потерпевших уведомить, что осужденного переводят.
По словам адвоката Виданы Ширшовой, согласно УПК РФ, потерпевшие могут получать информацию о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одной колонии в другую, выезде за пределы учреждения и об освобождении из мест лишения свободы. Но только на основании постановления суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству.
— На практике на стадии разъяснения прав потерпевшему граждане пропускают мимо ушей данную информацию и не составляют положенное заявление. В связи с этим впоследствии фактически не участвуют в судебных процессах, связанных с отбыванием наказания, и теряют возможность высказывать свое мнение, — говорит адвокат.
Дело полицейских
Кроме дела Канюса, после убийства Веры Пехтелевой было возбуждено еще одно уголовное дело — в отношении полицейских. Сначала обвиняемыми по нему проходили два человека — сотрудники МВД Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын. Позже к ним добавились Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева. Это диспетчеры, принимавшие звонки соседей и которые, по мнению следствия, не прослушали аудиозаписи сигналов и не довели достоверную информацию до оперативных нарядов.
Гособвинение запросило для них реальные сроки — до 3,5 года тюрьмы. Ожидается, что уже в начале июля подсудимые скажут последнее слово, после чего им огласят приговор.