Родители Веры Пехтелевой заявили, что убийца их дочери, осужденный на 17 лет, на свободе

В своих показаниях Канюс утверждал, что конфликт начала Вера — она оскорбляла его, и он разозлился.

— Я затягивал шнур на шее Веры, так как хотел ее припугнуть. Хотел, чтобы она потеряла сознание. Хотел, чтобы она заснула минут на 15. После того как я убрал шнур с ее шеи, она стала издавать звуки, похожие на то, что она кашляла или хрипела, — зачитывала судья показания Канюса во время одного из судебных заседаний.



А отвечая на вопрос следователя, понимал ли Влад, что причиняет своими действиями страдания Пехтелевой, он ответил: «Я хотел, чтобы настала тишина. Я не задумывался о ее страданиях. <....> Нанося ей удары, мне не нравилось, что она кричала. Я хотел, чтобы она замолчала».