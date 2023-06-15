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ФСБ задержала уголовника сразу после освобождения из колонии — он пропагандировал запрещенное движение

36-летний новосибирец требовал от заключенных деньги для пополнения «воровского общака»

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Сибиряк пробыл на свободе считаные секунды

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ФСБ совместно с ГУФСИН задержали заключенного, который пытался организовать ячейку запрещенного в России движения АУЕ* в исправительной колонии № 15. Его задержали через несколько секунд после освобождения.

По версии следствия, 36-летний Александр П. еще на свободе начал придерживаться «воровской идеологии». Он даже сделал тематические татуировки: на плечах набил восьмиконечные звезды, на правой руке — череп и икону, на левой — карты. В ИК № 15 он попал за кражу. В колонии осужденный устроился работать кочегаром, но вместе с тем начал активно пропагандировать «воровские идеалы», в том числе и в соцсетях.

Подозреваемый набил тематические татуировки

Подозреваемый набил тематические татуировки

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— Осужденный неоднократно инициировал передачу запрещенных предметов на территорию ИК через своих сподвижников, а также публично демонстрировал свои татуировки с лозунгами запрещенного движения в соцсетях, — пояснили силовики.

Почти весь срок он провел в штрафном изоляторе. 29 марта сибиряк освободился из колонии, и уже через несколько секунд его задержали оперативники ФСБ. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации».

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Бойцы спецназа поджидали подозреваемого у ворот колонии

Видео: пресс-служба УФСБ по НСО

На время расследования его поместили в СИЗО. В мае Ленинский суд приговорил заключенного ИК № 2 к 6 годам заключения за пропаганду движения АУЕ*.

* Движение «Арестантский уклад един» (АУЕ) — деятельность запрещена на территории РФ в 2020 году.

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