ФСБ задержала уголовника сразу после освобождения из колонии — он пропагандировал запрещенное движение

По версии следствия, 36-летний Александр П. еще на свободе начал придерживаться «воровской идеологии». Он даже сделал тематические татуировки: на плечах набил восьмиконечные звезды, на правой руке — череп и икону, на левой — карты. В ИК № 15 он попал за кражу. В колонии осужденный устроился работать кочегаром, но вместе с тем начал активно пропагандировать «воровские идеалы», в том числе и в соцсетях.