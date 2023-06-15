ФСБ задержала уголовника сразу после освобождения из колонии — он пропагандировал запрещенное движение

ФСБ совместно с ГУФСИН задержали заключенного, который пытался организовать ячейку запрещенного в России движения АУЕ* в исправительной колонии
По версии следствия, 36-летний
— Осужденный неоднократно инициировал передачу запрещенных предметов на территорию ИК через своих сподвижников, а также публично демонстрировал свои татуировки с лозунгами запрещенного движения в соцсетях, — пояснили силовики.
Почти весь срок он провел в штрафном изоляторе.
На время расследования его поместили в СИЗО. В мае Ленинский суд приговорил заключенного ИК
* Движение «Арестантский уклад един» (АУЕ) — деятельность запрещена на территории РФ в 2020 году.