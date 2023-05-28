«Какой выход, вооружаться что ли?» как новосибирцы отреагировали на поножовщину в Бугринской роще

Жители Новосибирска остро реагировали на произошедшую 28 мая резню в парке Бугринская Роща. Публикация об инциденте вызвала наибольшее количество самых разных комментариев, в том числе философского характера.
Напомним, в одной из беседок между отдыхающими возникла потасовка, один из мужчин, уверял очевидец, «порезал двух человек, в том числе по горлу». Автор видео сообщил, что прибывшие полицейские не стали задерживать нападавшего. В главке МВД этого не отрицали, обратив внимание на то, что его личность установлена, возбуждено уголовное дело об умышленном причинение лёгкого вреда здоровью.
— Для безкультурного быдла лучшее место отдыха — лесоповал, Колыма… — написал в комментариях к материалу Гость.
— Выход какой у обычного населения? Вооружаться что ли? Так что тогда будет в стране? — ставит вопрос ребром Гость.
— Вообще все эти посиделки с множеством алкоголя опасны для здоровья во всех смыслах, — считает другой пользователь.
— Там частенько гопники с ножами тусуются. И кто освободился и некуда идти, так они летом там живут на берегу. У меня там знакомого убили несколько лет назад. Поехал на авто на берег, день рождения справить с друзьями, и тоже один гопник при ссоре на берегу ему пику воткнул. Умер, пока в больницу везли. Там осторожнее надо быть, — предостерегает других Гость.
— Парк культур и отдыха? Вот такая вот культура, зачастую, вот такой вот отдых, — философствует другой неавторизованный пользователь NGS.
— Человеческая природа неоднозначная. У кого-то совесть и законопослушность с рождения, а кто-то понимает только силу (штрафы большие или тюрьму). Говорить с быдлом «по -хорошему» бесполезно, — делится советом Гость.
Ранее в Новосибирске мужчины поспорили из-за девушки — одного из них доставили в больницу с ножевым ранением.