«Какой выход, вооружаться что ли?» как новосибирцы отреагировали на поножовщину в Бугринской роще

— Вообще все эти посиделки с множеством алкоголя опасны для здоровья во всех смыслах, — считает другой пользователь.



— Там частенько гопники с ножами тусуются. И кто освободился и некуда идти, так они летом там живут на берегу. У меня там знакомого убили несколько лет назад. Поехал на авто на берег, день рождения справить с друзьями, и тоже один гопник при ссоре на берегу ему пику воткнул. Умер, пока в больницу везли. Там осторожнее надо быть, — предостерегает других Гость.

