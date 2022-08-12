В Новосибирске мужчины поспорили из-за девушки — одного из них доставили в больницу с ножевым ранением

В Новосибирске словесная перепалка между знакомыми закончилась поножовщиной — пострадавшего доставили с ранением печени в горбольницу на Софийской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, конфликт произошел 11 августа в Советском районе.

— Между потерпевшим и злоумышленником возник уличный конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес своему оппоненту удар ножом в область печени, а затем попытался скрыться. [...] Полицейские установили, что фигурант и потерпевший ранее были знакомы, конфликт между мужчинами возник на почве ревности к общей знакомой. Известно, что злоумышленник специально взял кухонный нож и пошел на встречу с оппонентом, — отметили в пресс-службе.