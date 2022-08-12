В Новосибирске мужчины поспорили из-за девушки — одного из них доставили в больницу с ножевым ранением
Полиция задержала второго участника конфликта
В Новосибирске словесная перепалка между знакомыми закончилась поножовщиной — пострадавшего доставили с ранением печени в горбольницу на Софийской.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, конфликт произошел 11 августа в Советском районе.
— Между потерпевшим и злоумышленником возник уличный конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес своему оппоненту удар ножом в область печени, а затем попытался скрыться. [...] Полицейские установили, что фигурант и потерпевший ранее были знакомы, конфликт между мужчинами возник на почве ревности к общей знакомой. Известно, что злоумышленник специально взял кухонный нож и пошел на встречу с оппонентом, — отметили в пресс-службе.
При конфликте присутствовала девушка пострадавшего — именно она вызвала своему молодому человеку скорую помощь и сообщила в полицию приметы нападавшего.
— Ориентировка на злоумышленника была направлена всем наружным нарядам полиции. По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции подозреваемый в совершении тяжкого преступления был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Им оказался ранее не судимый 25-летний житель Кировского района. В ходе задержания мужчина попытался избавиться от орудия преступления. Однако нож был найден и изъят полицейскими, — добавили в МВД.
Ревнивец стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью оружием (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Мера пресечения в отношении давшего признательные показания мужчины еще не избиралась.
В начале августа в Новосибирской области 38-летняя женщина 14 раз пырнула шилом 15-летнюю девочку. Подозреваемая приревновала маму пострадавшей.