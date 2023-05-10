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В лесу возле нового ЛДС поймали новосибирца со 110 закладками

34-летнего мужчину задержали и поместили под стражу

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Подозреваемый настаивает, что наркотики он взял для личного использования

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Полиция задержала в лесополосе возле нового ЛДС мужчину, который оборудовал тайники для закладок.

По информации пресс-службы УТ МВД России по СФО, задержанного подозревают в распространении наркотиков.

— Сотрудники транспортной полиции изъяли у злоумышленника 110 свертков с веществом, в составе которого присутствовал гашиш и так называемая уксусная кислота, — добавили в пресс-службе полиции.

Подозреваемый утверждает, что наркотики у него были для личного использования.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит 20 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей и помещен в СИЗО № 1.

В начале мая стало известно о том, что сотрудники ФСБ обезвредили нарколабораторию, которая была оборудована в одном из садовых обществ Тогучинского района Новосибирской области.

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