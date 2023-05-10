В лесу возле нового ЛДС поймали новосибирца со 110 закладками

Полиция задержала в лесополосе возле нового ЛДС мужчину, который оборудовал тайники для закладок.
По информации пресс-службы УТ МВД России по СФО, задержанного подозревают в распространении наркотиков.
— Сотрудники транспортной полиции изъяли у злоумышленника 110 свертков с веществом, в составе которого присутствовал гашиш и так называемая уксусная кислота, — добавили в пресс-службе полиции.
Подозреваемый утверждает, что наркотики у него были для личного использования.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит 20 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей и помещен в СИЗО № 1.
В начале мая стало известно о том, что сотрудники ФСБ обезвредили нарколабораторию, которая была оборудована в одном из садовых обществ Тогучинского района Новосибирской области.