Хакер, который смог: сибиряка судят за кражу 6 миллионов из банкомата — почему он считает себя невиновным и куда делись деньги

День неизвестности

15 июня 2021 около пяти часов вечера искитимец Игорь Суковатых вернулся с дачи и неожиданно начал собираться в Новосибирск. На удивленные вопросы жены и мамы ответил: ничего страшного, он скоро вернется. Просто вызвали в полицию, чтобы сравнить его машину с автомобилем, который недавно сбил самокатчика.



Наступил вечер, за ним — ночь, но Игорь домой так и не вернулся. Встревоженные женщины звонили ему, писали в мессенджер. Периодически мужчина был онлайн и читал сообщения — но отвечать на них даже не пытался. Ночью Игорь позвонил матери и попросил не волноваться, но где он и что с ним происходит, снова не стал говорить — несмотря на град вопросов. Женщины вспоминают: Игорь был спокоен, похоже, в тот момент он сам не чувствовал, что в опасности. Но дальше начались странности.

