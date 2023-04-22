Хакер, который смог: сибиряка судят за кражу 6 миллионов из банкомата — почему он считает себя невиновным и куда делись деньги

В конце мая 2021 года в Бердске обокрали банкомат. 6 миллионов рублей ушли на левые счета, а злоумышленник как будто растворился в воздухе. Дерзкого преступника искали больше двух недель, затем наконец задержали подозреваемого. Тот признался и был арестован, но потом взял свои слова обратно, заявив, что давал показания под давлением полицейских. В попытках доказать свою правоту обвиняемый обратился во все инстанции — в том числе написал письмо на НГС. Журналисты поговорили с участниками процесса и попытались понять, того ли поймала полиция.
День неизвестности
15 июня 2021 около пяти часов вечера искитимец Игорь Суковатых вернулся с дачи и неожиданно начал собираться в Новосибирск. На удивленные вопросы жены и мамы ответил: ничего страшного, он скоро вернется. Просто вызвали в полицию, чтобы сравнить его машину с автомобилем, который недавно сбил самокатчика.
Наступил вечер, за ним — ночь, но Игорь домой так и не вернулся. Встревоженные женщины звонили ему, писали в мессенджер. Периодически мужчина был онлайн и читал сообщения — но отвечать на них даже не пытался. Ночью Игорь позвонил матери и попросил не волноваться, но где он и что с ним происходит, снова не стал говорить — несмотря на град вопросов. Женщины вспоминают: Игорь был спокоен, похоже, в тот момент он сам не чувствовал, что в опасности. Но дальше начались странности.
— Я продолжала ему писать: «Игорь, ты мне объясни, что случилось» — и вдруг получаю сообщение с его номера, но явно не от него. Это был не его стиль, он так не пишет. «Они всё знают. Спрячь синие очки», — рассказывает жена Игоря Суковатых Наталья Шунько. — Какой-то бред… Я ответила: «Какие синие очки?» У него таких и нет. Приходит следующее: «Они всё знают про банкомат в Бердске».
Сделать скриншот, по словам Натальи, ей и не пришло в голову, а сообщения тут же были удалены, остались только ее ответы, вряд ли порадовавшие собеседника (кто бы им ни был). Встревоженная, перепуганная женщина просто не могла понять, о чем идет речь. Теперь Наталья уверена: телефон у Игоря забрали гораздо раньше и писал с него оперативник. Тогда она зацепилась за единственное слово, которое было ей понятно, — Бердск.
Еще до свету вместе со свекровью Людмилой Филипповной Наталья поехала в соседний город. Возле здания городской полиции была припаркована машина мужа, но дежурный, по словам женщин, то ли ничего не знал об Игоре Суковатых, то ли врал им в глаза: «Такого в отделе нет. Машина? Может, припарковался и куда-то пошел. У нас же безопасно».
В два часа дня Игорь Суковатых неожиданно «возник» в отделе полиции.
— Его маме сказали: «Ждите, мы его скоро отпустим», — вспоминает Наталья. — Ближе к вечеру действительно вывели. С толпой сотрудников полиции. И начался полный ужас. Меня впихнули в машину, сказали: поедем на обыск. Я сказала: «Я отдала ключи старшей, взрослой дочке, дайте у мужа ключи забрать. Они смеются: «А мы дверь вскроем, имеем право».
Квартиру, вспоминает Наталья, перевернули буквально вверх дном. Милостиво разрешили старшей дочери увести из разгромленного жилья младшую, девятилетнюю девочку. Одновременно, как позже узнала женщина, обыск шел в гараже, но что искали и почему — она всё еще не знала. К концу следственных действий ей объяснили, что искали какой-то спортивный костюм, но вроде бы не нашли.
Из дома Наталью привезли обратно в Бердск, но допрашивать не стали.
О том, в чем подозревают ее мужа, женщина узнала только на вторые сутки мучительного кошмара.
Что случилось в городе Бердске
За три недели до того, как жизнь семьи Суковатых перевернулась, 28 мая 2021 года, в торговый центр «Европа» в Бердске зашел неизвестный. Не привлекая внимания, он открыл банкомат Сбербанка штатным ключом и внес некие изменения в программу и таким образом похитил 6 миллионов рублей. Деньги он перечислил на сторонние банковские счета и незамеченным покинул торговый центр.
Полицейские пришли к выводу: неизвестным был Игорь Суковатых.
— Я уже потом начала прикидывать, почему подумали на него. У него же друг обслуживает банкоматы, — объясняет Наталья Шунько. — Потом машина его в какие-то [расположенные поблизости от ТЦ] камеры попала, но это тоже неудивительно, он же подрабатывал в такси, ездил чаще всего как раз по Бердску.
Новые доказательства вины Суковатых, в которые близкие люди мужчины, впрочем, не верят, посыпались как из рога изобилия.
В гараже нашли деньги — 130 тысяч рублей, сумма, которую Игорь, по словам Натальи, откладывал на летнюю семейную поездку на Алтай. А еще мужчина во всём признался. Позже заявил, что давал показания под давлением, но это якобы никого не заинтересовало.
— В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигурант тщательно готовился к совершению противоправного деяния, а именно через интернет изучил технические свойства и характеристики аппаратов по выдаче денежных средств, приобрел одежду для конспирации и иные средства для совершения преступления, — комментировали дело в полиции.
Письмо из-за решетки
В конце мая 2021 года предполагаемому хакеру было 35 лет. Назвать его семью обеспеченной язык не повернется, но Суковатых не нищенствовали. Каждое лето они ездили на Алтай (деньги на поездку откладывали весь год), как раз 15 июня собирались покупать мобильник на день рожденья дочери — правда, в кредит.
Игорь никогда не был судим: сначала работал инженером в искитимском филиале областного телеканала ОТС, затем, после его закрытия, пытался найти себя в бизнесе. То снимал видео на заказ, то пытался заниматься мебелью. Параллельно таксовал на арендованной машине. С полицией, по словам Натальи Шунько и Людмилы Филипповны Суковатых, их семья никогда не сталкивалась — поэтому задержание стало для всех шоком.
Звонок первому же найденному в интернете адвокату не помог — он не приехал. Потом адвокат по назначению, кажется, только усугубил положение подозреваемого.
Бестолковые, суетливые попытки понять, как вообще жить в новых условиях, стали для Суковатых обыденными. Потом, спохватившись, они стали жаловаться во все инстанции — вплоть до приемной президента. Написал письмо со своей собственной версией произошедшего и сам Игорь Суковатых.
Мелкий, разборчивый почерк мужчины плотно покрывает белый лист формата А4 с двух сторон. Скрепкой приколото сопроводительное письмо за подписью начальника СИЗО-3.
И думать о том, что изложенное может быть правдой, не слишком приятно.
— На мои пояснения, что 28 мая автомобиль сдавался в аренду, а я весь день находился на дачном участке, что могут подтвердить свидетели и записи с камер видеонаблюдения, оперативники сказали, что им глубоко плевать, кто это совершил, и я без признания отсюда не выйду, — написал обвиняемый. — В течение полутора суток оперативники угрожали мне, обещали спустить в подвал, где меня изнасилуют другие заключенные. <…> Обещали, что жена и мама сядут вместе со мной и получат по 8 лет за укрывательство.
По словам Игоря Суковатых, ему обещали и подписку о невыезде, и условный срок — нужно только признаться.
И он сказал, что украл деньги.
Версия прокуратуры
С 15 марта 2022 года материалы уголовного дела изучают в Бердском городском суде. Всё это время (в общей сложности 22 месяца) обвиняемый находится под арестом. В СИЗО Игорь Суковатых оказался, можно сказать, случайно. Он раньше не был судим, владеет долей в квартире, так что его вполне могли отправить под домашний арест. Но мужчина жил не по прописке, а в квартире тещи.
— В настоящее время по делу идет судебное следствие, исследуются доказательства стороны обвинения. Согласно обвинительному заключению, вызову в судебное заседание и допросу подлежат 28 человек. Свидетели обвинения по списку обвинительного заключения проживают в разных городах, в том числе в Оренбурге, допрос которых осуществляется путем использования видео-конференц-связи, — рассказали НГС в прокуратуре Новосибирской области.
По данным стороны обвинения, он похитил 6 миллионов, имитируя перевод денег на счета десяти банковских карт, оформленных на жителей Оренбурга. Информации о том, была ли обналичена хотя бы малая часть этой огромной суммы, нет — либо ее еще рано озвучивать.
— После исследования всех доказательств стороны обвинения суд перейдет к исследованию доказательств стороны защиты, — пообещали в прокуратуре Новосибирской области.
Семья Игоря Суковатых надеется, что судья отнесется к его алиби с большим вниманием, чем сотрудники полиции.
Куда ушли похищенные 6 миллионов рублей, по-прежнему знает только тот, кто их украл.
НГС отправил запрос в пресс-службу областной полиции, чтобы узнать: жаловался ли Игорь Суковатых на поведение бердских оперативников, и если да, то какие результаты показала проверка.
Ранее НГС писал о неожиданном приговоре, который вынес в ноябре 2022 года Ленинский районный суд Новосибирска. Тогда на скамье подсудимых оказалась так называемая «банда воров», шестеро мужчин, которых обвиняли в серии краж с миллионным ущербом. Суд, в отличие от следствия, пришел к выводу, что к большинству краж фигуранты непричастны, и назначил им условные сроки.