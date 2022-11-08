Группу воров осудили в Новосибирске: они устраивались охранниками на склады, где промышляли

8 ноября в Ленинском районном суде огласили приговор по делу братьев Дениса и Евгения Куклиных. Новосибирцев обвиняли в создании организованной группы, которая якобы обворовала несколько местных компаний и частных домов.



Предполагаемых членов банды обезвредили в ноябре 2019 года. Тогда об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она подчеркнула, что силовики при поддержке коллег из ФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в серии краж на территории Новосибирска. По версии следствия, новосибирцы устраивались охранниками в коммерческие организации, а затем обворовывали их склады, имея доступ к товару: оборудованию, строительным материалам, автомобильным покрышкам, спортинвентарю.

