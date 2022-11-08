Группу воров осудили в Новосибирске: они устраивались охранниками на склады, где промышляли
Приговор оказался неожиданным для подсудимых
8 ноября в Ленинском районном суде огласили приговор по делу братьев Дениса и Евгения Куклиных. Новосибирцев обвиняли в создании организованной группы, которая якобы обворовала несколько местных компаний и частных домов.
Предполагаемых членов банды обезвредили в ноябре 2019 года. Тогда об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она подчеркнула, что силовики при поддержке коллег из ФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в серии краж на территории Новосибирска. По версии следствия, новосибирцы устраивались охранниками в коммерческие организации, а затем обворовывали их склады, имея доступ к товару: оборудованию, строительным материалам, автомобильным покрышкам, спортинвентарю.
В июне 2021 года дело было передано в суд. Прокуратура Новосибирской области сообщила, что на скамье подсудимых окажутся 6 человек, обвиняемых в 16 преступлениях: 13 кражах, 2 кражах оружия и одном мошенничестве. Накануне подсудимые заявили журналисту НГС, что уголовное дело было сфабриковано.
В результате судья Ольга Коваленко назначила каждому подсудимому условное наказание: Денису Куклину — 5 лет, его брату Евгению — 4,5 года, остальным — от 4,5 года до 3 лет. Приговор в законную силу не вступил. При этом подсудимые ожидали отправки в колонию — на заседание они пришли с вещами.
На стадии прений гособвинение требовало назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы на срок от 5 до 10 лет каждому. По данным пресс-службы Ленинского суда, с братьев Куклиных сняли обвинения в большинстве краж «в связи с непричастностью».
В апреле 2022 года в Новосибирске осудили банду грабителей, нападавших на жителей Октябрьского района. Каждого из участников приговорили на срок от 12 до 15 лет лишения свободы.