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Уголовное дело "Дискуса"Эксклюзив

«Арест усугубит ситуацию»: инвесторы недостроенных домов «Дискуса» попросили суд не отправлять Алексея Джулая в СИЗО

Инвесторы направили ходатайство в суд — 17 апреля будет принято решение о мере пресечения для застройщика

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Группа «Дискус» не ввела в эксплуатацию более 50 домов — инвесторы боятся, что арест ее руководителя еще больше затормозит процесс

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17 апреля суд примет решение о мере пресечения для руководителя группы «Дискус» Алексея Джулая — инвесторы его домов направили в суд ходатайство (копия имеется в распоряжении НГС).

— Сегодня в наших микрорайонах большая часть инженерной и дорожной инфраструктуры также принадлежит застройщику и не выкуплена мэрией. Считаем, что на сегодняшний день самый быстрый путь получить наши квартиры — это дать возможность группе компаний «Дискус», руководителю А. Ю. Джулаю достроить наши дома, — говорится в ходатайстве. — Считаем, что отсутствие А. Ю. Джулая приведет к невозможности исполнения компанией своих функций застройщика, задержит завершение работ и ввод в эксплуатацию уже построенных домов. Считаем, что его участие в исполнении работ организацией является решающим, арест усугубит сложившуюся ситуацию на стройке.

Инвесторы попросили не применять к застройщику крайнюю меру пресечения в виде заключения под стражу, «чтобы он мог выполнять свои обязательства, пока идет следствие». Как рассказала НГС одна из жительниц несданного дома в микрорайоне «Плющихинский» Марина Башукова, ходатайство подписали около 70 инвесторов «Дискуса».

16 апреля источник НГС в правоохранительных органах сообщил о задержании Алексея Джулая — его допросили по делу о мошенничестве, которое возбудили две недели назад из-за несданных домов. Среди построенных группой «Дискус» домов более 50 не введены в эксплуатацию — при этом во многих уже не по одному году живут люди. Они рассказали, что единственное, чего у них нет, — это актов ввода и права собственности. Алексей Джулай в свою очередь заявил, что процесс затягивают муниципальные структуры.

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