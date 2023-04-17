«Арест усугубит ситуацию»: инвесторы недостроенных домов «Дискуса» попросили суд не отправлять Алексея Джулая в СИЗО

— Сегодня в наших микрорайонах большая часть инженерной и дорожной инфраструктуры также принадлежит застройщику и не выкуплена мэрией. Считаем, что на сегодняшний день самый быстрый путь получить наши квартиры — это дать возможность группе компаний «Дискус», руководителю А. Ю. Джулаю достроить наши дома, — говорится в ходатайстве. — Считаем, что отсутствие А. Ю. Джулая приведет к невозможности исполнения компанией своих функций застройщика, задержит завершение работ и ввод в эксплуатацию уже построенных домов. Считаем, что его участие в исполнении работ организацией является решающим, арест усугубит сложившуюся ситуацию на стройке.

