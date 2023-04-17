«Арест усугубит ситуацию»: инвесторы недостроенных домов «Дискуса» попросили суд не отправлять Алексея Джулая в СИЗО

17 апреля суд примет решение о мере пресечения для руководителя группы «Дискус» Алексея Джулая — инвесторы его домов направили в суд ходатайство (копия имеется в распоряжении НГС).
— Сегодня в наших микрорайонах большая часть инженерной и дорожной инфраструктуры также принадлежит застройщику и не выкуплена мэрией. Считаем, что на сегодняшний день самый быстрый путь получить наши квартиры — это дать возможность группе компаний «Дискус», руководителю
Инвесторы попросили не применять к застройщику крайнюю меру пресечения в виде заключения под стражу, «чтобы он мог выполнять свои обязательства, пока идет следствие». Как рассказала НГС одна из жительниц несданного дома в микрорайоне «Плющихинский» Марина Башукова, ходатайство подписали около 70 инвесторов «Дискуса».
16 апреля источник НГС в правоохранительных органах сообщил о задержании Алексея Джулая — его допросили по делу о мошенничестве, которое возбудили две недели назад из-за несданных домов. Среди построенных группой «Дискус» домов более 50 не введены в эксплуатацию — при этом во многих уже не по одному году живут люди. Они рассказали, что единственное, чего у них нет, — это актов ввода и права собственности. Алексей Джулай в свою очередь заявил, что процесс затягивают муниципальные структуры.