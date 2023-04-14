Бастрыкин заинтересовался конфликтом в Бердске, в котором один школьник ударил другого ножом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским подчиненным предоставить доклад о ходе проверки конфликта на детской площадке в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте СКР.
Сам инцидент произошел 13 апреля в Бердске: школьник нанес ножевое ранение в живот другому ребенку. Пострадавшего госпитализировали, угрозы жизни нет. Следователи начали проверку.
— 10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанес ножевое ранение 12-летнему мальчику в область живота, — такова предварительная информация от пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
В Краснообске на этой неделе подросток поднес аэрозоль к зажигалке и направил пламя в лицо женщины. Следователи начали проверку.