СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 81.68
eur 90.00
Тема дняФото заснеженного Новосибирска
Все новости
Все новости

Бастрыкин заинтересовался конфликтом в Бердске, в котором один школьник ударил другого ножом

Пострадавшего мальчика госпитализировали

418

Следователи уже начали проверку инцидента

Поделиться

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским подчиненным предоставить доклад о ходе проверки конфликта на детской площадке в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте СКР.

Сам инцидент произошел 13 апреля в Бердске: школьник нанес ножевое ранение в живот другому ребенку. Пострадавшего госпитализировали, угрозы жизни нет. Следователи начали проверку.

— 10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанес ножевое ранение 12-летнему мальчику в область живота, — такова предварительная информация от пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

В Краснообске на этой неделе подросток поднес аэрозоль к зажигалке и направил пламя в лицо женщины. Следователи начали проверку.

По теме

Александр БастрыкинБастрыкинПоножовщина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter