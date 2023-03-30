С застройщика новосибирской «Флотилии» и местного чиновника сняли обвинения в хищении и растрате

Новосибирские следователи прекратили уголовное дело против руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина и директора ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова.
Их задержали в июле прошлого года по подозрению в хищении и растрате имущества (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ). Михаила Космынина сразу отправили в СИЗО, Владимира Наумова — под домашний арест.
Информацию о снятии обвинений журналисту НГС подтвердили в новосибирском СК РФ, в ГК «Дом-Строй», а также представитель Михаила Космынина, ведущий юрист правозащитного центра «Алмаз Новосибирск» Захар Глушков. Согласно постановлению (копия имеется в распоряжении НГС), следователи не обнаружили в действиях новосибирцев состава преступления.
В документе также указано, что они имеют право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.
— Решение пока не принято, еще есть время для того, чтобы воспользоваться этим правом. У Владимира Викторовича адвокат работает, и он будет прислушиваться к тому, что будет рекомендовать адвокат, — прокомментировали в ГК «Дом-Строй», подчеркнув, что компания продолжает реализацию проектов в Новосибирске. — Пока важно то, что эта история завершена, можно выдохнуть, и честное доброе имя собственника компании восстановлено.
По словам Захара Глушкова, Михаил Космынин также ещё не принял решение о праве на возмещение вреда. Он продолжает руководить центром «Мой бизнес».
— Он не был уволен, находился просто в подвешенном состоянии. И он является профессионалом своей деятельности, полезной для города. Я бы ему рекомендовал заниматься дальше своей профессиональной деятельностью, а какое решение примет он, не могу сказать, всё-таки непростая была ситуация, — сказал юрист.
Центр «Мой бизнес» расположен в ЖК «Флотилия», построенном ГК «Дом-Строй». Подробно об уголовном деле, связанном с ним, НГС писал в июле прошлого года. При этом в прошлом году следовали завели несколько дел против крупных новосибирских застройщиков.