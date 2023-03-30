С застройщика новосибирской «Флотилии» и местного чиновника сняли обвинения в хищении и растрате

В документе также указано, что они имеют право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.



— Решение пока не принято, еще есть время для того, чтобы воспользоваться этим правом. У Владимира Викторовича адвокат работает, и он будет прислушиваться к тому, что будет рекомендовать адвокат, — прокомментировали в ГК «Дом-Строй», подчеркнув, что компания продолжает реализацию проектов в Новосибирске. — Пока важно то, что эта история завершена, можно выдохнуть, и честное доброе имя собственника компании восстановлено.

