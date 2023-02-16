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Тема дняВ снегу нашли замерзшую пару
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Тела замерзшей пары нашли на снегу в Новосибирской области

Полиция начала проверку

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По словам очевидцев, погибшую пару обнаружили в селе Цветники

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В Здвинском районе Новосибирской области 16 февраля обнаружили тела мужчины и женщины. Они лежали на снегу. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

— Сегодня в утреннее время на территории Здвинского района были обнаружены тела мужчины и женщины — предварительно, без признаков насильственной смерти. Проводится проверка, собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в Следственный комитет, — отметили в ведомстве.

Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», тела обнаружили в селе Цветники. По словам очевидцев, два человека замерзли насмерть.

Ранее в Новосибирске местные жители обнаружили замерзшее тело. Как сообщают очевидцы, его нашли недалеко от Бугринского моста.

Новосибирская областьЗамерзла насмертьПолиция
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