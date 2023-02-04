Мне нужна твоя одежда: новосибирец угнал автомобиль из бани, попал в ДТП и просил у местных одежду

— Мужчина наехал на снежный вал и не смог сдвинуться с места. Выяснилось, что после этого гражданин вышел из автомобиля, попытался скрыться на территории садового общества. Местные жители заметили подозрительного гражданина, который, предположительно, с целью маскировки просил у граждан предоставить ему сменную одежду. На место незамедлительно прибыли оперативники уголовного розыска Отдела полиции № 1 «Кольцово» МО МВД России «Новосибирский», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.