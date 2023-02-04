Мне нужна твоя одежда: новосибирец угнал автомобиль из бани, попал в ДТП и просил у местных одежду

В Калининском районе житель Новосибирской области подозревается в угоне автомобиля «Мазда» с территории банного комплекса. После обнаружения угона владелица обратилась в полицию. «Мазду» обнаружили в поселке Кольцово. Как рассказали в пресс-службе МВД, автомобиль был после ДТП.
— Мужчина наехал на снежный вал и не смог сдвинуться с места. Выяснилось, что после этого гражданин вышел из автомобиля, попытался скрыться на территории садового общества. Местные жители заметили подозрительного гражданина, который, предположительно, с целью маскировки просил у граждан предоставить ему сменную одежду. На место незамедлительно прибыли оперативники уголовного розыска Отдела полиции № 1 «Кольцово» МО МВД России «Новосибирский», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полицейские обошли дачное сообщество и нашли подозреваемого. Ему предложили проехать в отдел для дачи показания, но мужчина отказался и собирался скрыться. Полицейские задержали мужчину — им оказался ранее судимый 41-летний житель Мошковского района.
— Мужчина пояснил, что случайно зашел в банный комплекс, увидел на стойке регистрации ключи от автомобиля, завел автомобиль и поехал на работу. Автомобиль возвращен законной владелице, — добавили в пресс-службе полиции.
По факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.
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