Его волосы будут красивыми: сибиряк вынес из магазина 20 бутылок шампуня Head & Shoulders — видео с подозреваемым

По информации от полицейских, в магазин на улице Первомайской юноша пришел еще вечером в воскресенье, 29 января, около половины седьмого вечера, сложил в корзину товар, а потом, оглядевшись, спрятал шампунь в рюкзак и прошел мимо касс.