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Его волосы будут красивыми: сибиряк вынес из магазина 20 бутылок шампуня Head & Shoulders — видео с подозреваемым

Предполагаемого вора ищет полиция

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Предполагаемый вор попал на видео

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Бердские полицейские ищут молодого человека, который вынес из магазина 20 бутылок шампуня от перхоти. Об этом 2 февраля 2023 года НГС рассказали в региональном главке МВД.

По информации от полицейских, в магазин на улице Первомайской юноша пришел еще вечером в воскресенье, 29 января, около половины седьмого вечера, сложил в корзину товар, а потом, оглядевшись, спрятал шампунь в рюкзак и прошел мимо касс.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД России по НСО

На кадрах записи видно: молодой человек очень старался, чтобы его не заметили продавцы или покупатели, и постоянно оглядывался. Из-за этого действия парня попали в объективы сразу нескольких установленных в торговом зале камер видеонаблюдения.

Стоимость похищенного, по данным правоохранителей, составила более 5 тысяч рублей.

— Похищено 20 бутылок шампуня марки Head & Shoulders, — уточнили полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), максимальное наказание, согласно УК, — до 2 лет лишения свободы.

Странные и комичные кражи для Новосибирской области не редкость. Так, житель Барабинского района на новогодних каникулах трижды воровал у соседа один и тот же телевизор, а в Новосибирске вор вернулся на место преступления, чтобы получить вознаграждение за возврат похищенного телефона.

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