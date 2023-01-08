Сибиряк скопировал паспорт жены и после развода оформил на нее микрозайм

Новосибирские полицейские передали в суд дело 23-летнего новосибирца — его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, мужчина оформил на бывшую жену микрокредит.

— Весной 2022 года гражданин поссорился со своей супругой, после чего граждане развелись. Осенью женщине стали поступать звонки из микрофинансовой организации о том, что ей необходимо вернуть долг, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

