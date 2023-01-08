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Сибиряк скопировал паспорт жены и после развода оформил на нее микрозайм

Теперь его ждет суд

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На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

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Новосибирские полицейские передали в суд дело 23-летнего новосибирца — его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, мужчина оформил на бывшую жену микрокредит.

— Весной 2022 года гражданин поссорился со своей супругой, после чего граждане развелись. Осенью женщине стали поступать звонки из микрофинансовой организации о том, что ей необходимо вернуть долг, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Женщина кредит не оформляла, поэтому решила обратиться в полицию. Полицейские установили, что обвиняемый без согласия бывшей супруги оформил на нее микрозайм на 13 тысяч рублей. Когда пара еще жила вместе, мужчина сделал копию паспорта жены. С помощью копии паспорта он взял заем на имя потерпевшей.

— Деньги фигурант потратил на личные нужды, — добавили в полиции.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Он также обещал полностью погасить заем. Мужчину отпустили под обязательство о явке, уголовное дело по ч. 1 ст. 159 (мошенничество) передали в Калининский районный суд.

Мошенничество с оформлением микрозаймов — одно из самых распространенных. Мы спросили у юриста, что делать, если на вас оформили микрокредит без вашего ведома.

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