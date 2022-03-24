На сибирячку оформили микрозаём без ее ведома. Как проверить, нет ли чужих кредитов у вас? 9 полезных карточек

1
Как узнать, оформлен ли на тебя мошеннический кредит?
Чтобы узнать, как у вас обстоят дела с кредитами, необходимо через свой профиль в «Госуслугах» запросить ссылки на кредитные бюро. По запросу «кредитная история» вам найдут те бюро, где фигурируют ваши личные данные. Таких сайтов может быть несколько. На каждом придется пройти регистрацию и внимательно изучить информацию по своим прошлым и настоящим кредитам /микрозаймам.
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2
Что делать, если полиция убеждает вас, что вы не пострадали?
В случае обнаружения микрозайма, который вы никогда не брали, надо идти в полицию и писать заявление о мошенничестве. Скорее всего, вас начнут убеждать, что никакого материального ущерба вы не понесли, поэтому заявление писать не стоит. Но это лукавство: да, допустим, с вас еще не потребовали вернуть деньги, но на вас уж возложена обязанность по возврату денежных средств. И в настоящий момент вы уже подверглись угрозе лишения вашего имущества в виде денег. Конституционный суд РФ этот нюанс, утверждает юрист, разъяснял особо. Поэтому надо настаивать на том, чтобы ваше заявление приняли.
Другой вариант: подать электронное заявление через сайт МВД. В этом случае вас никто не станет убеждать, что дело бесперспективное, а значит и писать заявление не надо.
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3
Стоит ли обращаться в саму микрофинансовую организацию?
Писать письмо в микрофинансовую организацию, через которую на вас оформили микрозаём, надо обязательно. Лучше всего после подачи заявления в полицию и получения от них талона КУСП (книги учета сообщений о преступлениях). И лучше всего отправлять письмо-претензию в МФО заказным письмом по почте: с копией этого талона и описью вложения в конверт. Параллельно можно отправить в МФО и электронное письмо-претензию.
Если офис такой организации есть в вашем городе, то претензию с копией талона КУСП можно принести к ним в офис лично. Единственный момент — делайте себе копию претензии и на ней просите поставить отметку, что ваши документы в офисе приняли.
В претензии необходимо не только описать ситуацию и потребовать провести служебную проверку, но и попросить уточнить данные, на основании которых такой договор был заключен. Скорее всего, МФО пришлет отписку, но всё это в любом случае потребуется вам для дальнейшего разбирательства.
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4
Надо ли обращаться в Центробанк?
Будет совсем нелишним написать жалобу в Банк России. Вот ее можно отправить и по электронной почте. В письме подробно опишите ситуацию и приложите фотокопии всех документов, которые у вас будут на этот момент.
Сам Центробанк, конечно, ничего не решит, но он может начать отслеживать эту организацию на предмет предоставления ей в дальнейшем разрешения на деятельность. Вам же в любом случае придет ответ, из которого можно будет получить некоторую информацию: возможно, необходимую для дальнейшего разбирательства. Например, пострадавшая от микрофинансовой организации Елена Гавровская из ответа ЦБ выяснила, через какой банк мошенники получили ее деньги.
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5
А кто контролирует соблюдение законов микрофинансовыми компаниями?
Если МФО легальная, то она входит в СРО «МиР», которая и осуществляет контроль за соблюдением своими членами требований федеральных законов, нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России, иных документов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций. Поэтому будет нелишним написать жалобу на МФО и в «МиР».
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6
А в суд обратиться можно?
Можно подать заявление и в суд. Это должно быть исковое заявление о признании договора недействительным. И тут уже микрофинансовая организация должна доказывать, что это именно вы брали заём и что именно вам выданы деньги. Как правило, такие дела решаются в пользу обманутого гражданина, но могут длиться год-полтора. В суде можно потребовать не только компенсацию за счет МФО судебных расходов, но и вашего морального ущерба. Правда, пока суды присуждали обманутым гражданам моральный ущерб в небольших размерах: в пределах двух тысяч рублей.
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7
Платить или не платить проценты по микрозайму от мошенников?
Платить по такому микрозайму ничего не надо. Пусть МФО идет в суд и доказывает, что деньги были перечислены вам.
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8
Что делать, если коллекторы требуют деньги по мошенническому кредиту?
Посылать их в суд. И при этом писать жалобы в Федеральную службу судебных приставов, Национальную организацию коллекторских агентств, в Роспотребнадзор и в Роскомнадзор за нарушение закона «О персональных данных».
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9
Как очистить свою кредитную историю?
Для того чтобы очистить свою кредитную историю, придется писать в бюро кредитных историй: туда, где был прописан этот мошеннический заём. И прикладывать к письму судебное решение, ответ СРО «МиР» или можно попытаться это сделать на стадии заведения уголовного дела по мошенничеству — ответ из полиции и талон КУСП.
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