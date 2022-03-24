24 марта четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняОтремонтируют семь дорог
На сибирячку оформили микрозаём без ее ведома. Как проверить, нет ли чужих кредитов у вас? 9 полезных карточек

На сибирячку оформили микрозаём без ее ведома. Как проверить, нет ли чужих кредитов у вас? 9 полезных карточек

Рассказываем, что делать, если мошенники оформили на вас микрозаём

738
3Обсудить

Поделиться

Избавиться от микрозайма, который мошенники на вас оформили без вашего ведома, реально, но придется много писать

Избавиться от микрозайма, который мошенники на вас оформили без вашего ведома, реально, но придется много писать

Поделиться

В последнее время мошенники активно обманывают не только во время прямого общения с гражданами, как правило — телефонного, но и совсем без участия тех, кого обманывают. Широко распространилось мошенничество с оформлением на человека микрозаймов. При этом сам пострадавший даже не знает, что на его имя выдали заём по упрощенной схеме через сайт. Это становится известно позже, когда наступает время гасить проценты. В начале февраля корреспондент НГС Илья Калинин рассказал, как на жительницу Новосибирска Елену Гавровскую оформили такой микрозаём — в большом расследовании мы описали, как эта схема работает при крупной микрофинансовой организации «VIVA Деньги». Обманутыми оказались жители разных городов России, а за этим бизнесом обнаружились очень влиятельные люди, которых окрестили «королями госзаказов».

Так что делать, если на вас оформили без вашего ведома микрозаём? Рассказывают юрист и адвокат Яна Мигачёва и пострадавшая сибирячка Елена Гавровская.

1

Как узнать, оформлен ли на тебя мошеннический кредит?

Чтобы узнать, как у вас обстоят дела с кредитами, необходимо через свой профиль в «Госуслугах» запросить ссылки на кредитные бюро. По запросу «кредитная история» вам найдут те бюро, где фигурируют ваши личные данные. Таких сайтов может быть несколько. На каждом придется пройти регистрацию и внимательно изучить информацию по своим прошлым и настоящим кредитам /микрозаймам.

Поделиться

2

Что делать, если полиция убеждает вас, что вы не пострадали?

В случае обнаружения микрозайма, который вы никогда не брали, надо идти в полицию и писать заявление о мошенничестве. Скорее всего, вас начнут убеждать, что никакого материального ущерба вы не понесли, поэтому заявление писать не стоит. Но это лукавство: да, допустим, с вас еще не потребовали вернуть деньги, но на вас уж возложена обязанность по возврату денежных средств. И в настоящий момент вы уже подверглись угрозе лишения вашего имущества в виде денег. Конституционный суд РФ этот нюанс, утверждает юрист, разъяснял особо. Поэтому надо настаивать на том, чтобы ваше заявление приняли.

Другой вариант: подать электронное заявление через сайт МВД. В этом случае вас никто не станет убеждать, что дело бесперспективное, а значит и писать заявление не надо.

Поделиться

3

Стоит ли обращаться в саму микрофинансовую организацию?

Писать письмо в микрофинансовую организацию, через которую на вас оформили микрозаём, надо обязательно. Лучше всего после подачи заявления в полицию и получения от них талона КУСП (книги учета сообщений о преступлениях). И лучше всего отправлять письмо-претензию в МФО заказным письмом по почте: с копией этого талона и описью вложения в конверт. Параллельно можно отправить в МФО и электронное письмо-претензию.

Если офис такой организации есть в вашем городе, то претензию с копией талона КУСП можно принести к ним в офис лично. Единственный момент — делайте себе копию претензии и на ней просите поставить отметку, что ваши документы в офисе приняли.

В претензии необходимо не только описать ситуацию и потребовать провести служебную проверку, но и попросить уточнить данные, на основании которых такой договор был заключен. Скорее всего, МФО пришлет отписку, но всё это в любом случае потребуется вам для дальнейшего разбирательства.

Поделиться

4

Надо ли обращаться в Центробанк? 

Будет совсем нелишним написать жалобу в Банк России. Вот ее можно отправить и по электронной почте. В письме подробно опишите ситуацию и приложите фотокопии всех документов, которые у вас будут на этот момент.

Сам Центробанк, конечно, ничего не решит, но он может начать отслеживать эту организацию на предмет предоставления ей в дальнейшем разрешения на деятельность. Вам же в любом случае придет ответ, из которого можно будет получить некоторую информацию: возможно, необходимую для дальнейшего разбирательства. Например, пострадавшая от микрофинансовой организации Елена Гавровская из ответа ЦБ выяснила, через какой банк мошенники получили ее деньги.

Поделиться

5

А кто контролирует соблюдение законов микрофинансовыми компаниями?

Если МФО легальная, то она входит в СРО «МиР», которая и осуществляет контроль за соблюдением своими членами требований федеральных законов, нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России, иных документов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций. Поэтому будет нелишним написать жалобу на МФО и в «МиР».

Поделиться

6

А в суд обратиться можно?

Можно подать заявление и в суд. Это должно быть исковое заявление о признании договора недействительным. И тут уже микрофинансовая организация должна доказывать, что это именно вы брали заём и что именно вам выданы деньги. Как правило, такие дела решаются в пользу обманутого гражданина, но могут длиться год-полтора. В суде можно потребовать не только компенсацию за счет МФО судебных расходов, но и вашего морального ущерба. Правда, пока суды присуждали обманутым гражданам моральный ущерб в небольших размерах: в пределах двух тысяч рублей.

Поделиться

7

Платить или не платить проценты по микрозайму от мошенников?

Платить по такому микрозайму ничего не надо. Пусть МФО идет в суд и доказывает, что деньги были перечислены вам.

Поделиться

8

Что делать, если коллекторы требуют деньги по мошенническому кредиту?

Посылать их в суд. И при этом писать жалобы в Федеральную службу судебных приставов, Национальную организацию коллекторских агентств, в Роспотребнадзор и в Роскомнадзор за нарушение закона «О персональных данных».

Поделиться

9

Как очистить свою кредитную историю?

Для того чтобы очистить свою кредитную историю, придется писать в бюро кредитных историй: туда, где был прописан этот мошеннический заём. И прикладывать к письму судебное решение, ответ СРО «МиР» или можно попытаться это сделать на стадии заведения уголовного дела по мошенничеству — ответ из полиции и талон КУСП.

Поделиться

По теме (8)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

кредитмошенникимикрофинансовая организациямикрозаем
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter