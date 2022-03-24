На сибирячку оформили микрозаём без ее ведома. Как проверить, нет ли чужих кредитов у вас? 9 полезных карточек

В последнее время мошенники активно обманывают не только во время прямого общения с гражданами, как правило — телефонного, но и совсем без участия тех, кого обманывают. Широко распространилось мошенничество с оформлением на человека микрозаймов. При этом сам пострадавший даже не знает, что на его имя выдали заём по упрощенной схеме через сайт. Это становится известно позже, когда наступает время гасить проценты. В начале февраля корреспондент НГС Илья Калинин рассказал, как на жительницу Новосибирска Елену Гавровскую оформили такой микрозаём — в большом расследовании мы описали, как эта схема работает при крупной микрофинансовой организации «VIVA Деньги». Обманутыми оказались жители разных городов России, а за этим бизнесом обнаружились очень влиятельные люди, которых окрестили «королями госзаказов».



Так что делать, если на вас оформили без вашего ведома микрозаём? Рассказывают юрист и адвокат Яна Мигачёва и пострадавшая сибирячка Елена Гавровская.

