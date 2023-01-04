СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняМальчика придавило лавиной в Кузбассе
Все новости
Все новости

В Кузбассе очевидцы вытащили из-под снега ребенка, которого придавила лавина на руднике

Мальчик оказался в реанимации, следователи возбудили дело

1 012

Инцидент произошел днем на второй день после праздника

Поделиться

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту халатности после того, как 10-летний мальчик получил серьезные травмы из-за схода лавины в Анжеро-Судженске, передает NGS42.RU. Школьник попал в реанимацию на ИВЛ.

Делом 10-летнего мальчика, который 2 января 2023 года впал в кому, заинтересовались следователи Кемеровского отдела после публикации в рядах СМИ информации о сходе лавины на Антоновском руднике Анжеро-Судженска, где и пострадал подросток.

Несовершеннолетний травмировался и оказался в реанимации после зимнего катания на тюбинге. Во время развлечения со склона отвала сошла снежная масса, которая буквально придавила школьника.

— Очевидцы произошедшего извлекли ребенка из-под снега, вызвали скорую помощь, его госпитализировали, — передает кузбасский СКР.

Вместе с тем по информации, которую ранее сообщали NGS42.RU в мэрии, на территорию рудника, где находилось действующее горнодобывающее предприятие, мальчик попал вместе со взрослыми, которые не сумели предотвратить трагедию.

— Следователем в организации проводится обыск, изымаются необходимая документация и записи с камер наблюдения. Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшему, — уточняет ведомство.

Также в ходе расследования следствию предстоит выяснить, как школьник смог попасть вместе с совершеннолетними на территорию опасного промышленного объекта и насколько хорошо на руднике обеспечивалась безопасность.

Сейчас по факту инцидента с ребенком возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимально виновный может понести до одного года лишения свободы.

Ранее NGS42.RU узнал подробности инцидента, где сильно травмировался мальчик 10 лет. Прокуратура обещала проверить горнодобывающее предприятие, где пострадал ребенок.

В конце декабря турист из Новосибирска разбился на кузбасском горнолыжном курорте «Танай».

По теме

КузбассЛавинаУголовное делоСход
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter