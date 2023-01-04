В Кузбассе очевидцы вытащили из-под снега ребенка, которого придавила лавина на руднике

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту халатности после того, как
Делом 10-летнего мальчика, который 2 января 2023 года впал в кому, заинтересовались следователи Кемеровского отдела после публикации в рядах СМИ информации о сходе лавины на Антоновском руднике Анжеро-Судженска, где и пострадал подросток.
Несовершеннолетний травмировался и оказался в реанимации после зимнего катания на тюбинге. Во время развлечения со склона отвала сошла снежная масса, которая буквально придавила школьника.
— Очевидцы произошедшего извлекли ребенка из-под снега, вызвали скорую помощь, его госпитализировали, — передает кузбасский СКР.
Вместе с тем по информации, которую ранее сообщали NGS42.RU в мэрии, на территорию рудника, где находилось действующее горнодобывающее предприятие, мальчик попал вместе со взрослыми, которые не сумели предотвратить трагедию.
— Следователем в организации проводится обыск, изымаются необходимая документация и записи с камер наблюдения. Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшему, — уточняет ведомство.
Также в ходе расследования следствию предстоит выяснить, как школьник смог попасть вместе с совершеннолетними на территорию опасного промышленного объекта и насколько хорошо на руднике обеспечивалась безопасность.
Сейчас по факту инцидента с ребенком возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимально виновный может понести до одного года лишения свободы.
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