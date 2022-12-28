В колонию за праздничный ужин: почему покупка черной икры может обернуться уголовным делом

Одна из распространенных новогодних традиций — покупать к праздничному столу хотя бы баночку икры. Обычно речь идет о красной икре: она и дешевле, и более распространена. При желании можно найти и черную, но баночка деликатеса обойдется в десятки раз дороже. И это в лучшем случае, если икра окажется легальной, а если нет — платой за покупку икры может стать уголовное дело. Шансы на это примерно 50 на 50 — по оценкам экспертов «черная» черная икра занимает примерно половину рынка.
Буквально на днях суд в Новосибирске вынес приговор за незаконное хранение и перевозку черной икры. По версии следствия, осужденный в августе 2022 года получил картонную коробку с десятью килограммами осетровой икры, которую он собирался продать. Продажа не состоялась: с икрой в багажнике мужчину задержали, и суд приговорил его к 1,5 года условного срока и к штрафу в
Где именно не очень успешный бизнесмен собирался продавать икру, в суде не рассказали, но, строго говоря, продавцы особо и не прячутся — годом ранее в том же Новосибирске 35 килограммов нелегальной черной икры (и еще существенное количество осетрины) изъяли в рыбной лавке на местном Центральном рынке. Тогда против владелицы рыбной лавки и двух продавщиц было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот краснокнижных ресурсов группой лиц по предварительному сговору — женщинам по соответствующей статье Уголовного кодекса грозит до 8 лет лишения свободы.
В 2021 году по статье 258.1, по которой возбудили уголовное дело против торговок, в России, по данным судебного департамента ВС РФ, были осуждены 366 человек. За кражу, конечно, судят в десятки раз больше людей, но и это все-таки не единичные случаи. И применить эту статью могут не только к продавцам, но и к покупателям: преступлением считается незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных. Речь, конечно, не только о черной икре и даже не только о рыбной продукции — в специальном установленном правительством перечне есть и звери, и птицы. Но все-таки осетровые занимают существенную часть этого списка.
— Теоретически эта статья подразумевает, что если вы сейчас в интернете найдете какую-то нелегальную продажу и приобретете одну баночку — это будет уголовным преступлением. Потому что тут объем нигде не указан — сама статья не подразумевает объем. На основании судебной практики мы видим, что приговоры в основном выносятся за крупные партии, но технически покупатель тоже несет ответственность, — говорит юрист Андрей Конышев.
Чтобы не нарваться на нелегальную икру, издание Союза осетроводов «ИкраИнфо» советует покупателям избегать покупок с рук, по объявлениям (кстати, если объявление было в интернете, то наказание за такую покупку строже). Легально черная икра продается в розничных сетях, рыбных бутиках, интернет-магазинах торговых компаний. Если вы выбрали последний вариант — интернет-магазин — убедитесь, что это оригинальная компания. Для этого можно проверить ИНН организации через сервис «Прозрачный бизнес». И обратите внимание на цену — легальная черная икра стоит у крупных производителей от 60 до 90 тысяч рублей за килограмм в зависимости от способа добычи. У небольших хозяйств цены будут ниже, но, очевидно, не в два или три раза — это должно насторожить.
Вероятность нарваться на нелегальную икру достаточно велика. Президент Союза осетроводов Александр Новиков говорит, что за годы запрета на добычу осетровых рыб в дикой природе (его ввели в начале нулевых) в России появились предприятия, которые занимаются выращиванием осетровых рыб и производством черной икры легально. Однако они до сих пор не покрывают рынок полностью.
— Общий объем рынка делится на несколько сегментов. Первый сегмент — это икра нелегальная, добытая от рыбы, которая выросла в дикой природе. На сегодняшний день объем нелегальной икры может доходить до почти 50% рынка, — говорит Александр Новиков. — Оставшиеся 50% рынка делятся на икру, которая выращена в России в аквакультуре, и икру, которая поступает в Россию из-за рубежа, в первую очередь — из Китайской Народной Республики. У нас на сегодняшний день есть определенная статистика, мне сложно понять, как эта статистика устроена, но тем не менее у нас есть такое число — 58 тонн икры производится в Российской Федерации. При этом 18 тонн икры ввезены в Россию официально из Китая, но ни одного килограмма китайской икры в Российской Федерации не продано — вся она продана как икра, сделанная в России. То есть из 58 тонн 18 тонн — это икра из Китая. Мне сложно оценить, произведена она полностью в аквакультуре или частично добыта нелегальным способом.
До недавнего времени определенная доля черной икры поступала в Россию из Европы, но в марте 2022 года она попала в список запретов четвертого пакета санкций вместе с духами, люксовыми авто, дорогой косметикой и трюфелями. До этого, по данным «Фонтанки», только из Германии и Италии в Россию ввозили более двух тонн черной икры в год. Она, как и китайская доля икры, фасовалась по баночкам здесь и получала соответствующую надпись «Сделано в России».