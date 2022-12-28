В колонию за праздничный ужин: почему покупка черной икры может обернуться уголовным делом

— Общий объем рынка делится на несколько сегментов. Первый сегмент — это икра нелегальная, добытая от рыбы, которая выросла в дикой природе. На сегодняшний день объем нелегальной икры может доходить до почти 50% рынка, — говорит Александр Новиков. — Оставшиеся 50% рынка делятся на икру, которая выращена в России в аквакультуре, и икру, которая поступает в Россию из-за рубежа, в первую очередь — из Китайской Народной Республики. У нас на сегодняшний день есть определенная статистика, мне сложно понять, как эта статистика устроена, но тем не менее у нас есть такое число — 58 тонн икры производится в Российской Федерации. При этом 18 тонн икры ввезены в Россию официально из Китая, но ни одного килограмма китайской икры в Российской Федерации не продано — вся она продана как икра, сделанная в России. То есть из 58 тонн 18 тонн — это икра из Китая. Мне сложно оценить, произведена она полностью в аквакультуре или частично добыта нелегальным способом.