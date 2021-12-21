Силовики нашли в Новосибирске 35 килограммов незаконной черной икры на 3,5 миллиона рублей

В Новосибирске транспортные полицейские нашли 35 килограмм незаконной черной икры. Ее изымали с помощью ОМОНа с Центрального рынка и склада. Задержаны трое женщин.
48-летняя женщина арендовала на Центральном рынке торговую точку и с помощью 38 и 32-летних продавщиц реализовывала там незаконной добытую черную икру.
С помощью ОМОН транспортные полицейские провели обыски на складе, торговой точке и в жилье женщин.
— Емкости с чёрной икрой были замаскированы среди пластиковых контейнеров с легально продаваемой красной икрой. Общий вес изъятой чёрной икры составил почти 35 килограммов, а её стоимость на «чёрном рынке», как полагают оперативники, превысила бы один миллион рублей, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.
В розницу цена черной икры за 100 грамм варьируется от 10 000 до 20 000 рублей. Стоимость 3,5 килограмм — это минимум 3,5 миллиона рублей.
— Кроме того, при обыске в контейнере-рефрижераторе, расположенном на территории складских помещений, изъято свыше 100 килограммов рыбы, относящейся к семейству осетровых, которые в настоящее время направлены на исследование. Также в руки правоохранителей попали документы, расчётные денежные средства и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — добавили в ведомстве.
Против женщин возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Им грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирской области пограничное управление ФСБ поймало двух браконьеров, которые незаконно наловили 21 мешок планктона. Артемии (ракообразные представители планктонообразных организмов) изъяли и уже выпустили в озеро Горькое Чистоозерного района.