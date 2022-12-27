Новосибирец признался жене в любви и зарезал ее на глазах у детей — его начали судить

В Новосибирском областном суде начался процесс по делу об убийстве
Трагедия произошла 11 июля во дворе дома по улице Татьяны Снежиной. Между супругами возник конфликт на почве заявления женщины о том, что она планирует развестись. По версии следствия, после этих слов муж накинулся на нее с ножом.
— По данным следствия, 35-летний житель Новосибирска в присутствии своих малолетних детей нанес не менее 11 ударов ножом своей 30-летней супруге. От полученных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении, — рассказала прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Мария Шеин.
Романа Черникова задержали и предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»). Если суд впоследствии признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Друзья погибшей рассказывали журналисту НГС, что она познакомилась с будущим супругом несколько лет назад. После этого она практически перестала общаться со старыми знакомыми. Однажды приехала на встречу к подругам «беременная и вся в синяках». При этом женщина заявила, что хочет уйти от мужа, но боится, что он ее убьет.
Рано утром 11 июля Черников на своей странице «ВКонтакте» опубликовал пост с признанием в любви к своей жене. Вечером того же дня, уверены следователи, мужчина набросился на свою супругу с ножом.