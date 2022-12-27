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Новосибирец признался жене в любви и зарезал ее на глазах у детей — его начали судить

35-летнего Романа Черникова обвиняют в убийстве с особой жестокостью

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Супруги прожили вместе 4 года

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В Новосибирском областном суде начался процесс по делу об убийстве 30-летней жительницы Новосибирска. В жестоком преступлении обвиняется ее муж, ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом НГС сообщила гособвинитель Мария Шеин.

Трагедия произошла 11 июля во дворе дома по улице Татьяны Снежиной. Между супругами возник конфликт на почве заявления женщины о том, что она планирует развестись. По версии следствия, после этих слов муж накинулся на нее с ножом.

— По данным следствия, 35-летний житель Новосибирска в присутствии своих малолетних детей нанес не менее 11 ударов ножом своей 30-летней супруге. От полученных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении, — рассказала прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Мария Шеин.

Романа Черникова задержали и предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»). Если суд впоследствии признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Друзья погибшей рассказывали журналисту НГС, что она познакомилась с будущим супругом несколько лет назад. После этого она практически перестала общаться со старыми знакомыми. Однажды приехала на встречу к подругам «беременная и вся в синяках». При этом женщина заявила, что хочет уйти от мужа, но боится, что он ее убьет.

Рано утром 11 июля Черников на своей странице «ВКонтакте» опубликовал пост с признанием в любви к своей жене. Вечером того же дня, уверены следователи, мужчина набросился на свою супругу с ножом.

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