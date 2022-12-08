«Трижды выстрелил»: жителя Нижнего Тагила будут судить в Новосибирске за убийство из пневматического пистолета

— По версии следствия, обвиняемый, находясь в октябре 2022 года на территории Первомайского района Новосибирска, совершил убийство 40-летнего местного жителя с использованием пневматического пистолета. Злоумышленник подкараулил потерпевшего у дома его проживания, трижды выстрелил в него, в том числе один раз в голову с близкого расстояния, в результате чего наступила смерть последнего, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.