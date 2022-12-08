«Трижды выстрелил»: жителя Нижнего Тагила будут судить в Новосибирске за убийство из пневматического пистолета

В Новосибирске в суд передали дело жителя Нижнего Тагила, который подозревается в убийстве жителя Первомайского района из пневматического пистолета. По данным следствия, нападавший сам внес изменения в конструкцию оружия.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).
— По версии следствия, обвиняемый, находясь в октябре 2022 года на территории Первомайского района Новосибирска, совершил убийство 40-летнего местного жителя с использованием пневматического пистолета. Злоумышленник подкараулил потерпевшего у дома его проживания, трижды выстрелил в него, в том числе один раз в голову с близкого расстояния, в результате чего наступила смерть последнего, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Подозреваемый после совершения преступления скрылся, сокрыл орудие убийства и выбросил свою одежду. Место совершения преступления и маршрут движения мужчины попали на камеры видеонаблюдения. Уголовное дело направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.
В Новосибирской области в Барабинском районе полицейские задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве таксиста.