Экс-председателя правительства Кузбасса задержали по делу о коррупции — его хотят отправить в СИЗО

Центральный районный суд Кемерова в понедельник, 5 декабря, изберет меру пресечения для бывшего председателя правительства области Вячеслава Телегина, которого задержали в рамках расследования уголовного дела. Источники NGS42 в силовых структурах сообщают, что причиной тому стали подозрения в коррупционных схемах.
Собеседники портала отметили, что дело расследуется отделом по особо важным делам регионального СУ СКР, подробности пока не уточняются. По предварительным данным, претензии силовиков могут быть связаны с деятельностью Телегина в Ленинск-Кузнецке, где он был главой города. В этом же муниципалитете его жена, по предварительным данным, владеет более 100 объектами недвижимости.
Кузбасский общественник Максим Учватов ранее писал на портале «Открытый город», что с 2009 года жена Телегина и его теща получили госконтрактов на 17 млн рублей. В последующие годы фирма, в которой впоследствии сменились учредители, продолжала получать заказы от города, в 2017 году их было на порядка 2,5 млрд рублей.
Ранее NGS42 рассказывал, кто такой Вячеслав Телегин и чем он занимался до того, как пришел в политику. Летом 2022 года он ушел отставку с поста председателя правительства Кузбасса. Это связали с состоянием здоровья.
В Новосибирске ранее отправили под стражу главу компании «Метро МиР» Александра Мысика. Его подозревают в использовании некачественного песка для строительства дорог к ледовой арене. Ущерб от превышения должностных полномочий мог составить 359 миллионов рублей.