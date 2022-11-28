«Убийство — это, пожалуй, лучшее ремесло»: как психолог с красным дипломом зарезал одногруппника, а его девушка покончила с собой

Новосибирский областной суд сегодня вынес приговор бывшему студенту НГТУ Денису Миллеру. Молодого человека обвиняли в том, что в феврале 2021 года он на глазах у многочисленных свидетелей зарезал своего одногруппника Дениса Губарева. Связывали с действиями осужденного и смерть еще одной студентки — девушки Губарева Софьи. Девушка покончила с собой спустя месяц после убийства, ее родные и друзья не сомневались, что до самоубийства ее довел именно Денис Миллер. НГС вспомнил, как расследовали резонансное уголовное дело: от трагедии возле НГТУ до вынесения обвинительного приговора.
Предложил обняться и воткнул нож в спину
16 февраля 2021 года к 6-му корпусу НГТУ вызвали полицию и скорую помощь. Заявление в службу 112 звучало как «Мужчина зарезал другого из-за конфликта». Спасти пострадавшего не удалось — как позже выяснят эксперты, он получил не менее 4 ударов ножом в спину и голову и погиб на месте.
Недостатка в доказательствах следователей СК не было: убийство произошло на глазах у десятков студентов, до приезда полицейских, как было установлено судом, злоумышленника удерживали охранники университета. И тем не менее дело оказалось не таким простым, как виделось сначала.
Потерпевший, 26-летний Денис Губарев, и его убийца, 22-летний Денис Миллер, раньше считались лучшими друзьями и учились в одной группе на специальности «психология», а причиной ссоры стала девушка.
Как следует из материалов дела, сначала девушка любила Миллера, однако их отношения были слишком тяжелыми. Знакомые характеризовали их как сложные и даже абьюзивные: Миллер никогда не приходил к Софье домой, частенько оставлял ее одну, называл дурой, в переписках с друзьями девушка жаловалась на манипуляции и холодность возлюбленного. В итоге студентка приняла решение прекратить эмоционально тяжелую связь и вскоре начала встречаться с лучшим другом Миллера, с которым сам Денис ее и познакомил.
— Когда Соня начала встречаться с Губаревым, она вся расцвела, у нее горели глаза. Они всё делали вместе, постоянно держались за руки, даже сыграли шуточную свадьбу, — озвучила в приговоре по делу судья свидетельские показания матери девушки и ее друзей. — Они собирались снимать квартиру и жить вместе.
В материалах дела приведены многочисленные рассказы студентов обо всех трех участниках трагедии. Софью описывают как творческую, креативную, очень яркую девушку, романтичную в силу юного возраста. Потерпевшего Дениса Губарева — как доброго, заботливого и терпеливого, хотя и несколько тревожного парня. Обвиняемый Денис Миллер казался сокурсникам отстраненным и закрытым, хотя и умным парнем, с которым общался только Губарев, при этом преподаватели воспринимали его отличным студентом. Миллер окончил бакалавриат по психологии с красным дипломом, поступил в магистратуру и даже был допущен вести семинары у второкурсников, чтобы собрать материал для своей научной работы и пройти производственную практику.
Разрыв с Софьей Денис Миллер воспринял крайне тяжело. В переписках с сетевыми знакомыми и даже с собственными студентами он обсуждал то, что собирается убить своего бывшего лучшего друга, однако тогда ему никто не поверил. 16 февраля Миллер позвал Губарева поговорить — якобы для того, чтобы помириться.
— Дождавшись, когда все студенты уйдут на пару из курилки (специально отведенное место рядом с воротами НГТУ), убийца, предлагая другу обняться якобы в знак примирения, ударил его ножом в спину, Денис упал, а преступник продолжил наносить ранения. Соня бросилась спасать своего любимого, закрыв собой, — рассказывала НГС мама убитого студента Екатерина Губарева летом 2021 года.
Молодой человек умер на глазах у любимой девушки, при этом следователи доказали: нанося удары ножом одногруппнику, Миллер прекрасно знал, что Софья находится рядом. Действия молодого человека квалифицировали по части 2 статьи 105 УК РФ — как убийство, совершенное с особой жестокостью.
Отсроченное признание и смерть Софьи
Спустя несколько часов после убийства на страничке Миллера во «ВКонтакте» был опубликован отложенный пост, в котором убийца рассказал о своих мотивах.
— Убил я этого дурачка не из-за того, что он «бабу увел», это, в сущности, второстепенное, — писал задержанный. — Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция: «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь». Он понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого понятия, как «честь», — написал Денис Миллер, после чего перешел к пожеланиям удачи своим студентам и оскорблениям в адрес бывшей девушки.
Следователи всё же решили, что студент зарезал бывшего лучшего друга из ревности, хотя эта версия смутила и потерпевших по делу:
— С 18-го года он писал во «ВКонтакте» своим единомышленникам о том, что он хочет убивать, что убийство — это, пожалуй, лучшее ремесло, — это его слова, — рассказала НГС мать Дениса Губарева, Екатерина. Переписки обвиняемого она просматривала, когда знакомилась с материалами уголовного дела. — Он выбирал фильмы с трагическими финалами, его возбуждала кровь, об этом он тоже писал... Он искал повод, чтобы убить. Он говорил, что он круче Гитлера, круче Наполеона, что он хочет, чтобы весь город сгорел в огне и утонул в крови.
Спустя менее чем месяц им пришлось проводить проверку по факту еще одной смерти: мать Софьи нашла в квартире тело дочери без признаков жизни.
Следователям убитая горем женщина рассказала, что дочка невероятно тяжело переживала смерть возлюбленного, была подавлена, плакала, не знала, как жить дальше, и даже перестала посещать занятия в университете. Накануне трагедии девушка впервые пошла на пары, и ее мать подумала, что всё наладится. Вернувшись с работы, она обнаружила дочь на полу в ванной комнате.
Далеко не сразу, но СК всёе же возбудил второе уголовное дело — по статье «Доведение до самоубийства». Следователи собрали показания, что Миллер «не менее одного раза в неделю нецензурно оскорблял ее, что вызывало у потерпевшей чувства унижения и обиды».
От этого эпизода Денис Миллер, который с ограничениями, но признавал, что виновен в убийстве, поспешил откреститься:
— Я услышал массу нелепых и откровенно возмутительных вещей. Начиная с того, что я якобы всячески третировал Софью, и заканчивая тем, что — только вслушаться — будучи в сговоре со своей научной руководительницей, ставил над Софьей эксперимент, целью которого было довести ее до самоубийства. <...> Между мной и Софьей складывались отнюдь не те кошмарные отношения, которые она, по одной ей ведомой причине, преподносила другим, — зачитал он по бумажке, произнося последнее слово.
Узнать, что думают по этому поводу родители погибшей девушки, корреспонденту НГС не удалось: общаться с журналистами они отказались.
Приговор
Сегодня, спустя без трех месяцев два года после убийства, Денис Миллер выслушал приговор, который, мягко говоря, удивил потерпевших. Подсудимого признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью... и не стали наказывать по статье «Доведение до самоубийства».
Судья отметила, что следователи не конкретизировали, как именно осужденный толкнул Софью на роковой шаг, и оправдала его по мартовскому эпизоду, признав за Миллером право на реабилитацию.
За убийство Миллера приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Помимо этого, ему придется заплатить потерпевшим. Родители Дениса Губарева требовали с убийцы своего сына возмещение морального вреда по 50 миллионов рублей каждому из них.
— Мы выбирали ту сумму, которая его, говоря его словами, взбесит, — объяснила журналистам Екатерина Губарева, — он [Миллер] очень много говорил о деньгах [...], о том, что рядом более успешные друзья — Денис, Соня, которые выросли в полных семьях и у которых есть деньги... деньги-деньги-деньги... Нам не сумма была важна, а вывести его на эмоции.
По словам потерпевшей, это сработало: обычно невозмутимый Миллер произнес целую речь, обвинив родителей Губарева и Софьи в том, что смерть детей для них — это фарс. Однако от возмещения материального и морального вреда это его не избавило:
— Суд удовлетворил иск о возмещении морального вреда на 1,5 миллиона рублей и в полном объеме материальный вред — 289 тысяч рублей, — рассказал НГС государственный обвинитель по делу Виталий Хохрин.
На то, чтобы обжаловать решение суда, у всех заинтересованных лиц есть 10 дней.
Ранее НГС писал об очередном вердикте по делу блогера Анатолия Гомзякова. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, но присяжные вновь заявили, что не верят в виновность мужчины.