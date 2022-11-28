«Убийство — это, пожалуй, лучшее ремесло»: как психолог с красным дипломом зарезал одногруппника, а его девушка покончила с собой

Молодой человек умер на глазах у любимой девушки, при этом следователи доказали: нанося удары ножом одногруппнику, Миллер прекрасно знал, что Софья находится рядом. Действия молодого человека квалифицировали по части 2 статьи 105 УК РФ — как убийство, совершенное с особой жестокостью.

Отсроченное признание и смерть Софьи

Спустя несколько часов после убийства на страничке Миллера во «ВКонтакте» был опубликован отложенный пост, в котором убийца рассказал о своих мотивах.

— Убил я этого дурачка не из-за того, что он «бабу увел», это, в сущности, второстепенное, — писал задержанный. — Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция: «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь». Он понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого понятия, как «честь», — написал Денис Миллер, после чего перешел к пожеланиям удачи своим студентам и оскорблениям в адрес бывшей девушки.