«Приезжай в любой ЗАГС — и можешь бабки делать»: свадебный вор рассказал, как оставлял гостей ни с чем на торжествах

— Первую карманную кражу помните?



— Году в 1994-м . Деньги в трамвае, рублей 200. Я был не один. Меня прикрывали три человека. Одному-то никак, вдруг поймают. Тебя прикрывают, ты потом скидываешь [украденное другому человеку], и всё. Чуть-чуть делился. Большой процент себе забирал. Я рискую, они рискуют.

— Почему одному никак?



— А если поймают в одинокого? В автобусах могут сидеть тихушники, милиционеры в гражданке. Специально же и ловят. В магазинах я никогда не воровал. Поймают тебя с палкой колбасы — и что это? Это стыдно. Так наркоманы делают, а у меня совесть осталась. Неудобно в магазинах воровать.