«Такие дела до суда доходят крайне редко»: что грозит директору «Кудряшовского» — мнение адвоката
Эксперт рассказал, почему доказать вину Владимира Гавриленко в экологических преступлениях будет сложно
Адвокат по уголовным делам Константин Черкасов предположил, что может грозить директору Кудряшовского свинокомплекса Владимиру Гавриленко за экологические преступления в Колыванском районе Новосибирской области.
По мнению юриста, правоохранителям предстоит долгое и сложное расследование.
— Уголовные дела по таким статьям возбуждаются очень редко. При этом до суда доходят единицы [из этого количества], — рассказал Константин Черкасов НГС. — В ходе предварительного следствия [...] необходимо оценить размер причиненного ущерба и установить причинно-следственную связь между действиями конкретного лица и наступившими последствиями. Что на практике сделать очень сложно.
Адвокат заметил, что два из трех преступлений (загрязнение почвы и воды), которые вменяют Гавриленко, закон расценивает как «преступления небольшой тяжести», а значит, наказание фигуранту, скорее всего, назначат в виде штрафа и исправительных работ.
— Третий состав [ч. 4 статьи 261 УК РФ «Уничтожение лесных насаждений»] — тяжкое преступление, до 10 лет лишения свободы, — добавил адвокат. — Но по практике наказание чаще всего [всё равно назначают] в виде штрафа или исправительных работ либо условный срок с применением статьи 73 УК РФ.
Константин Черкасов уточнил, что по итогам сегодняшнего судебного заседания Владимира Гавриленко могут отправить в следственный изолятор, так как речь идет о тяжком преступлении.
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