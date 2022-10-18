«Такие дела до суда доходят крайне редко»: что грозит директору «Кудряшовского» — мнение адвоката

Адвокат по уголовным делам Константин Черкасов предположил, что может грозить директору Кудряшовского свинокомплекса Владимиру Гавриленко за экологические преступления в Колыванском районе Новосибирской области.



По мнению юриста, правоохранителям предстоит долгое и сложное расследование.

— Уголовные дела по таким статьям возбуждаются очень редко. При этом до суда доходят единицы [из этого количества], — рассказал Константин Черкасов НГС. — В ходе предварительного следствия [...] необходимо оценить размер причиненного ущерба и установить причинно-следственную связь между действиями конкретного лица и наступившими последствиями. Что на практике сделать очень сложно.