«Паша говорил, плохих людей не существует». Российского медика убил случайный пассажир Равшан, перепутав такси

«Ты не в ту машину сел»

31 марта 2021 года 45-летний зубной техник Павел Сизов возвращался домой из бильярдного клуба. Этой игрой он увлекся еще в детстве: держать кий и забивать шары его учил еще отец. Павел участвовал в любительских турнирах, привозил оттуда грамоты и победные кубки и разок-другой в неделю выбирался поиграть в клуб.

В тот вечер он задержался там позже обычного. В девять вечера за ним должна была заехать жена. Но решили сыграть еще партию. На следующий день на работу нужно было выйти только днем, поэтому можно было позволить себе еще задержаться. После игры он выпил виски с друзьями, вызвал такси и поехал домой сам. После таксист даст показания: пассажир был, возможно, в состоянии легкого опьянения, в хорошем настроении, по дороге они разговаривали на какие-то общие темы.