Покрывал коммерческих перевозчиков. В Новосибирске начался суд над экс-директором ЦУГАЭТ: его обвиняют во взятках

2 августа Железнодорожный суд Новосибирска начал рассматривать дело бывшего директора МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» Александра Руденко. Его обвиняют в получении взяток в значительном размере «за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя».



По версии обвинения, Руденко покрывал пять коммерческих перевозчиков, с которыми департаменту транспорта давно следовало расторгнуть договоры. В период с 2015 года по 2021 год директор ЦУГАЭТ регулярно предупреждал предпринимателей о возможных проверках со стороны регионального Минтранса и правоохранителей, закрывал глаза на систематические нарушения. Кроме того, Руденко обеспечивал подшефных бизнесменов более комфортными условиями для работы.

