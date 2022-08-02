Покрывал коммерческих перевозчиков. В Новосибирске начался суд над экс-директором ЦУГАЭТ: его обвиняют во взятках
Ранее он возглавлял управление ГИБДД по Новосибирску
2 августа Железнодорожный суд Новосибирска начал рассматривать дело бывшего директора МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» Александра Руденко. Его обвиняют в получении взяток в значительном размере «за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя».
По версии обвинения, Руденко покрывал пять коммерческих перевозчиков, с которыми департаменту транспорта давно следовало расторгнуть договоры. В период с 2015 года по 2021 год директор ЦУГАЭТ регулярно предупреждал предпринимателей о возможных проверках со стороны регионального Минтранса и правоохранителей, закрывал глаза на систематические нарушения. Кроме того, Руденко обеспечивал подшефных бизнесменов более комфортными условиями для работы.
— При возникновении на маршрутах движения пассажирского транспорта необходимости по очистке и ремонту дорожной сети оказывал влияние на должностных лиц для выполнения ими работ по очистке дорожно-эксплуатационной сети во внеочередном порядке, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Железнодорожного суда.
Следователи выяснили, что в 2021 году за свои услуги Руденко получил вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. В случае если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.
Александр Руденко родился в Новосибирске 4 июля 1969 года. В 1992 году после окончания Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (специальность — «экономика и организация железнодорожного транспорта») он поступил на службу в органы внутренних дел. Работал инспектором по розыску, инспектором по пропаганде, был старшим государственным инспектором ГИБДД. С апреля 2004 года по март 2009 года возглавлял ГИБДД УВД Дзержинского района, а после — служил заместителем командира полка дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД ГУВД по Новосибирской области. В 2009-м стал главным автоинспектором Новосибирска.
Руденко возглавил ЦУГАЭТ вскоре после возбуждения уголовного дела на начальника Центра управления городским автоэлектротранспортом Арама Суваряна, который обвинялся в получении взятки. В 2017 году предшественника Руденко приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей. Суварян назвал это дело «политическим и заказным».