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Тема дняНачальник ЦУГАЭТа задержан по делу о взятке
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Начальника «Центра управления городским автоэлектротранспортом» задержали по уголовному делу о взятке

Ранее Руденко был главным инспектором безопасности дорожного движения Новосибирска

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Предшественник Александра Руденко получил восемь лет строгого режима за получение взятки

Предшественник Александра Руденко получил восемь лет строгого режима за получение взятки

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25 февраля силовики пришли в «Центр управления городским автоэлектротранспортом» для следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, сообщили два источника НГС в правоохранительных органах.

— Возбуждено уголовное дело о получении взятки руководителем «ЦУГАЭТ» Александром Руденко. За подробностями рекомендую обратиться в СК, — сказал источник.

По данным второго источника редакции, делом занимается Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области.

В Следственном комитете региона НГС заявили, что информацией по данному факту не располагают. В МВД сообщили, что информация уточняется.

Корреспондент НГС сегодня в обед побывал в «ЦУГАЭТ». Женщина на вахте сообщила, что сегодня в кабинет руководства приходил следователь. Руденко на месте не оказалось, но, по словам сотрудницы мэрии, уходил он не в наручниках. Сам начальник «ЦУГАЭТ» на звонки на мобильный телефон не отвечает с утра 25 февраля.

В приемной Руденко заявили, что комментариев давать по ситуации не будут, адресовав НГС в мэрию. Редакция направила запрос в пресс-службу муниципалитета, на момент публикации ответа не поступило.

Александр Руденко родился в Новосибирске 4 июля 1969 года. В 1992 году после окончания Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (специальность — «экономика и организация железнодорожного транспорта») он поступил на службу в органы внутренних дел. Работал инспектором по розыску, инспектором по пропаганде, был старшим государственным инспектором ГИБДД. С апреля 2004 года по март 2009 года возглавлял ГИБДД УВД Дзержинского района, а после — служил заместителем командира полка дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД ГУВД по Новосибирской области. В 2009-м стал главным гаишником Новосибирска.

Руденко возглавил «ЦУГАЭТ» вскоре после возбуждения уголовного дела на начальника «Центра управления городским автоэлектротранспортом» Арама Суваряна, который обвинялся в получении взятки. В 2017 году предшественника Руденко приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей. Суварян назвал это дело «политическим и заказным».

За 2020 год Александр Руденко задекларировал 6 миллионов 823 тысячи рублей дохода. В декларации есть пометка, что в эту сумму включен доход от продажи имущества, однако не уточняется, в каком размере и какого именно имущества. Чиновник владеет двумя квартирами общей площадью более 200 квадратов (в том числе долей в одной из них), двумя земельными участками (более 1100 квадратов), дачей (доля в 266 квадратов) и небольшим гаражом. Ему принадлежит автомобиль Merсedes Benz GLE 300 4MATIC и мотоцикл BMW G 310 R. Сведений о супруге и несовершеннолетних детях в документе нет. В 2017 году Руденко заработал больше мэра Новосибирска, писало издание vn.ru.

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина 16 февраля задержали сотрудники ФСБ в Новосибирске. Чем отметился Фалилеев за годы работы в Новосибирске и за что его с замом задержали — в материале НГС.

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