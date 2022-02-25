Начальника «Центра управления городским автоэлектротранспортом» задержали по уголовному делу о взятке

25 февраля силовики пришли в «Центр управления городским автоэлектротранспортом» для следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, сообщили два источника НГС в правоохранительных органах.

— Возбуждено уголовное дело о получении взятки руководителем «ЦУГАЭТ» Александром Руденко. За подробностями рекомендую обратиться в СК, — сказал источник.

По данным второго источника редакции, делом занимается Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области.

