Начальника «Центра управления городским автоэлектротранспортом» задержали по уголовному делу о взятке

25 февраля силовики пришли в «Центр управления городским автоэлектротранспортом» для следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, сообщили два источника НГС в правоохранительных органах.
— Возбуждено уголовное дело о получении взятки руководителем «ЦУГАЭТ» Александром Руденко. За подробностями рекомендую обратиться в СК, — сказал источник.
По данным второго источника редакции, делом занимается Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области.
В Следственном комитете региона НГС заявили, что информацией по данному факту не располагают. В МВД сообщили, что информация уточняется.
Корреспондент НГС сегодня в обед побывал в «ЦУГАЭТ». Женщина на вахте сообщила, что сегодня в кабинет руководства приходил следователь. Руденко на месте не оказалось, но, по словам сотрудницы мэрии, уходил он не в наручниках. Сам начальник «ЦУГАЭТ» на звонки на мобильный телефон не отвечает с утра
В приемной Руденко заявили, что комментариев давать по ситуации не будут, адресовав НГС в мэрию. Редакция направила запрос в пресс-службу муниципалитета, на момент публикации ответа не поступило.
Александр Руденко родился в Новосибирске
Руденко возглавил «ЦУГАЭТ» вскоре после возбуждения уголовного дела на начальника «Центра управления городским автоэлектротранспортом» Арама Суваряна, который обвинялся в получении взятки. В
За 2020 год Александр Руденко задекларировал
Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина