История убийства Веры Пехтелевой. Вспоминаем подробности преступления, всколыхнувшего всю Россию

В это время к квартире подъехали брат Канюса и его друг. Именно они предложили вскрыть железную дверь. Когда квартиру открыли, Вера уже была мертва.

Первым в залитое кровью жилище вошел брат Канюса. По его словам, всюду были разбросаны вещи, а девушка лежала на полу с оранжево-красным лицом и следами крови вокруг рта. Владислав в это время был с ножом в руках в ванной и разговаривал сам с собой.



После этого соседи в последний раз позвонили в 112:



— Вызвали службу полтора часа назад. Так никто и не подъехал, своими силами вскрыли дверь, девушка уже мертва. Наши действия дальнейшие?

