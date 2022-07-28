История убийства Веры Пехтелевой. Вспоминаем подробности преступления, всколыхнувшего всю Россию
Полицейские не приехали на многочисленные вызовы, пока парень убивал свою бывшую девушку
В Кемеровском областном суде огласили приговор по резонансному делу убийства
— Признать виновным и приговорить к 17 годам колонии строгого режима, — вынес приговор судья.
При этом молодого человека оправдали по двум другим статьям, которые ему вменялись. По статье «Изнасилование» (пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ), по которой ему грозило до 10 лет колонии. И из-за истечения срока давности было снято обвинение по пунктам «в, г» части 2 статьи 127 УК РФ — незаконное лишение свободы, где ему грозило еще до 5 лет колонии.
Также Владислав Канюс обязан будет выплатить родителям убитой девушки компенсацию в виде 1 миллиона 500 тысяч рублей.
Вместе с NGS42.RU вспоминаем историю дела, о котором говорила вся Россия.
Что случилось
В январе 2020 года 23-летняя Вера пришла к своему бывшему парню Владиславу. Девушка планировала забрать вещи и уехать, но всё вышло иначе.
Как позже выяснилось, молодые люди вместе выпили. Влад надеялся вернуть Веру, но у них начался конфликт. В какой-то момент парень стал избивать девушку. Под утро соседи услышали истошные крики Веры и начали звонить в службу «112». В течение 1,5 часа они умоляли прислать полицейских, чтобы помочь девушке, но каждый раз слышали только обещания, что «полиция приедет».
В это время к квартире подъехали брат Канюса и его друг. Именно они предложили вскрыть железную дверь. Когда квартиру открыли, Вера уже была мертва.
Первым в залитое кровью жилище вошел брат Канюса. По его словам, всюду были разбросаны вещи, а девушка лежала на полу с оранжево-красным лицом и следами крови вокруг рта. Владислав в это время был с ножом в руках в ванной и разговаривал сам с собой.
После этого соседи в последний раз позвонили в 112:
— Вызвали службу полтора часа назад. Так никто и не подъехал, своими силами вскрыли дверь, девушка уже мертва. Наши действия дальнейшие?
— На линии останьтесь, на полицию переключу вас, назначу сотрудников скорой помощи.
Первый суд
История получила резонанс только через год, когда о ней заговорили звезды российского шоу-бизнеса — Валерия, стендап-комик Илья Соболев, депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина и другие.
На тот момент дело Владислава Канюса уже было в суде, а дело полицейских, которые не приехали вовремя на вызов, только передали на рассмотрение. Родственники переживали, что виновных в гибели молодой девушки могут осудить по «легким» статьям, а значит и наказание будет несущественное.
Возможно, общественный резонанс сыграл свою роль — после первого же заседания суд вернул уголовное дело в отношении полицейских Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына в прокуратуру для переквалификации на более тяжкую статью — с простой халатности на повлекшую гибель человека.
Та же участь ждала и дело Владислава Канюса. Но перед этим суд выслушал показания свидетелей, судмедэксперта и показания самого обвиняемого. Выяснилось, что Вера погибла от совокупности повреждений — на ее теле насчитали больше 100 травм, ушибов, гематом и резаных ран. Оказалось, что убийца душил девушку несколько раз. После первого Вера еще была жива.
Канюс утверждал, что конфликт начала Вера — она оскорбляла Влада, он разозлился и ударил ее несколько раз. Она ответила, завязалась драка. Когда девушка уже лежала на полу, Канюс увидел стоявший рядом утюг и намотал его шнур ей на шею. «Хотел, чтобы она заснула минут на 15», — объяснял свои действия подсудимый.
Реакция родители Веры Пехтелевой на приговор
Родственники девушки присутствовали в зале суда во время оглашения приговора. Вердиктом — 17 лет лишения свободы — они остались недовольны.
Отец Веры вцепился в перила, пока мать пыталась его оттащить со словами: «Так будет лучше». Дядя Веры говорил, что «система всё поглотила».
По мнению родителей, обвинения по двум статьям с Владислава Канюса были сняты для того, чтобы «отмазать ментов», так как «все куплены».
Что с делом полицейских?
Уголовное дело о халатности полицейских вернулось в суд. На этот раз в Заводской районный Кемерова. В деле добавились обвиняемые — вместе с уже упоминаемыми нами Балашовым и Тарицыным на скамье подсудимых три женщины: Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. При этом, по неподтвержденным данным, все пятеро остаются действующими сотрудниками полиции.
Предположительно, это три сотрудницы дежурной части УМВД России по городу Кемерово, которые, по мнению следствия, не прослушали аудиозаписи сигналов и не довели достоверную информацию до оперативных нарядов.
В конце июня 2022 года рассмотрение этого дела было приостановлено. NGS42.RU удалось выяснить, что причина этого — в беременности одной из обвиняемых: девушку увезли в больницу на седьмом месяце.
Еще во время первого судебного разбирательства журналисты поговорили с одним из кемеровских полицейских, за плечами которого многолетняя служба в органах. Он рассказал, что на скамье подсудимых мог оказаться практически любой сотрудник МВД — из-за кадрового дефицита и неправильной оценки поступившего сигнала.
Случай с Верой Пехтелевой, к сожалению, не единственный. Бездействие полицейских привело к подобной трагедии и в Новосибирской области. Там соседи дважды звонили в полицию с жалобой, что в одной из квартир избивают женщину. В итоге
Аналогичная история была и в Ростовской области. Гражданский муж убил свою возлюбленную на глазах у троих детей.