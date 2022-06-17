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Суд отказался смягчать приговор водителю, который насмерть сбил журналиста Антона Лучанского

Никита Лазьков еще не отбыл необходимую часть наказания

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Никиту Лазькова приговорили к заключению в 2020 году

Никиту Лазькова приговорили к заключению в 2020 году

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Первомайский районный суд Новосибирска отказался смягчить наказание Никите Лазькову. 31 марта 2020 года он насмерть сбил журналиста ВГТРК Антона Лучанского.

Никиту Лазькова приговорили к 6,5 года колонии общего режима в июле 2020 года. В этом году осужденный подал ходатайство о том, чтобы ему заменили заключение на принудительные или исправительные работы либо на ограничение свободы. Суд рассмотрел его сегодня, 17 июня, и отказал в смягчении наказания.

— У него не подошел срок для подачи ходатайства о замене неотбытой части наказания, — пояснили корреспонденту НГС в Первомайском районном суде.

В момент смертельного ДТП Никита Лазьков находился за рулем автомобиля «Мерседес». Антон Лучанский получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер в машине скорой помощи. Позже стало известно, что в момент аварии Лазьков находился в состоянии наркотического опьянения. Его приговорили к тюремному заключению, а также к выплате компенсации семье погибшего в размере 1,5 миллиона рублей.

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