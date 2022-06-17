Суд отказался смягчать приговор водителю, который насмерть сбил журналиста Антона Лучанского
Никита Лазьков еще не отбыл необходимую часть наказания
Первомайский районный суд Новосибирска отказался смягчить наказание Никите Лазькову.
Никиту Лазькова приговорили к 6,5 года колонии общего режима в июле 2020 года. В этом году осужденный подал ходатайство о том, чтобы ему заменили заключение на принудительные или исправительные работы либо на ограничение свободы. Суд рассмотрел его сегодня,
— У него не подошел срок для подачи ходатайства о замене неотбытой части наказания, — пояснили корреспонденту НГС в Первомайском районном суде.
В момент смертельного ДТП Никита Лазьков находился за рулем автомобиля «Мерседес». Антон Лучанский получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер в машине скорой помощи. Позже стало известно, что в момент аварии Лазьков находился в состоянии наркотического опьянения. Его приговорили к тюремному заключению, а также к выплате компенсации семье погибшего в размере 1,5 миллиона рублей.