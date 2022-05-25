Бердчанина, попытавшегося задушить
4-летнюю дочь соседки, отправили в колонию на 13 лет
Его признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ
Бердский районный суд признал виновным местного жителя, который напал на
Мужчина проходил сразу по двум статьям —
— По данным следствия и суда, 11 июля 2020 года в вечернее время
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы 1,5 года.
В Новосибирской области полиция проводит доследственную проверку после избиения