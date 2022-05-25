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Тема дня13 лет за попытку задушить ребенка
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Бердчанина, попытавшегося задушить 4-летнюю дочь соседки, отправили в колонию на 13 лет

Его признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ

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Инцидент произошел в начале июля 2020 года вечером у дома по улице Максима Горького в Бердске

Инцидент произошел в начале июля 2020 года вечером у дома по улице Максима Горького в Бердске

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Бердский районный суд признал виновным местного жителя, который напал на 4-летнюю девочку и начал ее душить.

Мужчина проходил сразу по двум статьям — ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 30 ч. 3п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (как покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — малолетнего).

— По данным следствия и суда, 11 июля 2020 года в вечернее время 35-летний мужчина, находясь возле подъезда одного из домов по улице М. Горького в городе Бердске, встретил ранее ему незнакомую 4-летнюю девочку, гуляющую с мамой. В какой-то момент мужчина внезапно схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал сдавливать ее. На помощь девочке подоспела мать, а также очевидцы произошедшего, которые вызвали сотрудников полиции, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы 1,5 года.

В Новосибирской области полиция проводит доследственную проверку после избиения 13-летнего подростка в Бердске.

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