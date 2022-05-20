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Бывшего прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина оставили в СИЗО до конца июля

Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий

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Олег Бушмакин содержится под стражей с декабря 2021 года

Олег Бушмакин содержится под стражей с декабря 2021 года

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Бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска Олегу Бушмакину продлили заключение в СИЗО до 21 июля. Информацию об этом редакции подтвердили в Железнодорожном районном суде.


Бушмакин находится под стражей с 10 декабря 2021 года, его поместили в СИЗО сразу после задержания. Главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела в связи с превышением должностных полномочий и получением взятки.

— Следствием установлено, что в период с мая по июль 2019 года Олег Бушмакин, занимавший вышеуказанную должность, получил при посредничестве ряда лиц 150 тысяч рублей в качестве взятки от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Денежные средства предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов, — ранее аргументировали основания ареста Бушмакина в СКР.

АО «Сибсма» — акционерное общество «Сибстроймашавтоматизация», которое образовалось в 1993 году. Генеральный директор компании с 2012 года — Сергей Долгушин. Организация занималась строительством жилых и нежилых зданий, местных и междугородних линий электропередачи, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжением, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производила строительные металлические конструкции, обрабатывала металл и занималась перевозками и арендой транспорта и многим другим. С 26 сентября 2019 года компания признана банкротом.

Второй инкриминируемый Бушмакину эпизод связан с превышением должностных полномочий. По данным СК, он дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства. Его указ шел в разрез с требованиями закона.

17 февраля в суде Центрального района Новосибирска на 2 месяца заключили в СИЗО бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Его подозревают в получении взяток от бизнесменов и криминальных структур.

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