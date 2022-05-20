Бывшего прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина оставили в СИЗО до конца июля

— Следствием установлено, что в период с мая по июль 2019 года Олег Бушмакин, занимавший вышеуказанную должность, получил при посредничестве ряда лиц 150 тысяч рублей в качестве взятки от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Денежные средства предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов, — ранее аргументировали основания ареста Бушмакина в СКР.



АО «Сибсма» — акционерное общество «Сибстроймашавтоматизация», которое образовалось в 1993 году. Генеральный директор компании с 2012 года — Сергей Долгушин. Организация занималась строительством жилых и нежилых зданий, местных и междугородних линий электропередачи, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжением, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производила строительные металлические конструкции, обрабатывала металл и занималась перевозками и арендой транспорта и многим другим. С 26 сентября 2019 года компания признана банкротом.



Второй инкриминируемый Бушмакину эпизод связан с превышением должностных полномочий. По данным СК, он дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства. Его указ шел в разрез с требованиями закона.



17 февраля в суде Центрального района Новосибирска на 2 месяца заключили в СИЗО бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Его подозревают в получении взяток от бизнесменов и криминальных структур.