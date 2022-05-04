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Сотрудников мобильного оператора приговорили за продажу данных абонентов в Новосибирске

Подсудимые подделывали заявления на доступ к информационным системам

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Сотрудники мобильного оператора продавали детализацию телефонной связи

Сотрудники мобильного оператора продавали детализацию телефонной связи

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В Кировском суде Новосибирска огласили приговор двум сотрудникам одного из операторов мобильной связи, которые продавали детализацию телефонных соединений абонентов.

По данным регионального управления ФСБ, в сентябре 2020 года новосибирцы Виталий Ежуров и Елена Перевалова подделали заявление на доступ к конфиденциальной информации от имени абонентов, получили сведения, пользуясь выделенным им правом доступа к информационным системам, и впоследствии продали данные «заинтересованным лицам».

— Кировским районным судом г. Новосибирска Ежуров В. И. и Перевалова Е. О. признаны виновными в совершении преступления (неправомерный доступ к компьютерной информации) и им вынесено наказание каждому в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, — отметили в управлении ФСБ.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В апреле 2018 года бывшую сотрудницу МТС приговорили к 2 годам условного срока за продажу информации о звонках абонентов.

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