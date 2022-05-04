Сотрудников мобильного оператора приговорили за продажу данных абонентов в Новосибирске

В Кировском суде Новосибирска огласили приговор двум сотрудникам одного из операторов мобильной связи, которые продавали детализацию телефонных соединений абонентов.



По данным регионального управления ФСБ, в сентябре 2020 года новосибирцы Виталий Ежуров и Елена Перевалова подделали заявление на доступ к конфиденциальной информации от имени абонентов, получили сведения, пользуясь выделенным им правом доступа к информационным системам, и впоследствии продали данные «заинтересованным лицам».

