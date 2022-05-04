Сотрудников мобильного оператора приговорили за продажу данных абонентов в Новосибирске
Подсудимые подделывали заявления на доступ к информационным системам
В Кировском суде Новосибирска огласили приговор двум сотрудникам одного из операторов мобильной связи, которые продавали детализацию телефонных соединений абонентов.
По данным регионального управления ФСБ, в сентябре 2020 года новосибирцы Виталий Ежуров и Елена Перевалова подделали заявление на доступ к конфиденциальной информации от имени абонентов, получили сведения, пользуясь выделенным им правом доступа к информационным системам, и впоследствии продали данные «заинтересованным лицам».
— Кировским районным судом г. Новосибирска Ежуров
Приговор в законную силу еще не вступил.
В апреле 2018 года бывшую сотрудницу МТС приговорили к 2 годам условного срока за продажу информации о звонках абонентов.