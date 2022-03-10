«Подозрительные операции, мы вас блокируем»: как детский тренер пытается доказать, что не брал кредит в банке

Тренер детской школы олимпийского резерва по дзюдо из Златоуста Павел Атажанов полтора года пытается доказать, что не оформлял на свое имя кредит на 855 тысяч рублей в Альфа-Банке. Деньги, по версии полиции, ушли мошенникам. Несмотря на возбуждение уголовного дела, кредитор требует погасить долг, сам же Павел считает, что банк не предпринял все усилия для того, чтобы обеспечить сохранность его данных и установить личность при оформлении займа. Мы обратились к юристам и депутатам Госдумы, и оказалось, что проблема носит системный характер.
«Смутила их информированность»
У Павла и других работников школы дзюдо дебетовая карта Альфа-Банка появилась для зачисления зарплаты.
— В сентябре 2020 года по телефону какие-то люди стали долбить всех сотрудников школы в течение двух недель, — вспоминает Павел. — Дошла очередь до меня. Позвонили днем, назвали по имени-отчеству, сказали, что на меня оформлен кредит через мобильное приложение.
В приложении Павел обнаружил подозрительный счет, который, по его словам, он не открывал.
— Я полтора года не могу добиться от банка информации, кто и для чего оформил этот счет. Его появление, конечно, меня насторожило, но по телефону сказали: не переживайте, мы поможем аннулировать этот кредит, оформленный мошенническим образом. Что меня смутило, так это их информированность о том, на каком счете какая именно сумма у меня лежит: я потому и поверил, что это сотрудники банка, ведь никто, кроме них, не должен иметь доступа к такой информации.
Вынудили установить приложение
Телефон звонившего совпадал с номером банка, но это мало о чем говорит: технология подмены номеров известна давно. После этого мошенники убедили Павла скачать специальное приложение, якобы для аннулирования кредита. На самом же деле оно давало им доступ в его телефон.
— Я видел, что деньги выводятся с одного счета на другой, приходят пароли, вводятся какие-то цифры, — рассказывает пострадавший. — В результате на меня оформляется кредит на 855 тысяч рублей, и человек по телефону говорит, что для беспроцентного закрытия этого кредита нужно обналичить деньги и положить на другой счет через банкомат. В результате я перевел им 715 тысяч рублей. Уже потом, ближе к вечеру, мне позвонили якобы сотрудники службы безопасности Альфа-Банка и сказали: у вас какие-то подозрительные операции, мы вас блокируем.
Когда Павел добрался до банка лично, ему подтвердили, что от его лица был взят кредит на 855 тысяч рублей.
— Я полтора года пытаюсь понять, откуда звонившие владели столь подробной информацией обо мне и имели доступ к личному кабинету, как они оформили на меня счет, — говорит Павел.
Что ответили в банке
В пресс-службе Альфа-Банка комментировать детали конкретной ситуации отказались, но сообщили, что случаи мошенничества с банковскими картами происходят всё чаще.
— Сотрудники банка не звонят, чтобы сообщить о похищении денег и с просьбой перевести их на другой счет, — подчеркнули в пресс-службе Альфа-Банка. — В случае подозрительных операций карта временно блокируется. Сотрудники банка никогда не спрашивают по телефону ваши персональные данные, в том числе серию и номер паспорта, данные карты, трехзначный код безопасности карты, расположенный на ее оборотной стороне, а также коды из СМС.
При возникновении любых сомнений представители банка рекомендуют не вступать в дискуссии и просто повесить трубку, после чего самостоятельно перезвонить в банк.
— Номер горячей линии вы сможете найти на оборотной стороне своей карты. Также о сомнительных звонках вы можете сообщить в чате в мобильном приложении, — заключили в пресс-службе.
Уголовное дело не спасает от долга
В полицию Павел обратился сразу после произошедшего, и в результате было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Кредит оформлен под 11,5% годовых с ежемесячной выплатой около 19 тысяч рублей, но детский тренер принципиально отказывается платить. Банк оказывает давление на должника.
— Мне звонили сами сотрудники банка, а я говорю: «Отстаньте, уголовное дело идет», — рассказывает Павел. — А уже ближе к концу 2021 года позвонила девушка и давай угрожать, что у меня будут проблемы. И тогда я обратился на горячую линию и сказал: «Я не боюсь, но вы поймите, что всё это напоминает вымогательство уже». Я обратился в полицию, в прокуратуру, но пока всё тихо. Полгода не могу ознакомиться с уголовным делом. У меня уже здоровенная папка с документами и отписками. Я тренирую столько детей, у нас соревнования, сборы, а мне не дают работать!
В конце декабря 2021 года Златоустовский городской суд по заявлению Альфа-Банка в качестве обеспечительной меры арестовал имущество Павла. Он неоднократно обращался в прокуратуру, и его жалобы частично удовлетворялись, но дело с тех пор не продвинулось радикально.
Что ответили в полиции
В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что установлен дополнительный срок расследования, в рамках которого проводятся мероприятия по розыску и задержанию мошенников. Также в полиции подтвердили основные факты этой истории:
— Потерпевший по указанию неизвестных, представившихся сотрудниками службы безопасности банка, установил на свой телефон программу удаленного доступа и предоставил пароль для входа в нее. После этого на него был оформлен кредит в сумме 855 тысяч рублей, которые были зачислены на его банковский счет. В последующем его убедили самостоятельно осуществить перевод денежных средств на якобы «безопасный» счет, продиктованный мошенниками. Таким образом, потерпевший лично перечислил неизвестным свыше 700 тысяч рублей.
В МВД также подготовили инструкции с описанием основных признаков мошенничества. А вот советы от сотрудника угрозыска.
Жертвы мошенников молодеют
Юрист Наталья Клевцова говорит, что сама по себе идентификация клиента с помощью подтверждающего кода, переданного, например, через СМС, предусмотрена законом.
— Но что касается истории Павла, то расчетный счет был открыт до совершения мошеннических действий, и кем именно — неизвестно, — говорит она. — Вообще подобных мошеннических действий осуществляется много, количество пострадавших растет, а главное — они молодеют: если раньше попадались люди пожилого возраста, то сейчас 30–40 лет.
Проблема системная, решения (пока) нет
Павел Атажанов обратился в приемную депутата Госдумы Яны Лантратовой, и, по ее словам, он был далеко не единственным пострадавшим.
— Это масштабная проблема для всей страны, — констатировала она. — В Челябинской области, по данным МВД, от действия мошенников за прошлый год пострадало столько людей, что общая сумма ущерба превышает 1,2 миллиарда рублей, а вернуть удается только 2%.
Депутат рассказала, что с аналогичными проблемами люди обращаются к ней на каждом приеме. При этом она отметила, что решение осложнено отсутствием правовых механизмов.
— Мы собираем следующее заседание комитета Госдумы, где будут присутствовать правоохранительные органы, Роскомнадзор, профильные структуры, с которыми мы разработаем последовательность действий. Кроме того, у нас есть проблема с правовыми знаниями у населения, и мы прорабатываем программы по просвещению в этой области.
Насколько, по мнению депутата, справедлива позиция банка, который выдал кредит без личного присутствия клиента в банке?
— Некоторое время назад я помогала семье, ребенка которой сбил поезд: после трагедии страховая пыталась взыскать с мамы 438 тысяч рублей за порчу поезда, и мать искала деньги в микрокредитных организациях, — говорит Яна Лантратова. — С точки зрения закона страховая имела права так сделать, но с точки зрения морали это кощунственно и бесчеловечно. В случае с Павлом и другими пострадавшими люди сами передали данные. Но мы же видим, что это не единичный случай, а значит, банку нужно предпринять действия, чтобы обезопасить клиентов, а профильным структурам обратить на это внимание.
Она призвала других пострадавших обращаться в ее электронную приемную.