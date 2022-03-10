«Подозрительные операции, мы вас блокируем»: как детский тренер пытается доказать, что не брал кредит в банке

«Смутила их информированность»

У Павла и других работников школы дзюдо дебетовая карта Альфа-Банка появилась для зачисления зарплаты.



— В сентябре 2020 года по телефону какие-то люди стали долбить всех сотрудников школы в течение двух недель, — вспоминает Павел. — Дошла очередь до меня. Позвонили днем, назвали по имени-отчеству, сказали, что на меня оформлен кредит через мобильное приложение.



В приложении Павел обнаружил подозрительный счет, который, по его словам, он не открывал.



— Я полтора года не могу добиться от банка информации, кто и для чего оформил этот счет. Его появление, конечно, меня насторожило, но по телефону сказали: не переживайте, мы поможем аннулировать этот кредит, оформленный мошенническим образом. Что меня смутило, так это их информированность о том, на каком счете какая именно сумма у меня лежит: я потому и поверил, что это сотрудники банка, ведь никто, кроме них, не должен иметь доступа к такой информации.



Вынудили установить приложение

Телефон звонившего совпадал с номером банка, но это мало о чем говорит: технология подмены номеров известна давно. После этого мошенники убедили Павла скачать специальное приложение, якобы для аннулирования кредита. На самом же деле оно давало им доступ в его телефон.

