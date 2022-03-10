10 марта четверг
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 116.08
eur 126.44
Тема дняТретье уголовное дело о хищениях в Горсовете
Все новости
Все новости

«Подозрительные операции, мы вас блокируем»: как детский тренер пытается доказать, что не брал кредит в банке

Злоумышленники воспользовались тактикой, о которой полезно знать заранее

1 143
2Обсудить

Поделиться

Павел Атажанов работает детским тренером по дзюдо и всю энергию тратит на подопечных

Павел Атажанов работает детским тренером по дзюдо и всю энергию тратит на подопечных

Поделиться

Тренер детской школы олимпийского резерва по дзюдо из Златоуста Павел Атажанов полтора года пытается доказать, что не оформлял на свое имя кредит на 855 тысяч рублей в Альфа-Банке. Деньги, по версии полиции, ушли мошенникам. Несмотря на возбуждение уголовного дела, кредитор требует погасить долг, сам же Павел считает, что банк не предпринял все усилия для того, чтобы обеспечить сохранность его данных и установить личность при оформлении займа. Мы обратились к юристам и депутатам Госдумы, и оказалось, что проблема носит системный характер.

«Смутила их информированность»


У Павла и других работников школы дзюдо дебетовая карта Альфа-Банка появилась для зачисления зарплаты.

— В сентябре 2020 года по телефону какие-то люди стали долбить всех сотрудников школы в течение двух недель, — вспоминает Павел. — Дошла очередь до меня. Позвонили днем, назвали по имени-отчеству, сказали, что на меня оформлен кредит через мобильное приложение.

В приложении Павел обнаружил подозрительный счет, который, по его словам, он не открывал.

— Я полтора года не могу добиться от банка информации, кто и для чего оформил этот счет. Его появление, конечно, меня насторожило, но по телефону сказали: не переживайте, мы поможем аннулировать этот кредит, оформленный мошенническим образом. Что меня смутило, так это их информированность о том, на каком счете какая именно сумма у меня лежит: я потому и поверил, что это сотрудники банка, ведь никто, кроме них, не должен иметь доступа к такой информации.

Вынудили установить приложение


Телефон звонившего совпадал с номером банка, но это мало о чем говорит: технология подмены номеров известна давно. После этого мошенники убедили Павла скачать специальное приложение, якобы для аннулирования кредита. На самом же деле оно давало им доступ в его телефон.

— Я видел, что деньги выводятся с одного счета на другой, приходят пароли, вводятся какие-то цифры, — рассказывает пострадавший. — В результате на меня оформляется кредит на 855 тысяч рублей, и человек по телефону говорит, что для беспроцентного закрытия этого кредита нужно обналичить деньги и положить на другой счет через банкомат. В результате я перевел им 715 тысяч рублей. Уже потом, ближе к вечеру, мне позвонили якобы сотрудники службы безопасности Альфа-Банка и сказали: у вас какие-то подозрительные операции, мы вас блокируем.

Когда Павел добрался до банка лично, ему подтвердили, что от его лица был взят кредит на 855 тысяч рублей.

— Я полтора года пытаюсь понять, откуда звонившие владели столь подробной информацией обо мне и имели доступ к личному кабинету, как они оформили на меня счет, — говорит Павел.

Павел обналичил сумму в банкомате и положил на другой счет, полагая, что закрывает мошеннически открытый кредит

Павел обналичил сумму в банкомате и положил на другой счет, полагая, что закрывает мошеннически открытый кредит

Поделиться

Что ответили в банке


В пресс-службе Альфа-Банка комментировать детали конкретной ситуации отказались, но сообщили, что случаи мошенничества с банковскими картами происходят всё чаще.

— Сотрудники банка не звонят, чтобы сообщить о похищении денег и с просьбой перевести их на другой счет, — подчеркнули в пресс-службе Альфа-Банка. — В случае подозрительных операций карта временно блокируется. Сотрудники банка никогда не спрашивают по телефону ваши персональные данные, в том числе серию и номер паспорта, данные карты, трехзначный код безопасности карты, расположенный на ее оборотной стороне, а также коды из СМС.

При возникновении любых сомнений представители банка рекомендуют не вступать в дискуссии и просто повесить трубку, после чего самостоятельно перезвонить в банк.

— Номер горячей линии вы сможете найти на оборотной стороне своей карты. Также о сомнительных звонках вы можете сообщить в чате в мобильном приложении, — заключили в пресс-службе.

Уголовное дело не спасает от долга


В полицию Павел обратился сразу после произошедшего, и в результате было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Кредит оформлен под 11,5% годовых с ежемесячной выплатой около 19 тысяч рублей, но детский тренер принципиально отказывается платить. Банк оказывает давление на должника.

— Мне звонили сами сотрудники банка, а я говорю: «Отстаньте, уголовное дело идет», — рассказывает Павел. — А уже ближе к концу 2021 года позвонила девушка и давай угрожать, что у меня будут проблемы. И тогда я обратился на горячую линию и сказал: «Я не боюсь, но вы поймите, что всё это напоминает вымогательство уже». Я обратился в полицию, в прокуратуру, но пока всё тихо. Полгода не могу ознакомиться с уголовным делом. У меня уже здоровенная папка с документами и отписками. Я тренирую столько детей, у нас соревнования, сборы, а мне не дают работать!

В конце декабря 2021 года Златоустовский городской суд по заявлению Альфа-Банка в качестве обеспечительной меры арестовал имущество Павла. Он неоднократно обращался в прокуратуру, и его жалобы частично удовлетворялись, но дело с тех пор не продвинулось радикально.

Ученики Павла часто занимают призовые места (на соревнованиях в Трехгорном)

Ученики Павла часто занимают призовые места (на соревнованиях в Трехгорном)

Поделиться

Что ответили в полиции


В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что установлен дополнительный срок расследования, в рамках которого проводятся мероприятия по розыску и задержанию мошенников. Также в полиции подтвердили основные факты этой истории:

— Потерпевший по указанию неизвестных, представившихся сотрудниками службы безопасности банка, установил на свой телефон программу удаленного доступа и предоставил пароль для входа в нее. После этого на него был оформлен кредит в сумме 855 тысяч рублей, которые были зачислены на его банковский счет. В последующем его убедили самостоятельно осуществить перевод денежных средств на якобы «безопасный» счет, продиктованный мошенниками. Таким образом, потерпевший лично перечислил неизвестным свыше 700 тысяч рублей.

В МВД также подготовили инструкции с описанием основных признаков мошенничества. А вот советы от сотрудника угрозыска.

Поделиться

Жертвы мошенников молодеют


Юрист Наталья Клевцова говорит, что сама по себе идентификация клиента с помощью подтверждающего кода, переданного, например, через СМС, предусмотрена законом.

— Но что касается истории Павла, то расчетный счет был открыт до совершения мошеннических действий, и кем именно — неизвестно, — говорит она. — Вообще подобных мошеннических действий осуществляется много, количество пострадавших растет, а главное — они молодеют: если раньше попадались люди пожилого возраста, то сейчас 30–40 лет.

Проблема системная, решения (пока) нет


Павел Атажанов обратился в приемную депутата Госдумы Яны Лантратовой, и, по ее словам, он был далеко не единственным пострадавшим.

— Это масштабная проблема для всей страны, — констатировала она. — В Челябинской области, по данным МВД, от действия мошенников за прошлый год пострадало столько людей, что общая сумма ущерба превышает 1,2 миллиарда рублей, а вернуть удается только 2%.

Депутат рассказала, что с аналогичными проблемами люди обращаются к ней на каждом приеме. При этом она отметила, что решение осложнено отсутствием правовых механизмов.

— Мы собираем следующее заседание комитета Госдумы, где будут присутствовать правоохранительные органы, Роскомнадзор, профильные структуры, с которыми мы разработаем последовательность действий. Кроме того, у нас есть проблема с правовыми знаниями у населения, и мы прорабатываем программы по просвещению в этой области.

Насколько, по мнению депутата, справедлива позиция банка, который выдал кредит без личного присутствия клиента в банке?

— Некоторое время назад я помогала семье, ребенка которой сбил поезд: после трагедии страховая пыталась взыскать с мамы 438 тысяч рублей за порчу поезда, и мать искала деньги в микрокредитных организациях, — говорит Яна Лантратова. — С точки зрения закона страховая имела права так сделать, но с точки зрения морали это кощунственно и бесчеловечно. В случае с Павлом и другими пострадавшими люди сами передали данные. Но мы же видим, что это не единичный случай, а значит, банку нужно предпринять действия, чтобы обезопасить клиентов, а профильным структурам обратить на это внимание.

Она призвала других пострадавших обращаться в ее электронную приемную.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

банктелефонные мошенникиАльфа-Банк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter