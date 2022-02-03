«Бросил умирать как собаку». Судья за рулем внедорожника сбил велосипедиста и уехал с места ДТП

В конце января стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен возбудить дело против краснодарского судьи, сбившего велосипедиста. ДТП случилось еще в 2020 году, в апреле. Строитель Данил Юханов ехал на велосипеде и его сбил внедорожник «Тойота-Лэнд-Крузер», за рулем которого сидел судья Краснодарского краевого суда и член коллегии по уголовным делам Юрий Захарчевский. Велосипедист отлетел от удара на несколько метров, а водитель иномарки поехал дальше.
29-летнего Данила реанимировали до самого утра. Он прожил 4,5 месяца и умер от последствий аварии. У парня остались беременная жена и ребенок. А Захарчевский до последнего времени продолжал судить людей. Но недавно наметились изменения: Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей разрешение на возбуждение дела, и 7 февраля судьи рассмотрят предложение. К тому же на днях Захарчевский уволился из суда.
Мы связались с адвокатом и семьей погибшего и узнали, как они добиваются справедливости, а также выяснили детали резонансного дела.
Предложил 50 тысяч
— Пап, ты скоро? — Накануне аварии Данил уложил сына спать, поцеловал и пообещал, что ненадолго уйдет. Он собрался в аптеку — разболелся зуб. Спустя несколько минут вышел из квартиры и больше не вернулся.
Сестра Данила Диана вспоминает, что брат был добродушным и никогда ни на кого не держал зла. Свою будущую жену он встретил больше 10 лет назад — познакомились в общей компании. Юлия и Данил начали жить вместе в съемной квартире, и спустя время у них появился сын Егор. Он был последним, кто видел отца живым.
Как вспоминает Диана, родственники всю ночь не могли понять, куда делся Данил. Юлия звонила в разные службы, но никто не мог объяснить, что произошло. Позже оказалось, что причина была в неправильно записанном отчестве — скорее всего, за секунду до потери сознания Данил не смог четко его проговорить, и в больнице его зарегистрировали под неправильным именем.
На следующее утро после аварии Юрий Захарчевский приехал к семье Данила и представился участником ДТП. Тогда они еще не знали, что именно он был за рулем того автомобиля, и даже не представляли, что перед ними краевой судья.
— Он привез с собой 50 тысяч рублей и сказал, что это всё, что у него есть. Мы не взяли, — вспоминает Диана.
Как говорит вдова Юлия, она испытала сильный стресс, когда узнала, что в деле замешан судья.
— Я была шокирована тем, что такой статусный человек, который вершит правосудие, попал в такую ситуацию, сбил человека. По своей вине или нет — не нам выяснять, но он бросил его умирать как собаку, сбил и уехал. Это вообще бесчеловечно, это то, что до сих пор меня не отпускает и не укладывается в голове.
Сделал сальто и упал
Адвокат семьи Алексей Иванов рассказал журналисту 93.RU, что, согласно заключению экспертов Южного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции (копия есть в распоряжении редакции), с технической точки зрения и водитель машины, и велосипедист нарушали правила дорожного движения. Данил ехал по встречной полосе, а водитель при возникновении опасности не снизил скорость, хотя мог это сделать:
— У водителя машины была возможность остановиться, и он не мог не заметить велосипедиста. Почему? Потому что когда проводился следственный эксперимент с участием ровно такого же автомобиля, эксперт зафиксировал неограниченную видимость. Было прекрасно видно, что когда автомобиль находился в этой точке движения на этой дороге, там всё прекрасно просматривалось.
От столкновения Данил подлетел в воздух, сделал сальто и упал. Очевидец происшествия вызвал скорую — благо она приехала очень быстро. Камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие.
Сотрудники МВД составили рапорт, в котором четко указано, что машиной управлял Юрий Захарчевский. Во время допроса он рассказал, что ехал на заправку, но внезапно плохо себя почувствовал и потерял сознание за рулем. По словам водителя, он не помнил, что с ним происходило, а очнулся только когда его автомобиль наехал на бетонный блок. Он осмотрел машину и поехал домой, а о сбитом велосипедисте узнал лишь на следующий день.
На месте ДТП полицейские увидели накладку на переднее зеркало от «Лэнд-Крузера» и черный пластиковый подкрылок. Также через несколько минут после аварии дежурившие сотрудники ГИБДД остановили машину Захарчевского на одной из соседних улиц, но задерживать его не стали, утверждает адвокат. Он просто показал им корочку и его оставили в покое, считает сестра Данила.
«Вы в своем уме?»
По словам Дианы, позднее Захарчевский много раз звонил и просил прощения, а затем попросил о встрече и снова предложил деньги — в этот раз 30 тысяч рублей. Он часто повторял, что больше у него нет, вспоминает сестра. Судья предлагал купить на них что-нибудь детям. Семья отказалась.
Спустя два месяца он снова упомянул о возможности материально помочь и сказал, что может компенсировать траты, которые появились после аварии, если ему назовут точную сумму. В аварии у Данила сломался телефон, а еще деньги уходили на усиленное питание в больнице и оплату съемной квартиры — он был единственным кормильцем семьи. Диана расписала эти траты и прислала список, всего вышло около 50–70 тысяч рублей.
— Тут он позвонил и сказал: «Вы в своем уме? Какая квартира, вы думаете, я буду квартиру ему оплачивать?», — рассказывает Диана. — Сказал, что заплатит только за то, на что есть чеки. А мы чеки не собирали.
Судя по всему, деньги у судьи Юрия Захарчевского все-таки были — по крайней мере, так говорит декларация о доходах за 2019 год. Помимо «Лэнд-Крузера», он владел парковочным местом, квартирой площадью 97 квадратных метров и участком площадью более 3 тыс. квадратных метров. За год Захарчевский заработал 3,25 миллиона рублей. Информация о доходах за 2020 год отсутствует — он ее скрыл.
Не разжимая кулаков
Сразу после ДТП Данил впал в кому. Врачи диагностировали перелом основания черепа, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пациенту пришлось удалить часть черепа — позже из-за этого начались основные осложнения. Юханов провел в коме чуть больше месяца, а когда очнулся, первым делом попросил телефон у врача и сразу позвонил жене.
Она взяла трубку и услышала знакомый голос. «Даня, ты, что ли?» Он сказал, что у него всё хорошо, и спросил: «Сколько я тут провел времени? И почему у меня череп мягкий?»
Во время звонка Юлия сказала мужу, что беременна — Данил очень обрадовался, ведь пара планировала ребенка. Маленькая Дарина родилась спустя четыре месяца после смерти папы.
Выйдя из комы, Данил не мог поверить, что попал в ДТП и провел без сознания целый месяц — решил, что его обманывают. А родственники не могли поверить, что снова слышат его голос.
— Представляете, полтора месяца сидишь, не разжимая кулаков. Тут он сам тебе звонит и ты можешь с ним общаться. Это тот Даня, которого ты так любишь! — говорит Диана.
Но счастье продолжалось недолго: спустя неделю Данилу стало хуже, и его снова пришлось ввести в кому.
— Накануне он звонил и говорил: так есть хочу, принеси телятины на мангале, картошки и овощей. Мы тут с пацанами (все с черепно-мозговыми) будем пир закатывать, — рассказывает сестра Данила. — Я говорю: всё утром будет. И всё.
У него же зуб болел
Интересно, что согласно повторному химико-токсикологическому исследованию, которое провел Краснодарский наркологический диспансер, в крови Данила после аварии был обнаружен алкоголь — 0,47 промилле (при этом первое исследование не показало наличие спирта). Но сестра погибшего Диана уверяет, что он не пил:
— Данил за час до этого был у меня, забрал ребенка, маму и уехал. И как так получается: мы не знали, что он пил? У него же зуб болел. Возможно, он прополоскал рот каким-то средством. Может, какие-то средства были, когда ему помощь оказывали. Он точно не был пьян.
В комментариях средствам массовой информации Захарчевский также не раз обвинял Юханова в том, что тот был пьян. При этом эксперт Минюста России отмечал (копия исследования есть в распоряжении редакции), что, согласно клиническим рекомендациям Минздрава, легкая степень опьянения «чаще регистрируется от 0,5 промилле до 1,5 промилле». А в случае Данила было меньше.
— Обвинение пострадавшего человека в алкогольном опьянении, во-первых, не соответствует действительности, во-вторых, лишено всякой перспективы, поскольку даже если кто-то в состоянии алкогольного опьянения передвигается по дороге, это же не является законным основанием для того, чтобы его переехать, — считает адвокат погибшего.
Анализ крови Захарчевского при этом не проводили, так как судья является «спецсубъектом», заявлял раньше адвокат. Еще один интересный момент: если верить данным Avinfotelegraph.com (сервис, который дает информацию об автомобиле, основываясь на различных базах данных), до столкновения с велосипедистом за пять лет этот внедорожник побывал в пяти ДТП!
Кинул на карту
Когда стало ясно, что в деле замешан судья, семья Юханова написала заявление председателю Краснодарского краевого суда и попросила отстранить Юрия Захарчевского от работы. Как утверждает Диана, узнав об этом, судья стал настойчиво просить забрать заявление. Он утверждал, что если его отстранят от работы, у него не будет денег и он не сможет помочь в реабилитации. На тот момент родственникам его доводы показались логичными, и они решили подписать соглашение, по которому судья обязался выплатить миллион рублей до конца 2020 года, а затем помогать новыми суммами. Родственники забрали заявление, и «после этого его ветром сдуло», рассказывает Диана.
Данил держался как мог — несмотря на множество операций и травм, частично вырезанный кишечник, отсутствие части черепа, кровоизлияния и пневмонию, его организм боролся за жизнь еще несколько месяцев. Молодого человека не стало 22 августа 2020 года.
Захарчевский кинул на карту 50 тысяч рублей в день похорон и еще примерно столько же в ноябре, утверждает Диана. Оставшуюся от миллиона рублей сумму он отдал в самый последний день соглашения, 31 декабря, когда об этом деле говорили во всех СМИ, а Данила уже не было в живых. Адвокат же в итоге расторг соглашение.
Сбило и скрылось
К моменту смерти Данила уголовное дело так и не возбудили, хотя после аварии прошло пять месяцев. Факта ДТП и оставления места происшествия было настолько недостаточно, что следователи решили выяснить, от чего умер Данил — от травм, полученных от столкновения с внедорожником, либо же из-за других причин. В сентябре 2020 года после четырех отказов краснодарских следователей уголовное дело всё же возбудили — но не против Захарчевского, а только по факту смерти велосипедиста. В материалах указывалось, что Юханова сбило неустановленное лицо и скрылось.
Серьезной препоной стал неприкосновенный статус судьи — в отношении него не могут так просто возбудить дело. Следователи должны отправить в Высшую квалификационную коллегию судей РФ представление, после чего там, по закону, должны решить, разрешать ли уголовный процесс против судьи. Краснодарские следователи раз за разом отказывали в возбуждении уголовного дела, объясняя это тем, что разрешение им не выдали. Но абсурд, по словам адвоката, заключался в том, что за разрешением никто и не обращался.
Адвокат Иванов подал жалобы в суд на бездействие следствия и на то, что уголовное дело возбудили только лишь по факту гибели Юханова, а не против Захарчевского. Жалобы передали в Ростов, чтобы краснодарским судьям не пришлось судить своего коллегу. Но и там судьи оставили решение в силе, посчитав его законным.
Радость со слезами
Весной 2021 года у истории появилось развитие. Но совсем не такое, каким бы его хотели видеть родственники — на их адвоката начали поступать заявления в полицию. В своем инстаграме Алексей Иванов рассказал, что к скриншоту его старой страницы прифотошопили изображение свастики. Эту картинку приложили к заявлению в органы с требованием привлечь Иванова к ответственности. И такая кляуза была не первой: некий Колосов (как утверждает юрист, он оказался несуществующим человеком с паспортом из интернета) «настрочил целую пачку» заявлений, чтобы Иванова лишили статуса адвоката или даже посадили.
Но давление не достигло цели, и в какой-то момент работа адвоката и резонанс в СМИ поспособствовали тому, что на дело обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.
— У нас была радость со слезами на глазах. Но она нелепая: ты похоронил близкого человека, но ты должен лоб расшибить, чтобы доказать то, что виновный ходит среди нас и продолжает вершить правосудие, — заметила Диана.
После смерти
Данил не раз говорил, что в юбилей будет слушать песню «30 лет» группы «Сектор газа». Но всё пошло не так: свое 30-летие Данил встретил в больнице, находясь в коме. В прошлом году родные и близкие поставили на его могиле памятник с цитатой из песни — чтобы хотя бы так исполнить его желание.
Спустя полтора года после смерти Данила его семья всё еще рассчитывает на правосудие.
— Я не желаю зла Захарчевскому, но я хочу справедливости. Человек продолжал работать в суде, почти два года занимался уголовными делами. Да, мой брат нарушил ПДД. Но убийцей является не он. Ты покинул место ДТП — всё, — считает сестра Юханова.
Вдова погибшего говорит, что силы на то, чтобы продолжать борьбу, ей всё это время давал сам Данил — потому что «он не заслужил то, что с ним случилось».
Сейчас Юлия с двумя детьми живет в общежитии со своими родителями — ей пришлось съехать из старой съемной квартиры, так как платить за нее теперь некому. Младшая, Дарина, растет здоровой и веселой — и смеется прямо как папа.