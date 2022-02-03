«Бросил умирать как собаку». Судья за рулем внедорожника сбил велосипедиста и уехал с места ДТП

Сбило и скрылось

К моменту смерти Данила уголовное дело так и не возбудили, хотя после аварии прошло пять месяцев. Факта ДТП и оставления места происшествия было настолько недостаточно, что следователи решили выяснить, от чего умер Данил — от травм, полученных от столкновения с внедорожником, либо же из-за других причин. В сентябре 2020 года после четырех отказов краснодарских следователей уголовное дело всё же возбудили — но не против Захарчевского, а только по факту смерти велосипедиста. В материалах указывалось, что Юханова сбило неустановленное лицо и скрылось.



Серьезной препоной стал неприкосновенный статус судьи — в отношении него не могут так просто возбудить дело. Следователи должны отправить в Высшую квалификационную коллегию судей РФ представление, после чего там, по закону, должны решить, разрешать ли уголовный процесс против судьи. Краснодарские следователи раз за разом отказывали в возбуждении уголовного дела, объясняя это тем, что разрешение им не выдали. Но абсурд, по словам адвоката, заключался в том, что за разрешением никто и не обращался.



Адвокат Иванов подал жалобы в суд на бездействие следствия и на то, что уголовное дело возбудили только лишь по факту гибели Юханова, а не против Захарчевского. Жалобы передали в Ростов, чтобы краснодарским судьям не пришлось судить своего коллегу. Но и там судьи оставили решение в силе, посчитав его законным.



Радость со слезами

Весной 2021 года у истории появилось развитие. Но совсем не такое, каким бы его хотели видеть родственники — на их адвоката начали поступать заявления в полицию. В своем инстаграме Алексей Иванов рассказал, что к скриншоту его старой страницы прифотошопили изображение свастики. Эту картинку приложили к заявлению в органы с требованием привлечь Иванова к ответственности. И такая кляуза была не первой: некий Колосов (как утверждает юрист, он оказался несуществующим человеком с паспортом из интернета) «настрочил целую пачку» заявлений, чтобы Иванова лишили статуса адвоката или даже посадили.



Но давление не достигло цели, и в какой-то момент работа адвоката и резонанс в СМИ поспособствовали тому, что на дело обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.



— У нас была радость со слезами на глазах. Но она нелепая: ты похоронил близкого человека, но ты должен лоб расшибить, чтобы доказать то, что виновный ходит среди нас и продолжает вершить правосудие, — заметила Диана.

После смерти

Данил не раз говорил, что в юбилей будет слушать песню «30 лет» группы «Сектор газа». Но всё пошло не так: свое 30-летие Данил встретил в больнице, находясь в коме. В прошлом году родные и близкие поставили на его могиле памятник с цитатой из песни — чтобы хотя бы так исполнить его желание.

