В Новосибирске взломщик пытался проникнуть в квартиры. Жильцы вызвали полицию, но никого не дождались

«Вам сказали: ждите»

Во втором часу ночи Альбина Сахно услышала, как ее квартиру пытается кто-то открыть. Она подошла к двери, начала говорить, поняла, что это грабитель, и сначала попыталась договориться с ним или припугнуть. Но примерно в 1:37 женщина позвонила в службу 112.

— Он уже ручку из двери вытаскивал, стучал чем-то, — вспоминает пенсионерка. — Я боюсь, от двери отойти не могу. Звоню опять в 112, меня уже отчитывают там: «Что вы звоните, вам сказали: ждите». А он внаглую лезет. Потом в соседнюю квартиру стал долбиться, я всю ночь это слушала стояла. Полицейские так и не приехали. У нас в подъезде много пожилых людей живет. Мне 83 года, я живу одна в квартире. Получается, меня тут убей, никто не приедет и ничего не спросит.

Примерно в 2:10 этот же парень попытался проникнуть в соседнюю квартиру, к пенсионерке Любови Барановой. Женщина также позвонила в 112.

— Через 50 минут мне перезвонили и представились, что это пятый отдел полиции, — рассказывает Любовь Баранова. — Я спросила, почему они так долго едут, ведь дороги свободные. Мне ответили, что у них всего один экипаж, на весь Дзержинский район. Такой был ответ. И всё. Прошло уже больше 12 часов, никто не пришел, не позвонил ни мне, ни соседке. Не поинтересовался, живы ли мы. Это происшествие, которое не произошло случайно, видимо, отмычки не подошли. Пусть мне кто-нибудь ответит: как работает полиция? Они только на разгоне демонстрантов демонстрируют свои усилия?