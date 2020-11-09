В Новосибирске взломщик пытался проникнуть в квартиры. Жильцы вызвали полицию, но никого не дождались

Жильцы многоэтажки в Новосибирске сообщили в полицию о ночном взломщике
Ночью 9 ноября в квартиру к пенсионерке в Дзержинском районе Новосибирска попытались вломиться. Неизвестный долго ковырялся в замке, а после неудачи стал взламывать соседнюю дверь. Жительницы обеих квартир вызвали полицию, но, по их словам, к ним никто не приехал, а перепугавший их мужчина в итоге ушел сам. По версии МВД, вызов был принят, но сотрудники ППС просто не смогли дозвониться до пенсионерок. Есть и еще одна версия — сами полицейские говорят, что физически не могут отреагировать на все вызовы из-за пандемии, так как многие их коллеги сейчас находятся на больничном. Что делать в ситуации, когда полицейские не приезжают на вызов? Разбираемся вместе.
«Вам сказали: ждите»
Во втором часу ночи Альбина Сахно услышала, как ее квартиру пытается кто-то открыть. Она подошла к двери, начала говорить, поняла, что это грабитель, и сначала попыталась договориться с ним или припугнуть. Но примерно в 1:37 женщина позвонила в службу 112.
— Он уже ручку из двери вытаскивал, стучал чем-то, — вспоминает пенсионерка. — Я боюсь, от двери отойти не могу. Звоню опять в 112, меня уже отчитывают там: «Что вы звоните, вам сказали: ждите». А он внаглую лезет. Потом в соседнюю квартиру стал долбиться, я всю ночь это слушала стояла. Полицейские так и не приехали. У нас в подъезде много пожилых людей живет. Мне 83 года, я живу одна в квартире. Получается, меня тут убей, никто не приедет и ничего не спросит.
Примерно в 2:10 этот же парень попытался проникнуть в соседнюю квартиру, к пенсионерке Любови Барановой. Женщина также позвонила в 112.
— Через 50 минут мне перезвонили и представились, что это пятый отдел полиции, — рассказывает Любовь Баранова. — Я спросила, почему они так долго едут, ведь дороги свободные. Мне ответили, что у них всего один экипаж, на весь Дзержинский район. Такой был ответ. И всё. Прошло уже больше 12 часов, никто не пришел, не позвонил ни мне, ни соседке. Не поинтересовался, живы ли мы. Это происшествие, которое не произошло случайно, видимо, отмычки не подошли. Пусть мне кто-нибудь ответит: как работает полиция? Они только на разгоне демонстрантов демонстрируют свои усилия?
Как это объясняют в полиции
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт вызова полицейских и сообщили, что около часа ночи сотрудники всё-таки выезжали на место происшествия.
— Выехала патрульно-постовая служба, экипаж. Подъехали к дому, позвонили в квартиру, им никто не ответил, — рассказали в ведомстве. — Сотрудники позвонили в соседнюю квартиру, уже через дежурного. У данной квартиры нет домофона, поэтому через дежурного обратились. Там сообщили, что к ним никто не приходил, приходили в другую квартиру, звоните им. Но в той квартире так никто и не ответил.
Есть еще одна версия
Источник НГС в правоохранительных органах считает, что в подобной ситуации полицейские просто могут не доехать до вызова.
— Всё из-за коронавируса, сейчас много полицейских болеет, именно те, кто непосредственно работает с гражданами, — рассказал собеседник. — В отделах у ребят просто не хватает народа, а количество заявок не уменьшается. Ну и вторая причина чисто человеческая — возможно, сотрудники просто забили болт. Так бывает. Обычно в первую очередь всегда едут на вызовы, где есть угроза жизни и здоровью граждан. Например, на фразу «Меня убивают» среагируют мгновенно. Еще многое зависит от того, где находится экипаж, до какой точки им быстрее добраться.
В самую последнюю очередь, по его словам, обычно обрабатываются заявки по домашнему насилию, если заявительница говорит о том, что в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.
Адвокат Геннадий Черкасов также говорит о том, что в полиции разделяют вызовы, требующие срочного реагирования, от тех, на которые не стоит обращать внимания. В случае, когда полицейские не приехали на важный вызов, он рекомендует обратиться либо к начальнику отдела полиции, в котором был зарегистрирован вызов, либо в прокуратуру.
А вы сталкивались с подобными ситуациями, когда сотрудники полиции не приезжали на вызов? Или вы работаете в полиции и можете изнутри рассказать об условиях труда в пандемию? Свяжитесь с дежурным корреспондентом НГС. Можно анонимно.
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