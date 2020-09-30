«Президентский отдых». Что происходит за закрытыми дверями массажных салонов. Откровения девушек

Почему девушки идут работать в такие салоны

Лена говорит, что в салонах работает много студенток, матерей-одиночек, есть даже бывшие преподаватели, «в большинстве своем девчонки образованные». В салон они попадают из-за шаткого финансового положения и долгов. Лена пошла работать в «массажку», чтобы рассчитаться с долгами тяжелобольной мамы:

— Мне было 18 или 19 лет. Я искала любую работу, мне было все равно. Я понимала, куда иду и зачем. Мне надо было есть, очень хотелось есть, и я туда пошла. У меня были запредельные долги моей матери, специфический бэкграунд жизни, мне было вообще все равно, — объясняет Лена.



В салоне девушка зарабатывала от 15 до 40 тысяч рублей в неделю, и все долги сумела закрыть за первые два месяца работы. После этого, как замечает сама, «по-хорошему, больше не надо было работать»:

— Постоянно что-то происходило, я уже привыкла. Там складывались очень тесные отношения. Мы вместе гуляли, отдыхали, они мне помогали с моими проблемами, — вспоминает Лена. Она признается, что такой тесной дружбы, как в салоне, ей больше не удалось завести.



Алена проработала в салоне в общей сложности четыре года — периодически она уходила, но через время снова возвращалась. Девушка признается, что если бы не эти перерывы, она бы «сошла с ума».



— Когда мне было 20 лет, я искала работу и увидела объявление, что требуются массажистки, там не было написано, что конкретно массажировать и как. Пришла на собеседование, там сказали, что эротический массаж. Можно работать в белье, но просто массаж. Меня это смущало, но я почему-то просто начала работать и всё. Потом, постепенно, начало приходить понимание, что не нужно это делать. В итоге, конечно, в белье никто не работал, потому что белье можно после этого выкинуть, всё в масле, — рассказывает Алена.



В Новосибирске женщинам, столкнувшимся с сексуальной эксплуатацией, могут помочь в инициативе «Эвридика». Она появилась недавно при поддержке московского фонда «Безопасный дом», который с 2013 года помогает пострадавшим от торговли людьми. Здесь им оказывают психологическую, медицинскую и юридическую помощь.

Женщин в секс-индустрии, объясняет одна из представительниц «Эвридики» Геля Бессмертная, удерживают многие факторы:



— Здесь не стоит акцентировать внимание на том, почему женщины не уходят. Потому что есть совокупность психологических факторов, почему женщины там остаются и не могут уйти. Это и финансовые, и социальные факторы. Вины женщины в этом нет. Если мы говорим о секс-услугах, то это всегда про нарушение границ, про какое-то насилие, про что-то, что ты делать не хочешь, но тебе приходится, и это накладывает определенный отпечаток, от этого становится морально плохо. Это защитные реакции организма, который реагирует на травму. Люди возвращаются по разным причинам, и эти причины не делают их какими-то плохими. Если мы говорим о реакции на травму, когда мозг находится в стрессовой ситуации, когда срочно нужно решить какой-то вопрос, ему проще вернуться к той дорожке, которую нейроны уже запомнили. И многие новые вещи делать страшно, особенно когда вокруг такой недружелюбный мир и нет уверенности в том, что будет потом. В стрессовой ситуации мозг прибегает к знакомой схеме, — рассказывает Геля.