«Президентский отдых». Что происходит за закрытыми дверями массажных салонов. Откровения девушек

Вывески, зазывающие гостей в массажные салоны и «мужские клубы», можно увидеть в разных районах Новосибирска. Сайты салонов легко найти в интернете, их рекламу не блокируют, а в газетах свободно публикуют объявления о наборе девушек-массажисток. Многие женщины попадают в эту индустрию из-за долгов и тяжелой жизненной ситуации — будущие работодатели обещают быстрый и большой заработок. На деле же «массажистки» оказываются заложниками этого бизнеса — полицейские требуют с них деньги, а не вступаются за них. Три бывших сотрудницы «массажек» поговорили с журналистом НГС на условиях анонимности (имена героинь изменены). Они рассказали, как женщины оказываются в массажных салонах и что на самом деле происходит на «эротических шоу-программах».
— Высокоранговые и статусные гости любят и ценят «Молен Руж» за президентский отдых, безукоризненный комфорт и непревзойденную эстетику ощущений. Мы знаем, чего хотят мужчины и их дамы, поэтому предлагаем лучшее, — так описывает себя один из крупных массажных салонов Новосибирска на собственном сайте.
Обычный поиск в «Гугле» по запросу «эротический массаж Новосибирск» выдает десятки вариантов. Среди них есть крупные сетевые салоны и маленькие частные. Почти всегда они располагаются в квартирах жилых домов — некоторые разрастаются на несколько этажей. Внутри салона как правило есть зал для встречи клиентов, несколько комнат для сеансов массажа, душ, иногда джакузи.
— Программа начнется с принятия душа. Красивыми движениями под музыку девушка помоет вас своим телом, возбудит, в массажной комнате доведет до оргазма с помощью эротического массажа и на оставшееся время сделает разогревающий массаж спины и точечный массаж головы, — такое сообщение висит на стене группы салона тайского массажа «Клеопатра» во «ВКонтакте».
Если верить информации на сайтах салонов, в таких местах не оказывают интим-услуг, только массаж. На деле деятельность заведений никак не регулируется и проследить за тем, что происходит за закрытыми дверями, невозможно.
Условия работы. Штрафы за усталый вид и до десяти клиентов за смену
Оля работала в массажном салоне несколько месяцев. Обычно рабочий день девушки начинался с подготовки к встрече клиентов: она снимала с себя обычную одежду и надевала ту, в которой её чаще выбирают:
— Это обтягивающие, короткие платья с вырезом, с пуш-апом, обязательно нужно было, чтобы голова помыта, косметика на лице, помада, маникюр, чаще всего заставляли покрывать гель-лаком, а я это просто ненавижу. Обязательно эпиляция, — перечисляет девушка.
За усталый вид, отсутствие макияжа, эпиляции и маникюра девушек штрафовали. Где-то, рассказывает Оля, штрафуют, если клиент никого не выбрал.
Обычно «смены» в салоне длились по 12 часов, иногда сутки, часто ставили несколько смен подряд. Если клиентов не было, Оля делала уборку в двухэтажном пентхаусе, в котором располагался салон, меняла постельное белье, загружала стирку.
— В день бывало разное количество клиентов. У меня, наверное, максимум было десять человек — это сутки без продыху, тяжело. Обычно на смене несколько человек, клиент приходит, все выходят его встречать, сидят с ним в холле, рассказывают расценки, он определяется с программой. Может быть, заказывает алкоголь или кальян. Он выбирает одну или нескольких девушек, одна из них идет с ним в душ, потом они идут в комнату и там решают, что раньше: массажная часть или эротическая. Некоторые говорят, что массаж не надо, лучше только эротику, — вспоминает девушка.
В среднем час программы с эротикой стоит две тысячи рублей. Салон забирает 60%, девушкам достаются 40%. Деньги за основную программу переводят на карточку администратору салона или отдают наличными до начала сеанса — так безопаснее. Уже в комнате мужчина может заказать «допы». Буйные или пьяные посетители могут не заплатить за них.
— «Допы» — это куннилингус, на сайтах пишут «сладкий поцелуй», потому что обходят цензуру. На самом деле это реально секс, интим, вторжение в личные границы, тебе нельзя отказать, это самый дорогой «доп». Также за дополнительные деньги мужчина может стимулировать гениталии женщины, и в программу входит, что он в принципе может прикасаться к телу женщины, где хочет. Независимо от того, чувствительная это зона или нет, приятно тебе или нет, ничего ему не скажешь.
Некоторые пытаются выторговать секс. Бывает массаж простаты, «золотой дождь», доминирование — его очень редко берут, пип-шоу — когда девушка изображает мастурбацию, лесби-шоу — выбирают двух девушек, которые обязаны изобразить секс. Это нисколько не похоже на массаж. И за закрытой дверью, естественно, никого не интересует, что он с тобой делает. Если девушку насилуют — это уже её ответственность, — объясняет Оля.
Она рассказывает, что в салоне, где она работала, за секс девушек увольняли. Но, оставаясь наедине с клиентом, сложно предсказать, как он себя поведет, и сложно защитить себя — несколько раз девушку насиловали.
Клиенты. «Нормальных не было»
— По поводу клиентов: я не видела там мужчин, которые мне были бы приятны, интересны в личной жизни, с которыми мне хотелось бы заниматься сексом, строить романтические отношения. В основном это люди среднего возраста, молодых почти нет. Социальный статус у всех разный: менеджеры, айтишники, бывает, со стройки приходят. Сильно богатых не бывает, я думаю, у таких досуг уровнем повыше, а не салон за две тысячи в час, — говорит Алена.
Лена добавляет, что за все время работы в салонах она не встретила ни одного нормального клиента:
— Я ненавидела гостей. Туда не ходят нормальные. Я проработала три года и не видела ни одного нормального гостя. Некоторые девочки, у которых, как мне кажется, патриархальный склад ума, находят среди клиентов любимчиков. Но мне кажется, что это какой-то защитный механизм — найти хоть что-то, что бы тебе в этом нравилось.
Сама Лена проработала в салонах около трех лет и рассказывает, что за время работы ей часто попадались агрессивные гости. Бывали ситуации, когда девушка разбивала челюсть клиенту.
— Пришел мужик на «Госпожу» (дополнительная услуга с доминированием), администратор предупредила, что он странный и нужно попросить с него деньги вперед. Я попросила, он пошел за курткой и спонтанно на меня кинулся. Он был достаточно сильный, и вероятность моего изнасилования была высокой, поведи бы я себя по-другому. Я орала так, что слышал весь салон. Ругалась матами. В итоге прибежали администратор и девочки.
Лена рассказывает, что она добрый и неконфликтный человек, но если разозлится, то её сложно остановить. Несколько раз клиенты угрожали «выкинуть её из окна» за дерзкое поведение. После работы в салоне у неё развилась сильная тревожность. Чтобы справиться с приступами тревоги, Лена уходила на долгие прогулки. Сейчас она не работает в салоне, но до сих пор гуляет часами, чтобы успокоиться.
Почему девушки идут работать в такие салоны
Лена говорит, что в салонах работает много студенток, матерей-одиночек, есть даже бывшие преподаватели, «в большинстве своем девчонки образованные». В салон они попадают из-за шаткого финансового положения и долгов. Лена пошла работать в «массажку», чтобы рассчитаться с долгами тяжелобольной мамы:
— Мне было 18 или 19 лет. Я искала любую работу, мне было все равно. Я понимала, куда иду и зачем. Мне надо было есть, очень хотелось есть, и я туда пошла. У меня были запредельные долги моей матери, специфический бэкграунд жизни, мне было вообще все равно, — объясняет Лена.
В салоне девушка зарабатывала от 15 до 40 тысяч рублей в неделю, и все долги сумела закрыть за первые два месяца работы. После этого, как замечает сама, «по-хорошему, больше не надо было работать»:
— Постоянно что-то происходило, я уже привыкла. Там складывались очень тесные отношения. Мы вместе гуляли, отдыхали, они мне помогали с моими проблемами, — вспоминает Лена. Она признается, что такой тесной дружбы, как в салоне, ей больше не удалось завести.
Алена проработала в салоне в общей сложности четыре года — периодически она уходила, но через время снова возвращалась. Девушка признается, что если бы не эти перерывы, она бы «сошла с ума».
— Когда мне было 20 лет, я искала работу и увидела объявление, что требуются массажистки, там не было написано, что конкретно массажировать и как. Пришла на собеседование, там сказали, что эротический массаж. Можно работать в белье, но просто массаж. Меня это смущало, но я почему-то просто начала работать и всё. Потом, постепенно, начало приходить понимание, что не нужно это делать. В итоге, конечно, в белье никто не работал, потому что белье можно после этого выкинуть, всё в масле, — рассказывает Алена.
В Новосибирске женщинам, столкнувшимся с сексуальной эксплуатацией, могут помочь в инициативе «Эвридика». Она появилась недавно при поддержке московского фонда «Безопасный дом», который с 2013 года помогает пострадавшим от торговли людьми. Здесь им оказывают психологическую, медицинскую и юридическую помощь.
Женщин в секс-индустрии, объясняет одна из представительниц «Эвридики» Геля Бессмертная, удерживают многие факторы:
— Здесь не стоит акцентировать внимание на том, почему женщины не уходят. Потому что есть совокупность психологических факторов, почему женщины там остаются и не могут уйти. Это и финансовые, и социальные факторы. Вины женщины в этом нет. Если мы говорим о секс-услугах, то это всегда про нарушение границ, про какое-то насилие, про что-то, что ты делать не хочешь, но тебе приходится, и это накладывает определенный отпечаток, от этого становится морально плохо. Это защитные реакции организма, который реагирует на травму. Люди возвращаются по разным причинам, и эти причины не делают их какими-то плохими. Если мы говорим о реакции на травму, когда мозг находится в стрессовой ситуации, когда срочно нужно решить какой-то вопрос, ему проще вернуться к той дорожке, которую нейроны уже запомнили. И многие новые вещи делать страшно, особенно когда вокруг такой недружелюбный мир и нет уверенности в том, что будет потом. В стрессовой ситуации мозг прибегает к знакомой схеме, — рассказывает Геля.
Безопасность. «Однажды участковый попросил 20 тысяч»
Оля вспоминает, что периодически всех девушек собирали, чтобы провести фотосессию и поговорить про работу: кого-то похвалить, а кого-то поругать. Во время этих встреч их инструктировали на случай, если в салон нагрянет полиция или ОМОН:
— В таких случаях нужно утверждать, что у нас здесь ничего не организовано, мы все кооперируемся, на телефон отвечаем по очереди, дежурим по очереди, нет главных, нет администраторов. Тогда бы нас оштрафовали, а с выплатой штрафа нам бы помогли. Потому что за сутенерство большие сроки, а за проституцию — административный штраф, — объясняет девушка.
Лена рассказывает, что в одном из салонов, который располагался в многоквартирном доме, их начал шантажировать участковый:
— Когда приходили менты, мы писали объяснительную, что снимаем квартиру с подружками. Но, конечно, все всё понимали. И участковый, и менты, которые приходили. На одном адресе участковый предлагал нам откупиться за 20 тысяч от него. 20 тысяч — ну смешно, это оборот салона за три дня при плохом раскладе, — вспоминает Лена.
Крупные салоны оплачивают услуги ЧОП, и в них есть тревожная кнопка, но охранники приезжают небыстро, а зачастую администратор запрещает их вызывать. Лена рассказывает, что в одном из салонов охранники как-то угрожали девочке пистолетом, потому что подозревали, что она забрала себе деньги с «допов».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области журналисту НГС заявили, что массажные салоны относятся к деятельности в области медицины, а для оказания услуг в подобных заведениях нужна медицинская лицензия. За работу без лицензии грозит уголовная и административная ответственность.
Тем не менее за 2020 год региональная полиция зарегистрировала 7 обращений, связанных с работой салонов эротического массажа.
— Граждане, выявившие факты совершения преступления или административного правонарушения, а также граждане, подвергшиеся насильственным действиям, могут обратиться в любой территориальный орган внутренних дел города Новосибирска и Новосибирской области. Все поступившие сообщения будут рассмотрены в установленном законном порядке, — ответили в ведомстве.
Здоровье. Купленная санкнижка и риск чем-нибудь заразиться
Почти все салоны в Новосибирске никак не зарегистрированы. Несмотря на большие сайты и огромные вывески в центре города, юридически их не существует. Девушки рассказывают, что вся бухгалтерия ведется в файлах Excel, а при трудоустройстве не спрашивают никакие справки. Так как официально в салонах нельзя заниматься сексом, то нет и средств контрацепции. «Там поголовно у всех молочница», — говорит Лена. В одном из салонов у Оли попросили санкнижку, девушка купила её.
— Да даже если есть санкнижка, приходит к тебе гость, ты помоешься с ним в душе, откуда ты знаешь, что у него? Может, грибок ногтей, ты моешься с чужими людьми каждый день, трешься о них своим туловищем, — рассуждает Алена.
Работать приходилось и во время менструаций: девушки обрезали нитку тампона и шли к клиенту.
— Никто не будет подстраивать график под твоей менструальный цикл, — говорит Лена.
И как тогда быть
После ухода из салона девушек могут шантажировать — угрожать слить информацию и фотографии знакомым.
— К сожалению, вопрос [эксплуатации людей в] сексуальной индустрии решается повышением уровня экономики и уровня жизни. Если у тебя есть альтернатива, то, конечно, вопрос легче решить. А когда у тебя альтернативы особо нет... Я не верю, что вопрос решится. Не верю, что закоренелые люди оттуда уйдут. Мне хочется им простого и лучшего, а с монополистическими салонами такого не будет. Они всегда будут ездить на девочках, там не будет ничего человеческого, — говорит Лена. — Я против легализации, потому что это повлечет за собой повышение неадекватности гостей, их количества, снижение цен. И так их снизили, две тысячи за час — смешно. Никакой возможности защититься полноценно. А со шведской моделью все специфичнее. Она должна начинаться с повышения уровня экономики страны.
Шведская или скандинавская модель — подход к борьбе с проституцией, впервые принятый в Швеции в 1999 году после 30 лет исследований опыта сотен женщин в проституции. Заключается в запрете проституции, при котором наказываются не сами проститутки, а их клиенты и сутенеры. Женщинам, пережившим сексуальную эксплуатацию, предлагают помощь, чтобы они могли построить новую жизнь вне проституции.
— Если честно, я умею работать продавцом в «Пятерочке», только мне это не поможет, — добавляет Лена. — Мне не нужен кризисный центр, мне не нужно помочь с паспортом или миграцией. Мне не поможет никто, только окно, может быть. Вопрос денег нерешаем. И большинству девочек не нужен кризисный центр, им нужна нормальная работа. Там куча преподавателей, матерей-одиночек. Это уязвимый социальный слой. Либо дети, либо проблемы, либо болезни. Никто не идет туда потому, что это манна небесная, «не хочу работать продавцом, хочу ***** [мастурбировать мужчинам]». За весь мой опыт я видела там только одного человека из хорошей семьи, с хорошим бэкграундом. Это именно особенность того, что у нас, в России, жить «хорошо». И девочек жалко, потому что они все равно продолжат там работать, и не хотелось бы, чтобы это в принципе существовало, — объясняет Лена.
Этим летом в Новосибирске осудили целую семью сутенеров — с 2009 по 2018 год супруги вместе с сыном вовлекли в занятие проституцией девять женщин, которых признали потерпевшими. Девушек привлекали через объявления о работе в массажном салоне: изначально они добровольно соглашались на работу, но позже их удерживали жесткой системой штрафов.