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Бизнес эксклюзив Новосибирские владельцы ларьков просят продлить мораторий на снос киосков — изучаем их аргументы

Новосибирские владельцы ларьков просят продлить мораторий на снос киосков — изучаем их аргументы

Больше 20 человек подписали письмо на имя главы горсовета Новосибирска

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11 комментариев

Мораторий на снос киосков просят продлить до конца 2025 года

Работники торговли и бизнесмены просят депутатов горсовета не отменять мораторий на снос киосков в Новосибирске. В Совете депутатов отметили, что планируют поддержать предпринимателей.

Число киосков сократится на четверть

Авторы письма в горсовет (есть в распоряжении редакции) на имя председателя горсовета Дмитрия Асанцева просят продлить мораторий до конца 2026 года. Они обосновывают свою позицию тем, что его снятие негативно повлияет как на отрасль, так и на горожан.

— В настоящее время в Новосибирске отмечается дефицит кадров на производстве по изготовлению павильонов (электрики, сварщики, техники), а также персонала непосредственно в торговых точках (продавцы). При этом стоит отметить, что стоимость приведения в соответствие с предъявляемыми требованиями (фризы, остекление и т. д.), при стабильно-незначительной выручке, будет составлять свыше 50 тысяч рублей каждого киоска, — перечисляют свои проблемы представители отрасли.

Они отметили рост налоговой нагрузки на бизнес, так как в 2025 году вводится прогрессивная шкала НДФЛ, увеличатся налоги на прибыль, появятся дополнительные акцизы, вырастут госпошлины.

Авторы письма уверяют, что число киосков в городе сократится на четверть

Составители письма поделились данным, согласно которым, если не принять меры, с начала 2025 года в Новосибирске более 500 из двух тысяч объектов нестационарной торговли одновременно прекратят свою деятельность. И это может негативно сказаться на потребителях.

— Ассортимент газетной продукции, мороженого и других подобных смежных товаров на маркетплейсах не представлен, — подчеркивается в тексте обращения.

К сокращению числа киосков в Новосибирске, продолжают в письме, будут приводить также отказы чиновников включать объекты в схему размещения и заключать договоры.

— Изложенное приводит к перераспределению размещаемых объектов на земли, не принадлежащие городу. Как следствие это повлечет за собой снижение арендной платы в бюджет, — добавляют составители обращения.

Предприниматели также считают, что надзорное давление со стороны органов прокуратуры на них не ослабевает, несмотря на действующий мораторий.

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В горсовете обещают оказать поддержку

Дмитрий Асанцев рассказал корреспонденту НГС, что в Совет депутатов города Новосибирска поступили два обращения на этот счет: от председателей районных Советов предпринимателей города Новосибирска, а также от предпринимательского сообщества малоформатной торговли.

— В 2022–2024 годах, с учетом распоряжений и рекомендаций губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова о введении моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов, мэром города Новосибирска внесены в Совет депутатов и в дальнейшем приняты на сессиях Совета депутатов решения, которыми приостановлено осуществление демонтажа в отношении нестационарных торговых объектов до 1 января 2023-го, 2024-го и 2025-го года соответственно, — прокомментировал Дмитрий Асанцев.

Спикер горсовета Новосибирска рассказал, что предпринимателям постараются помочь, оказав меры поддержки.

— Мной было направлено письмо на имя мэра города Новосибирска Максима Георгиевича Кудрявцева с просьбой, при сохранении оснований и целесообразности, разработать и внести в Совет депутатов соответствующий проект решения Совета депутатов в целях оказания поддержки субъектам предпринимательской деятельности.

В июле 2022 года с площади Калинина увезли два газетных киоска, несмотря на мораторий, который ввели для поддержки малого и среднего бизнеса. Потом один из киосков вернули помятым.

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Новосибирск Мораторий Киоски Обращение Горсовет
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Комментарии
13
alippa
21 минута
вы бы лучше мораторий на рост тарифов ЖКХ ввели
GNUS111
20 минут
Киоски в городе не нужны. Они портят вид города.
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