Новосибирские владельцы ларьков просят продлить мораторий на снос киосков — изучаем их аргументы

Мораторий на снос киосков просят продлить до конца 2025 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Работники торговли и бизнесмены просят депутатов горсовета не отменять мораторий на снос киосков в Новосибирске. В Совете депутатов отметили, что планируют поддержать предпринимателей.

Число киосков сократится на четверть

Авторы письма в горсовет (есть в распоряжении редакции) на имя председателя горсовета Дмитрия Асанцева просят продлить мораторий до конца 2026 года. Они обосновывают свою позицию тем, что его снятие негативно повлияет как на отрасль, так и на горожан.

— В настоящее время в Новосибирске отмечается дефицит кадров на производстве по изготовлению павильонов (электрики, сварщики, техники), а также персонала непосредственно в торговых точках (продавцы). При этом стоит отметить, что стоимость приведения в соответствие с предъявляемыми требованиями (фризы, остекление и т. д.), при стабильно-незначительной выручке, будет составлять свыше 50 тысяч рублей каждого киоска, — перечисляют свои проблемы представители отрасли.

Они отметили рост налоговой нагрузки на бизнес, так как в 2025 году вводится прогрессивная шкала НДФЛ, увеличатся налоги на прибыль, появятся дополнительные акцизы, вырастут госпошлины.

Авторы письма уверяют, что число киосков в городе сократится на четверть Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Составители письма поделились данным, согласно которым, если не принять меры, с начала 2025 года в Новосибирске более 500 из двух тысяч объектов нестационарной торговли одновременно прекратят свою деятельность. И это может негативно сказаться на потребителях.

— Ассортимент газетной продукции, мороженого и других подобных смежных товаров на маркетплейсах не представлен, — подчеркивается в тексте обращения.

К сокращению числа киосков в Новосибирске, продолжают в письме, будут приводить также отказы чиновников включать объекты в схему размещения и заключать договоры.

— Изложенное приводит к перераспределению размещаемых объектов на земли, не принадлежащие городу. Как следствие это повлечет за собой снижение арендной платы в бюджет, — добавляют составители обращения.

Предприниматели также считают, что надзорное давление со стороны органов прокуратуры на них не ослабевает, несмотря на действующий мораторий.

В горсовете обещают оказать поддержку

Дмитрий Асанцев рассказал корреспонденту НГС, что в Совет депутатов города Новосибирска поступили два обращения на этот счет: от председателей районных Советов предпринимателей города Новосибирска, а также от предпринимательского сообщества малоформатной торговли.

— В 2022–2024 годах, с учетом распоряжений и рекомендаций губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова о введении моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов, мэром города Новосибирска внесены в Совет депутатов и в дальнейшем приняты на сессиях Совета депутатов решения, которыми приостановлено осуществление демонтажа в отношении нестационарных торговых объектов до 1 января 2023-го, 2024-го и 2025-го года соответственно, — прокомментировал Дмитрий Асанцев.

Спикер горсовета Новосибирска рассказал, что предпринимателям постараются помочь, оказав меры поддержки.

— Мной было направлено письмо на имя мэра города Новосибирска Максима Георгиевича Кудрявцева с просьбой, при сохранении оснований и целесообразности, разработать и внести в Совет депутатов соответствующий проект решения Совета депутатов в целях оказания поддержки субъектам предпринимательской деятельности.