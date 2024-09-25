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Бизнес Десятки владельцев и миллионы за аренду: мэрия Новосибирска назвала число собственников старого автовокзала

Десятки владельцев и миллионы за аренду: мэрия Новосибирска назвала число собственников старого автовокзала

Пока судьба здания неизвестна

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По информации 2ГИС, в здании сейчас работает 11 организаций

В мэрии Новосибирска назвали количество собственников здания старого автовокзала на Красном проспекте. Ранее их число доходило до 70.

— Годовой размер арендной платы за часть земельного участка, предоставленную для завершения строительства объекта на Красном проспекте, 4, составляет 5 592 987,97 рублей. Согласно сведениям Управления Росреестра по НСО указанный объект незавершенного строительства принадлежит 27 собственникам, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В управлении архитектурно-строительной инспекции объяснили, что разрешение на реконструкцию здания автовокзала в 2007 году. Его получило «Пассажирское автотранспортное предприятие №4». Из-за изменения параметров объекта разрешение продлевали в 2010, 2011 и 2012 годах. Последнее действовало до 1 февраля 2017 года. Работы планировали провести в три этапа.

— В период с 2015 года по настоящее время с заявлениями о внесении изменений в разрешение на строительство и на ввод в эксплуатации I и III этапов строительства объекта кто-либо в управление не обращался, — заявили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По информации сервиса RusProfile, «Пассажирское автотранспортное предприятие №4», которое ранее получало разрешение на реконструкцию, сейчас ликвидировано. Оно работало с 2004 по 2020 год.

Ранее НГС узнал имена владельцев и предполагаемых владельцев автовокзала на Красном проспекте. Читайте, что о них известно, и как может сложиться судьба этого здания.

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