«Кто хотел перестроить — того посадили»: владельцы старого автовокзала на Красном проспекте — о судьбе здания

Точное число владельцев здания неизвестно Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Старый автовокзал на Красном проспекте не работает почти пять лет. За это время мэрия успела продать свою долю, но частные владельцы всё не смогли решить, как что делать со зданием дальше. По мнению экспертов, из недостроя могут сделать бизнес-центр или даже музей. Одной из проблем здания было большое количество собственников — их число доходило до 70. Поэтому НГС решил выяснить, кому здание принадлежит сейчас и что известно им самим о судьбе старого автовокзала. Подробности — в материале Екатерины Евстафьевой.

История продаж и толпа собственников

В выписке ЕГРН за ноябрь 2022 года указано, что собственник участка на Красном проспекте, 4 — мэрия Новосибирска. У объекта было обременение в виде аренды в пользу двух лиц — Константина Яковлева и Дмитрия Петрушкина. Договор с ними действовал с 17 июня 2021 года по 16 июня 2024 года, и на стороне арендаторов была указана множественность лиц, без указания на конкретные физические и юридические лица.

Новый договор, согласно выписке за 2023 год, заключили в апреле, обременение в пользу некого физического лица (с множественностью лиц на его стороне) действовало уже до 2072 года. Договор аренды с еще тремя людьми заключили до июня 2027 года. Имена арендаторов не указаны, потому что с 1 марта 2023 года в России запретили раскрывать персональные данные владельцев недвижимости.

Здание начали строить в 2006 году, но в 2013-м работы остановились Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В выписке о владельцах самого здания автовокзала за сентябрь 2024 года указано, что всего у здания было 56 владельцев, сейчас их 46, все — физические лица. Судя по документу, последние пять сделок с долями объекта провели с октября 2023 года по апрель 2024 года.

Известно, что в январе 2024 года, мэрия продала свою долю здания одному из частных владельцев здания. Стоимость сделки составила 32,6 миллиона рублей. Как объект будут использовать дальше — тогда не сообщалось.

— В силу положений статьи 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации собственники вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законам и иным правовым актам, — объясняли власти.

В выписке за конец августа 2024 года арендаторами земельного участка указаны четыре физических лица, в пользу которых есть обременение в виде аренды. На стороне арендаторов также указана множественность лиц.

Таким образом, владельцем земли до сих пор является мэрия, а здание находится во владении частных лиц.

Суд из-за долгов

Незадолго до продажи доли мэрии, в декабре 2023 года, в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа состоялось заседание по делу об оплате аренды земли, на которой находится автовокзал. В постановлении указано, что изначально в Арбитражный суд Новосибирской области обратилась мэрия, чтобы взыскать задолженность с Дмитрия Петрушкина и Константина Яковлева. Сумма долга за период с июля по октябрь 2021 года составляла почти 1,5 миллиона рублей. Арендаторы предъявили встречный иск к мэрии с требованием изменить договор аренды и установить размер платы за год в размере 1,82 миллиона рублей (вместо 4 878 000 рублей). Дела объединили в одно производство.

По информации 2ГИС, в здании работают 11 организаций. В том числе автосалон, студия гимнастики и турагентство Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Позже ответчики отказались от встречного иска. А арбитраж отказал в удовлетворении требований обеих сторон.

— Общая сумма произведенной арендаторами оплаты превышает сумму задолженности, в связи с чем исковые требования истца о взыскании долга являются необоснованными и не подлежат удовлетворению, — говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области.

Мэрия с решением не согласилась и обжаловала его в Седьмой Арбитражный суд. Но недовольны оказались и ответчики — они подали жалобу, в которой требовали пересмотреть мотивировочную часть решения суда. В ней указано, что Яковлев и Петрушкин не доказали, что не могут закончить строительство здания из-за нарушения градостроительных регламентов. Суд решил, что они не предоставили доказательств того, что обращались в мэрию за разрешением на строительство и получили отказ.

В кассации арендаторы указали, что не могут реконструировать здание, потому что часть объекта находится за пределами спорного участка, а мэрия не предоставила подходящую землю для строительства. Седьмой арбитражный суд, а затем и суд Западно-Сибирского округа, оставили жалобы без удовлетворения.

Кто владеет зданием

К разбирательству между мэрией и владельцами автовокзала привлекали третьих лиц. В список попали две компании — «Чемской» и «Атлант» — и 34 физических лица. Отметим, что подтвердить, что все указанные в материалах суда — действующие собственники — не удалось.

Сам автовокзал небольшую площадь здания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Компаниями, у которых есть доли в здании, владеет предприниматель Сергей Филипанов. По информации сервиса RusProfile, его фирма «Атлант» занимается арендой и управлением недвижимостью. Выручка в 2023 году составила 23 миллиона рублей, а чистая прибыль — 13 миллионов. Другая фирма бизнесмена — «Чемской» — тоже занимается недвижимостью, но, судя по показателям, в меньшем объеме. Она получила прибыль в 1,2 миллиона рублей при выручке в 3,4 миллиона.

— Наше здание так и останется нашим зданием, а то, что часть его выкупили, я не против. Что там будет — не знаю, — кратко сказал в разговоре с корреспондентом НГС Сергей Филлипанов.

Некоторые возможные собственники здания владели или владеют одними и теми же компаниями. Так, Сергею Вильгельму и Дмитрий Лейхтингу принадлежит компания «КСД-Строй», которая занимается строительством. Фирма не получала прибыль и выручку с 2020 по 2023 годы. Сергей Вильгельм, по информации RusProfile, также владеет компанией «Регионинвест» в Черепановском районе. Фирма занимается грузовыми перевозками, в прошлом году она получила прибыль почти в 10 миллионов рублей.

Дмитрий Лейхтлинг владеет компаниями «Веста» и «Лесное Озеро». Первая занимается покупкой и продажей недвижимости, вторая — рыбоводством. НГС не удалось связаться с предпринимателем и его бизнес-партнером Сергеем Вильгельмом.

«Вестой» с 2017 по 2020 годы владел другой собственник старого автовокзала — Рубен Манукян. Сейчас он руководит компанией «Сэлви», которая производит промышленные газы. Выручка за прошлый год составила 229 миллионов рублей, а прибыль — 83 миллиона. В разговоре с НГС Рубен Манукян отметил, что ему неизвестно о планах по реконструкции здания.

Сейчас автовокзал работает в Дзержинском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Один из основных владельцев здания — Константин Яковлев. Он, по информации Rusprofile, владеет четырьмя компаниями. Одна из них — ПЖП «Новый Тупик», которая занимается арендой и управлением недвижимостью. Выручка в прошлом году составила 1,9 миллиона рублей, убыток — почти 300 тысяч. Второй владелец фирмы — Егор Двойнов. Он и еще двое бывших учредителей «Нового Тупика» — Елена Коржова и Радислав Близнюк — входят в число возможных владельцев автовокзала.

В разговоре с корреспондентом НГС Константин Яковлев заявил, что пока дальнейшая судьба здания неизвестна, по этому поводу идут переговоры.

Даже остановку автобусов, которая работает рядом со зданием, переименовали с «Автовокзала» на «Колыванскую» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Другой хозяин автовокзала — Дмитрий Петрушкин — владеет компанией «Стройторг», которая занимается арендой недвижимости. Выручка составила 1,6 миллиона рублей в прошлом году, чистая прибыль — 7000 рублей.

С 2014 по 2019 годы Дмитрий Петрушкин входил в число владельцев ООО «Ротан», учредителем которого сейчас числится Егор Двойнов. Также среди бывших собственников есть Виталий Степанец, еще один возможный хозяин доли автовокзала. Компания «Ротан» занимается недвижимостью, выручка в прошлом году составила 1,7 миллиона рублей, прибыль — 9000 рублей.

Еще одна собственница здания, Лидия Пальмова, владела компанией «Т-7», которая занималась арендой железнодорожного транспорта и оборудования и перевозкой грузов. Фирма работала с 2002 года и была ликвидирована в 2022 году. В разговоре с НГС женщина подтвердила, что владеет долей в здании и ответила на вопрос о том, знает ли, что будет на его месте.

— К сожалению, неизвестно никому из нас. Вы обратитесь к официальным государственным органам, в мэрию города Новосибирска. Мэрия владеет землей, на которой находятся наши части автовокзала, — рассказала Лидия Пальмова.

Здание остается недостроенным Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Другой собственник автовокзала — Евгений Урюмцев — рассказал, что владеет долей здания примерно с 2010 года. По его словам, за это время несколько раз возникали разговоры о том, чтобы реконструировать недострой.

— Пару раз поднимались люди, которые хотели перестроить, но их посадили. У одного интерес был, он собирал собственников. Даже подписывали соглашение, что он вложится в это дело, достроит, а оставшиеся квадраты ему будут принадлежать. Потом я слышал, — может, у меня неточная информация, — что у него какие-то проблемы с законом были. Соответственно, он исчез на несколько лет, — объяснил Сергей Урюмцев.

Предположительно, в реконструкции планировала принять участие ГК «Новоград». Подтвердить эту информацию у руководителя Евгения Грибова на момент публикации не удалось.

Связаться с другими предполагаемыми владельцами старого здания не получилось. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска о том, пытались ли хозяева здания получить разрешение на строительство и реконструкцию здания.