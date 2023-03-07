В России запретили раскрывать имена владельцев недвижимости. Объясняем, кто от этого пострадает

Подделать бумажную выписку проще, а проверить ее подлинность сложнее. Однако Росреестр пообещал, что с 1 марта на таких документах будет располагаться QR-код, с помощью которого можно проверить достоверность сведений.



Договориться с собственником, чтобы он открыл свои данные в ЕГРН

Это более надежный, но ресурсозатратный способ, ведь продавцу придется ехать в МФЦ и подавать специальное заявление в Росреестр. В ведомстве обещают, что скоро это можно будет сделать через портал «Госуслуги», но точная дата запуска сервиса неизвестна. Если у продавца в собственности несколько квартир, он может рассекретить свои данные только по определенному объекту.

