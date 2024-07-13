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Бизнес Наука эксклюзив Теория большого крема: ученая оставила НИИ и основала свой бренд косметики — она спасает новосибирцев от пыли

Теория большого крема: ученая оставила НИИ и основала свой бренд косметики — она спасает новосибирцев от пыли

Сибирячка Наталья Леснова направила свои знания в создание полезной косметики

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Сибирячка могла сделать научную карьеру, но решила использовать свои знания в создании полезной косметики

Кандидат физико-математических наук Наталья Леснова после перестройки вынуждена была оставить науку и уйти в торговлю. Но полученные в новосибирском институте знания и опыт ей пригодились — в нулевые она основала бренд косметики с научным подходом. Она до сих пор сотрудничает с научными институтами СО РАН, на счету Натальи 17 запатентованных разработок. Корреспондент НГС узнал, как связаны наука и бьюти-сфера, и действительно ли косметика может помочь от вредной новосибирской пыли.

«Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне»

Жительница Новосибирска Наталья Леснова стала интересоваться наукой еще в молодости — на это повлияло время, в которое она родилась. Она вспоминает, что поколение «шестидесятников» делилось на две группы: физики и лирики. Первые представляли научно-техническую интеллигенцию, а вторые — гуманитарную. И наука победила: конкурс на технические специальности в вузы был большой, многие мечтали о карьере ученого.

— В 1959 году в «Литературной газете» было опубликовано стихотворение советского поэта Бориса Слуцкого: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе». В результате бурной дискуссии, развернувшейся после этой публикации в советской печати, все сошлись на том, что важна как наука, так и искусство. Взгляды «физиков» часто проявлялись и в искусстве. Произведения Стругацких — яркий тому пример. Поэтому стремление молодых проявить себя в точных науках было абсолютно понятно, — объясняет собеседница НГС.

Влиянию времени поддалась и Наталья и окончательно решила заниматься наукой. Сибирячка поступила на физический факультет НГУ. После вуза будущая ученая прошла стажировку в Институте гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО РАН, а затем окончила аспирантуру с представлением кандидатской диссертации к защите.

Получение научной степени кандидата физико-математических наук совпало с развалом СССР и перестройкой. Ученые ощутили дух перемен на себе — финансирование некоторых научных направлений сократилось, а с открытием свободного рынка ситуация обострилась, вспоминает Наталья Леснова.

— Но мне повезло: я попала в замечательный научный коллектив, возглавляемый Святославом Петровичем Габудой, доктором физико-математических наук, профессором, лауреатом Государственной премии СССР. Работа под его руководством и определила то, с чем я связала всю свою дальнейшую деятельность, — продолжает сибирячка.

Группа ученых занималась изучением свойств природных цеолитов и внедрением технологий их применения в различных областях народного хозяйства. Выяснилось, что цеолит обладает сорбционными, ионообменными и каталитическими свойствами. Это навело Наталью Леснову на мысль, что минерал можно использовать для глубокой гигиены и восстановления кожи.

Первый опыт

Правда, тогда до внедрения минералов в косметику было еще далеко. К середине 90-х работу научной группы, в которую входила Наталья Леснова, свернули окончательно. К тому времени науку финансировали по остаточному принципу, поэтому денег на открытия не было, вспоминает собеседница НГС. Тогда ученой пришлось зарабатывать на жизнь любыми способами.

— Страна выживала, зарабатывали там, где была возможность — в основном это торговля. Я не исключение. Пришлось пуститься в свободное самостоятельное плаванье по волнам нововведений: ЗАО, ТОО, ООО. Чем я только не занималась! Изготовлением сувенирной продукции из минералов, помнится, даже выполняли заказ московского отделения «Макдональдса». Потом была торговля шоколадом, сухими завтраками, консервами. А в самом начале этого периода довелось поработать и на вещевых ярмарках. Один только бартер чего стоил! За это время я приобрела, можно так сказать, первый бизнес-опыт. И к 2000 году пришло осознание того, что я хочу и дальше развиваться самостоятельно и заниматься тем, что мне нравится, — рассказывает Наталья.

Тогда же ученая основала научно-производственную лабораторию НПЛ «ЛН-Косметика» — поначалу в ней разрабатывали и внедряли эффективные косметические препараты на основе минералов и лекарственных трав в виде сухих мелкодисперсных многокомпонентных порошков.

Если бы не знакомства в научной среде и работа с группой ученых, бренда могло бы и не быть

Тут Наталья смогла применить знания, полученные во времена работы в научной группе. Цеолит, свойства которого она изучала, пришелся по душе аудитории, поэтому сибирячка сконцентрировалась на минерально-солевых компонентах для создания косметики.

— Мы стали лидерами направления использования природного цеолита для глубокой гигиены кожи. Продукт оценили. Ну а в дальнейшем, естественно, мы не остались в стороне от решения полного спектра косметологических проблем: от проблемной кожи до анти-эйдж. В основном нас интересует создание многофункциональных высокоэффективных профессиональных составов, — объясняет основательница лаборатории.

Сегодня НПЛ «ЛН-Косметика» принадлежит более десяти торговых марок: «Секрет Красоты», «Гербарика», «Бьютифлора», Zerapy, «Zeoпудра» и другие. За время существования лаборатории Наталья Леснова запатентовала 17 изобретений в сфере красоты и ухода. По данным Rusprofile, ее компания, основанная в 2002 году, по итогам прошлого года показала выручку в 48 миллионов рублей и чистую прибыль в 15 миллионов.

Научный подход

Несмотря на уход из научной лаборатории, Наталья продолжает использовать прошлый опыт в своих разработках, считая, что именно наука помогла ей основать успешный бизнес.

— Пять лет учебы на физическом факультете НГУ, два года стажировки и три года аспирантуры — это десять лет активного творческого процесса. У меня была возможность работать и общаться с очень умными людьми. После такой школы появляется навык разбираться в интересующих тебя вопросах, даже если они не входят напрямую в сферу твоей прошлой деятельности, — объясняет Наталья.

Знакомства в научной среде помогают не только в теоретической стороне вопроса, но и в практической. Основательница лаборатории сотрудничает с научно-исследовательскими институтами СО РАН, у которых заказывает синтез необходимых ингредиентов для косметики. НИИ помогают также и в анализе готового продукта: исследуют эффективность веществ.

— Наш флагманский продукт — минерально-солевой комплекс для глубокой очистки и восстановления кожи — создан на стыке химии, биофизики и косметологии. В процессе работы мы использовали научную и опытную базу институтов неорганической химии, катализа, органической химии, геологии и минералогии, НПО «Вектор», Томографического Центра, Научно-исследовательского центра красноярского мединститута, Новосибирского института иммунологии, — говорит Наталья Леснова.

Свои продукты Наталья предпочитает называть не косметикой, а космецевтикой, — из-за их состава, основанного на научных разработках.

Борьба с пылью и ее последствиями

По словам Натальи Лесновой, ее разработки отличает не только полностью натуральный состав, но и список проблем, которые они могут помочь решить: возрастные изменения кожи, выравнивание тона, осветление, тонизирование, снижение риска купероза.

Продукт остается актуальным для новосибирцев из-за того, что позволяет бороться с последствиями пыли. Наталья на личном опыте знает о проблеме загрязненного воздуха и мелких частиц, наполняющих воздух в городе каждое лето. Пока власти разрабатывают способ борьбы с источником пыли, ученая пытается помочь избавиться от ее неприятных последствий.

— Всё это оседает на поверхности нашей кожи, а часть такого мусора попадает в поры, сальные и потовые железы, фолликулы. О какой чистоте и сиянии кожи может идти речь? Наши очищающие продукты, как пылесос, вытаскивают из глубины и с поверхности кожи органические и неорганические загрязнения широкого спектра. Кроме этого, они дают возможность верхнему слою кожи наладить регулярное правильное обновление — в течение 21 дня, — говорит Наталья Леснова. — Вспоминаю такой случай: после создания первой версии препарата я применила его дома на кожу всего тела. Это совпало с сеансом массажа. И тут я слышу голос массажистки: «Ты что, спину помыла?» То есть настолько меняются даже тактильные характеристики кожи, что это бросается в глаза.

Как коренная жительница Новосибирска Наталья знает истинные проблемы горожан: пыль, смог и грязь

По мнению Натальи, любые негативные изменения кожи, связанные с вредными факторами внешней среды, сказываются на работе почти всех внутренних органов. Ускорение процесса старения кожи связано со всевозможными ее загрязнениями, говорит эксперт. По словам собеседницы, жизнь в городе, загрязненном пылью, смогом и выхлопными газами, приводит к тому, что организму становится всё труднее восстанавливать и обновлять кожу.

— Страдают все слои кожи: эпидермис, дермально-эпидермальный слой, дерма и гиподерма. Нарушаются процессы баланса синтеза/распада основных структурных белков: коллагена и эластина. Как следствие, ускоряется образование морщин, птоза, нарушается пигментация, — уточняет ученая.

Наталья считает, что ее продукты помогают сибирякам в первую очередь за счет глубокого эффективного очищения кожи. Без правильного очищения кожи все попытки ее увлажнения и питания не приведут к желаемому результату, заключила создательница лаборатории.

Ранее НГС рассказывал историю успеха другого новосибирского бизнесмена. Семён Глушков ушел из грузчиков в айтишники, а теперь его приложением пользуется почти 9 миллионов человек.

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Новосибирск Ученые Академгородка Косметика Уход за кожей СО РАН
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Комментарии
1
Гость
13 июля 2024, 10:08
А я Мальчик-бананан! Ту-ту-ту, Ту-ту-ту...
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